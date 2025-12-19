44,8 milhões de inscritos e R$ 30 milhões: o império de Enaldinho no YouTube

Enaldinho pode ser um nome que vários pais e mães já conhecem. O rosto do mineiro Enaldo Lopes, de 27 anos, muito provavelmente já passou em várias televisões, celulares e tablets de residências no Brasil todo. Estatisticamente, se cada um de seus inscritos representar uma pessoa física, ele é assistido por quase 21% dos brasileiros. E, em 2025, o youtuber faturou R$ 30 milhões, segundo dados exclusivos enviados à EXAME.

O canal de Enaldinho no YouTube tem mais de 44,8 milhões de inscritos, um número superior à somatória das populações Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Desse público, 5,1 milhões foram conquistados apenas em 2025, um crescimento anual de 11,38%.

Atualmente, na plataforma, Enaldinho é o sétimo maior canal brasileiro em número de inscritos. Em menos de dois meses, ele superou Whindersson Nunes, que mantém os 44,7 milhões desde outubro, enquanto o canal de Enaldo saltou de 44,1 para 44,8 milhões durante o mesmo período.

Gigante da plataforma: placas do YouTube conquistadas por Enaldinho (Paulo Fields/Divulgação)

Além da grande audiência fixa do canal, seus vídeos têm amplo alcance. Neste ano, as visualizações do canal, somadas, chegaram a 4,1 bilhões. Em 2024, ele foi o 3º youtuber mais assistido do site, segundo dados do próprio YouTube.

Todo esse sucesso e visibilidade não são frutos do acaso. Enaldinho produz vídeos há mais de 14 anos e, com sua equipe, tem uma estratégia para o canal e os negócios.

Como nasceu um gigante do YouTube

Enaldinho, apesar de ter feito sucesso com as crianças, não começou como um criador de conteúdo infanto-juvenil. Na realidade, essa não era sua intenção no início da carreira e, até hoje, ele afirma que seu canal é livre para todos os públicos, não especificamente infantil. "Uma criança pode assistir tranquilamente, mas não vai ser um conteúdo tão infantilizado a ponto de um pai não conseguir assistir com o filho", diz em entrevista à EXAME.

O processo de formação de público, segundo ele, foi orgânico. "No início eu falava palavrão, realmente nem me preocupava tanto com isso, até porque eu também era um menino adolescente gravando vídeo, brincando com os amigos, e eu nunca pensei em gravar vídeos para criança", afirma.

A mudança de abordagem aconteceu depois de uma criança ter pedido para tirar fotos com ele. "Apareceu um sininho na minha cabeça. Falei: opa, tem pessoas mais novas consumindo o conteúdo", diz. "Parei de falar palavrão, parei de fazer desafios perigosos e comecei a me preocupar com a mensagem que estava passando. Naturalmente, mais e mais crianças e pré-adolescentes começaram a se interessar pelo meu conteúdo."

A estratégia criativa

Neste ano, foram publicados 500 conteúdos. Em média, são 1,42 conteúdos por dia — em um ritmo quase industrial.

"O conteúdo hoje é a base do meu negócio, independente de qualquer produto, show ou filme que eu possa lançar. A minha base de fãs está no canal, e isso é o meu grande foco", afirma.

Entretenimento ao vivo: Enaldinho expandiu seu conteúdo para fora das telas (Paulo Fields/Divulgação)

Esse foco na frente criativa segue uma estratégia sólida, com toda uma equipe por trás. "Tenho produtores que trazem várias sugestões de pautas e ideias, e a gente trabalha tudo muito a quatro mãos. A gente desenvolve junto o roteiro, a ideia, o título", diz.

No início, Enaldinho fazia tudo sozinho, mas, com o aumento da demanda, o processo se profissionalizou. Ele diz que, afinal, "não é só ter uma ideia boa". "Você precisa pensar no desenvolvimento da pauta, no meio do vídeo, em como deixar o conteúdo mais rico e, principalmente, em como prender a atenção do público por mais tempo", afirma.

