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O teclado trocou os símbolos? Como conferir e corrigir o layout no Windows

Veja como voltar ao padrão ABNT2 pela barra de tarefas e remover os layouts que provocam a troca de teclas no Windows 11 e no Windows 10

Layout do teclado no Windows: troca do idioma de entrada explica o ç e os acentos fora do lugar (Thomas Trutsche/Getty Images)

Layout do teclado no Windows: troca do idioma de entrada explica o ç e os acentos fora do lugar (Thomas Trutsche/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08h00.

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Este artigo explica como identificar e corrigir problemas de layout de teclado no Windows quando símbolos digitados aparecem trocados. O problema geralmente ocorre por uso acidental de layouts estrangeiros e pode ser resolvido rapidamente através de ajustes nas configurações do sistema.

Quando o ç vira ponto e vírgula ou as aspas só aparecem depois de apertar a barra de espaço, o problema quase nunca está no hardware. Na maior parte dos casos, o Windows passou a usar outro layout de teclado, como o americano, e interpreta as teclas físicas segundo um mapa diferente do que está impresso nelas.

A correção leva poucos segundos e não exige programa externo. Basta conferir o idioma de entrada ativo e voltar ao padrão brasileiro ABNT2. Para impedir que a troca se repita, o caminho é remover das Configurações os layouts que não são usados.

Por que o teclado trocou os símbolos no Windows?

O Windows trata de forma separada o idioma de exibição do sistema e o layout do teclado. Um computador com menus em português pode estar digitando com o layout dos Estados Unidos, enquanto o teclado físico continua com as teclas brasileiras.

A troca costuma acontecer por um atalho pressionado sem querer. Com mais de um layout instalado, estas combinações mudam o padrão ativo, segundo a lista de atalhos da Microsoft:

  • Windows + Espaço: percorre todos os idiomas e layouts instalados;
  • Alt da esquerda + Shift: alterna entre idiomas de entrada;
  • Ctrl + Shift: alterna entre layouts de um mesmo idioma.

Instalar um novo idioma ou mudar o idioma de exibição também pode alterar o teclado. Segundo a documentação da Microsoft, depois que o usuário troca o idioma de exibição e faz login de novo, o layout pode mudar para acompanhar a nova língua.

Como conferir o layout do teclado ativo no Windows

O atalho mais rápido fica na barra de tarefas, ao lado do relógio. O ícone de idioma de entrada exibe uma sigla, como POR para português ou ENG para inglês, e indica qual layout está em uso. Para trocar:

  1. Clique no ícone de idioma na barra de tarefas;
  2. Na lista que se abre, selecione Português (Brasil) com o teclado Português (Brasil ABNT2);
  3. Abra um editor de texto e digite "ação" para testar o ç e o til.

Se o ícone sumiu da barra de tarefas, a barra de idiomas antiga pode estar ativada. Para trazê-lo de volta, siga Configurações > Hora e idioma > Digitação > Configurações avançadas de teclado e desmarque a opção Usar a barra de idiomas da área de trabalho quando disponível.

Qual layout escolher: ABNT2 ou Estados Unidos Internacional?

O layout correto depende do teclado físico. A forma mais simples de identificar o padrão é procurar a tecla Ç:

  • Português (Brasil ABNT2): tem a tecla Ç à direita do L e uma tecla com barra e ponto de interrogação ao lado do Shift direito. É o padrão da maioria dos teclados e notebooks vendidos no Brasil;
  • Estados Unidos Internacional: não tem a tecla Ç, e o cedilha sai com o apóstrofo seguido da letra C. Aparece em notebooks importados e em parte dos teclados mecânicos.

No layout internacional, aspas e apóstrofo funcionam como teclas de acento. O símbolo só aparece depois de outra tecla ou da barra de espaço, o que explica a reclamação comum de que "as aspas não saem".

A lista do Windows também traz o Português (Brasil ABNT), que corresponde à primeira versão do padrão e pode posicionar alguns símbolos de forma diferente. Em teclados brasileiros comuns, o ABNT2 é a opção indicada.

