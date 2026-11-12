O teclado trocou os símbolos? Como conferir e corrigir o layout no Windows

Layout do teclado no Windows: troca do idioma de entrada explica o ç e os acentos fora do lugar (Thomas Trutsche/Getty Images)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08h00.
Este artigo explica como identificar e corrigir problemas de layout de teclado no Windows quando símbolos digitados aparecem trocados. O problema geralmente ocorre por uso acidental de layouts estrangeiros e pode ser resolvido rapidamente através de ajustes nas configurações do sistema.
Quando o ç vira ponto e vírgula ou as aspas só aparecem depois de apertar a barra de espaço, o problema quase nunca está no hardware. Na maior parte dos casos, o Windows passou a usar outro layout de teclado, como o americano, e interpreta as teclas físicas segundo um mapa diferente do que está impresso nelas.
A correção leva poucos segundos e não exige programa externo. Basta conferir o idioma de entrada ativo e voltar ao padrão brasileiro ABNT2. Para impedir que a troca se repita, o caminho é remover das Configurações os layouts que não são usados.
O Windows trata de forma separada o idioma de exibição do sistema e o layout do teclado. Um computador com menus em português pode estar digitando com o layout dos Estados Unidos, enquanto o teclado físico continua com as teclas brasileiras.
A troca costuma acontecer por um atalho pressionado sem querer. Com mais de um layout instalado, estas combinações mudam o padrão ativo, segundo a lista de atalhos da Microsoft:
Instalar um novo idioma ou mudar o idioma de exibição também pode alterar o teclado. Segundo a documentação da Microsoft, depois que o usuário troca o idioma de exibição e faz login de novo, o layout pode mudar para acompanhar a nova língua.
O atalho mais rápido fica na barra de tarefas, ao lado do relógio. O ícone de idioma de entrada exibe uma sigla, como POR para português ou ENG para inglês, e indica qual layout está em uso. Para trocar:
Se o ícone sumiu da barra de tarefas, a barra de idiomas antiga pode estar ativada. Para trazê-lo de volta, siga Configurações > Hora e idioma > Digitação > Configurações avançadas de teclado e desmarque a opção Usar a barra de idiomas da área de trabalho quando disponível.
O layout correto depende do teclado físico. A forma mais simples de identificar o padrão é procurar a tecla Ç:
No layout internacional, aspas e apóstrofo funcionam como teclas de acento. O símbolo só aparece depois de outra tecla ou da barra de espaço, o que explica a reclamação comum de que "as aspas não saem".
A lista do Windows também traz o Português (Brasil ABNT), que corresponde à primeira versão do padrão e pode posicionar alguns símbolos de forma diferente. Em teclados brasileiros comuns, o ABNT2 é a opção indicada.
Para fixar o padrão certo e evitar novas trocas, o ajuste definitivo fica nas Configurações:
O botão Remover fica desativado quando aquele é o único layout instalado para o idioma. Nesse caso, adicione primeiro o ABNT2 e só depois apague o layout estrangeiro.
Se o layout errado estiver vinculado a outro idioma, como o inglês, repita o processo nas opções desse idioma. Quando o português for a única língua necessária, também dá para tirar o inglês da lista de idiomas preferenciais, desde que ele não seja o idioma de exibição do Windows.
O caminho muda pouco na versão anterior do sistema, que deixou de receber atualizações gratuitas de segurança em outubro de 2025:
A troca de layout costuma aparecer justo na tela de login: a senha está certa, mas o Windows a recusa porque um símbolo saiu diferente. A tela de entrada também exibe o ícone de idioma, e é possível trocar o layout ali antes de digitar.
A Microsoft recomenda usar o ícone de revelar senha, em forma de olho, para conferir os caracteres antes de entrar. A troca feita nessa tela não altera o idioma de exibição do sistema.
Quando o ABNT2 está selecionado e o erro persiste, dois testes ajudam a separar falha de software e defeito físico:
Em teclados externos, outro teste é conectar o equipamento em outra porta USB ou em outro computador. Se as mesmas teclas falham em qualquer máquina, o defeito é físico.
Na maioria dos casos, não. Quando só alguns símbolos mudam de lugar, a causa mais comum é o Windows usando outro layout de teclado.
O mais comum é que o layout ativo seja o americano, que não tem a tecla Ç. Selecione Português (Brasil ABNT2) no ícone de idioma da barra de tarefas.
Windows + Espaço percorre os layouts instalados. Ctrl + Shift alterna entre layouts do mesmo idioma.
Esse comportamento é do layout Estados Unidos Internacional, em que aspas e apóstrofo funcionam como teclas de acento.
Mantenha apenas o layout ABNT2 instalado. Sem outro layout na lista, os atalhos de troca não têm efeito.