A atuação em entretenimento vai além das telas. Em 2025, ele percorreu o Brasil com o espetáculo “A Origem de Happy & Angry”, que passou por 26 cidades e vendeu mais de 50 mil ingressos, levando ao público uma mensagem de combate ao bullying e sinalizando a entrada do creator no universo musical. A turnê incluiu apresentações em Portugal, com sessões em Lisboa e Porto.

Como criar uma marca registrada na Internet

Todos os vídeos, posts e produtos de Enaldinho têm as cores vermelho e preto presentes. Isso foi fruto de um trabalho de anos na construção de marca, para a qual foram contratados consultores

"Uso bordas, padrões de cores vermelhas, meu rosto sempre aparecendo, porque eu sei que isso chama clique de imediato e faz a pessoa reconhecer que é um vídeo meu, independente do tema", diz.

As thumbnails (capas dos vídeos) do canal sempre foram uma coisa com que ele se importou muito. No contexto do YouTube, diz Enaldo, ela é "como se fosse a capa de um livro, a capa de um produto". A equipe sempre cria três thumbs diferentes para o mesmo vídeo e testa a performance de cada uma, para escolher a que funciona melhor.

Ele diz que a ideia é "gerar reconhecimento principalmente no público fiel, mais do que necessariamente atrair um público totalmente novo."

Produtos licenciados

Fora das telas, são mais de 200 produtos licenciados, com apoio da agência especializada Ziggle Licensing. A marca de Enaldinho está distribuída por papelarias, livrarias, bancas, lojas de brinquedos, mercados e farmácias, ampliando de forma consistente a penetração do creator no dia a dia do consumidor.

"Projetos como shows, Elo Monsters, Elo Cards, bonecos, álbum de figurinhas são casos em que eu acompanho praticamente todo o processo de criação, porque eu sei que isso é um diferencial muito grande pra contar histórias dentro do canal", afirma. "Quando eu consigo participar da criação do produto já pensando no conteúdo, tudo fica muito mais orgânico, legal, forte, interessante pro público."

Entre os principais destaques do ano está o Elo Monsters. Estes são gogos colecionáveis, um tipo de "bonequinho" utilizado em uma brincadeira de "duelo de petelecos". As vendas já ultrapassaram 1,5 milhão de unidades, e a marca seguirá em expansão em 2026, com os Elo Cards, jogos para dispositivos móveis.

Em paralelo, o projeto de figurinhas do álbum oficial superou 9 milhões de envelopes vendidos, o posicionando entre os maiores cases recentes de colecionáveis infantis no Brasil.

Álbum de figurinhas: parte da expansão da marca de Enaldo (Enaldinho/Divulgação)

A diversificação para novas categorias marcou outro eixo de crescimento do ano. A expansão para o setor de farmácia, cuidados pessoais e alimentos marca um novo estágio do projeto de licenciamento.

Entre os lançamentos estão o shampoo e condicionador, feitos em parceria com a Rare Way, e a colaboração com a Powerdent no desenvolvimento de uma linha de higiene oral infantil.

"Apesar de não participar integralmente de todos os projetos, minha equipe conhece muito bem meu padrão e a forma como gosto dos produtos, então já me entrega tudo bem refinado para a aprovação final. Nenhum produto é lançado sem a minha aprovação. E, sim, já houve vezes em que pedi para refazer", afirma.

Expansão internacional em 2026

No próximo ano, o principal foco de Enaldinho é a internacionalização do conteúdo.

"No Brasil, eu sinto que o canal já caminhou bastante e já cheguei no teto", diz. "É quase como se uma parte muito grande do país já tivesse sido impactada pelo conteúdo em algum momento."

A estratégia não é tentar fazer um conteúdo mais maduro necessariamente, porque ele quer preservar a base jovem, mas a ideia é levar o que já funciona para fora.

Enaldo conta que já teve um canal dublado em espanhol, que chegou em 5 milhões de inscritos em 4 meses. "A gente pausou o projeto porque iniciamos a dublagem no próprio canal principal, nos vídeos longos já temos dublagem de cinco idiomas e os vídeos curtos em 14. Então a minha ideia é investir nisso cada vez mais, para ter um conteúdo mais competitivo com os estrangeiros, alcançar outros mercados", diz.

Os maiores canais do Brasil