Como corrigir o layout do teclado no Windows 11

Para fixar o padrão certo e evitar novas trocas, o ajuste definitivo fica nas Configurações:

  1. Pressione Windows + I para abrir as Configurações;
  2. Entre em Hora e idioma e depois em Idioma e região;
  3. Em Idiomas preferenciais, clique nos três pontos ao lado de Português (Brasil) e escolha Opções de idioma;
  4. Na seção Teclados, confira os layouts instalados;
  5. Se o ABNT2 não estiver na lista, clique em Adicionar um teclado e selecione Português (Brasil ABNT2);
  6. Nos layouts que não são usados, clique nos três pontos e escolha Remover.

O botão Remover fica desativado quando aquele é o único layout instalado para o idioma. Nesse caso, adicione primeiro o ABNT2 e só depois apague o layout estrangeiro.

Se o layout errado estiver vinculado a outro idioma, como o inglês, repita o processo nas opções desse idioma. Quando o português for a única língua necessária, também dá para tirar o inglês da lista de idiomas preferenciais, desde que ele não seja o idioma de exibição do Windows.

Como corrigir o layout do teclado no Windows 10

O caminho muda pouco na versão anterior do sistema, que deixou de receber atualizações gratuitas de segurança em outubro de 2025:

  1. Abra o menu Iniciar e clique em Configurações;
  2. Entre em Hora e Idioma e, no menu lateral, em Idioma;
  3. Clique em Português (Brasil) e depois em Opções;
  4. Em Teclados, use Adicionar um teclado para incluir o ABNT2;
  5. Clique no layout que não é usado e selecione Remover.

O que fazer se a senha não entra na tela de login

A troca de layout costuma aparecer justo na tela de login: a senha está certa, mas o Windows a recusa porque um símbolo saiu diferente. A tela de entrada também exibe o ícone de idioma, e é possível trocar o layout ali antes de digitar.

A Microsoft recomenda usar o ícone de revelar senha, em forma de olho, para conferir os caracteres antes de entrar. A troca feita nessa tela não altera o idioma de exibição do sistema.

E se o layout estiver certo e as teclas continuarem trocadas?

Quando o ABNT2 está selecionado e o erro persiste, dois testes ajudam a separar falha de software e defeito físico:

  • Teclado virtual: pressione Windows + R, digite osk e aperte Enter. Se os símbolos saem certos ao clicar no teclado da tela, a configuração do sistema está correta e a falha tende a estar no periférico;
  • Reinstalação do driver: clique com o botão direito no menu Iniciar, abra o Gerenciador de Dispositivos, expanda a categoria Teclados, clique com o botão direito no dispositivo e escolha Desinstalar dispositivo. Ao reiniciar, o Windows instala o driver padrão de novo.

Em teclados externos, outro teste é conectar o equipamento em outra porta USB ou em outro computador. Se as mesmas teclas falham em qualquer máquina, o defeito é físico.

Perguntas frequentes

Meu teclado quebrou?

Na maioria dos casos, não. Quando só alguns símbolos mudam de lugar, a causa mais comum é o Windows usando outro layout de teclado.

Por que o ç virou ponto e vírgula?

O mais comum é que o layout ativo seja o americano, que não tem a tecla Ç. Selecione Português (Brasil ABNT2) no ícone de idioma da barra de tarefas.

Qual é o atalho para trocar o layout do teclado?

Windows + Espaço percorre os layouts instalados. Ctrl + Shift alterna entre layouts do mesmo idioma.

Por que as aspas só aparecem depois de apertar espaço?

Esse comportamento é do layout Estados Unidos Internacional, em que aspas e apóstrofo funcionam como teclas de acento.

Como evitar que o teclado mude sozinho?

Mantenha apenas o layout ABNT2 instalado. Sem outro layout na lista, os atalhos de troca não têm efeito.

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