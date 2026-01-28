As ferramentas de IA do YouTube para criadores de conteúdo

O YouTube é uma das plataformas mais antigas de vídeos online e já passou por diversas tendências audiovisuais. Na era da inteligência artificial (IA), a plataforma oferece ferramentas que facilitam a edição dos criadores de conteúdo.

As funcionalidades variam desde a otimização do processo de edição até sugestões que podem agregar ao formato escolhido.

5 ferramentas de IA do YouTube

As ferramentas de edição de vídeo com suporte de IA estão disponíveis para os criadores de conteúdo no aplicativo YouTube Create.

Confira abaixo as principais funcionalidades.

Dream Screen: gera planos de fundo para os Shorts com base no pedido do usuário;

gera planos de fundo para os Shorts com base no pedido do usuário; Creator Music: indica músicas relacionadas ao conteúdo dos vídeos de acordo com a descrição do material;

indica músicas relacionadas ao conteúdo dos vídeos de acordo com a descrição do material; Aloud: com mais de 20 idiomas em seu repertório, oferece dublagem automática com sincronização labial;

com mais de 20 idiomas em seu repertório, oferece dublagem automática com sincronização labial; Lyria 2: através do diálogo do vídeo, seleciona uma música para ser a trilha sonora do material e permite que o usuário escolha o gênero;

através do diálogo do vídeo, seleciona uma música para ser a trilha sonora do material e permite que o usuário escolha o gênero; Detecção de semelhantes: não dedicada especificamente à edição, a ferramenta identifica e permite solicitar a remoção de vídeos não autorizados com a imagem do criador.

Além das citadas acima, o YouTube também oferece ferramentas mais práticas, como transcrição automática e indicação de músicas livres de royalties para os vídeos.

Vídeos criados com IA

Assim como outras plataformas, como o CapCut, o YouTube também permite a criação de vídeos à base de inteligência artificial.

O Veo3 é uma parceria com o Google DeepMind e permite que o usuário crie vídeos com som a partir da descrição do material desejado.

Até o final de 2025, a ferramenta estave em fase de testes nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Foco na produção com IA em 2026

Na carta anual aos colaboradores enviada pelo CEO do YouTube, Neal Mohan, o empresário estabeleceu o combate aos "vídeos preguiçosos" (AI Slop) como uma das metas para 2026.

O texto foi publicado nesta quarta-feira e anuncia o foco da plataforma em combater clickbaits, spam e disseminação de vídeos de baixa qualidade, especialmente na aba de Shorts — dedicada aos vídeos curtos.

Este ano, o YouTube também vai se dedicar a fortalecer sua experiência do usuário, a especialidade, a autoridade e a confiança por meio de um algoritmo que identifica produções de humanos na plataforma.

A ideia é distinguir esses materiais dos que são gerados integralmente por IA.