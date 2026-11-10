Nvidia estanca perdas após perder US$ 190 bilhões com escândalo de Huang

RESUMO ＋ As ações da Nvidia operavam estáveis no pré-mercado americano nesta terça-feira, 10, depois de caírem 4,27% na segunda-feira, quando o conselho anunciou uma investigação sobre o CEO Jensen Huang. O tombo apagou cerca de US$ 190 bilhões em valor de mercado. Trump disse que o FBI acompanha o caso, e acionistas entraram com uma ação coletiva contra a empresa.

Um dia depois de perder cerca de US$ 190 bilhões em valor de mercado, a Nvidia ensaia uma recuperação. As ações da fabricante de chips tinham leve alta de 0,30% nas negociações pré-mercado desta terça-feira, 10, cotadas a cerca de US$ 178,60.

O movimento estanca parte da queda de segunda-feira, 9, o primeiro pregão após o conselho de administração anunciar uma investigação independente sobre o CEO e cofundador, Jensen Huang. A apuração examina relatos de que ele foi alvo de um esforço de inteligência estrangeira.

Na véspera, o papel fechou em queda de 4,27%, a US$ 178,67, ante US$ 186,64 na sexta-feira. Na mínima do dia, chegou a US$ 170,24, e logo na abertura a perda superou 8%.

A queda da Nvidia destoou do restante do mercado. Enquanto a ação recuava, o índice de semicondutores da Filadélfia (SOX) subia quase 7%. Segundo cálculos do Yahoo Finance, foi o pior desempenho relativo da Nvidia frente ao índice desde janeiro de 2019.

O fechamento foi o mais baixo desde abril. Ao fim do pregão, a companhia valia cerca de US$ 4,31 trilhões na bolsa.

O papel já vinha pressionado antes do escândalo. A ação acumula queda de cerca de 22% em um mês, desde o início de outubro, quando a Nvidia se aproximou dos US$ 6 trilhões em valor de mercado.

A fortuna do próprio Huang também encolheu. Segundo o rastreador de bilionários da Forbes, o patrimônio do executivo caiu US$ 6,8 bilhões na segunda-feira, para US$ 155,4 bilhões.

FBI, Trump e acionistas na Justiça

A crise ganhou novas frentes nas últimas 24 horas. O presidente Donald Trump afirmou na segunda-feira que o FBI está analisando o caso, sem detalhar o que exatamente está sob apuração.

Trump disse ter perguntado a Huang sobre a relação com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, cliente da Nvidia em Cingapura que autoridades americanas apontam como agente da inteligência chinesa. Segundo o presidente, o CEO afirmou que não sabia que ela era espiã, e Trump disse acreditar nele. Apesar do sobrenome, os dois não têm parentesco.

"Eu sei que o FBI está olhando para isso, e acho que ele vai ficar bem", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

Após o fechamento do mercado, acionistas entraram com uma proposta de ação coletiva em um tribunal federal de San Jose, na Califórnia. O processo, movido pelo escritório Rosen Law Firm, acusa a Nvidia e Huang de terem feito declarações falsas ou enganosas sobre o relacionamento do CEO e sobre a relação comercial com a Megaspeed.

No domingo, 8, Huang admitiu em memorando aos funcionários ter sido infiel à esposa e disse que vai cooperar com a investigação, conduzida pelos conselheiros independentes com apoio de um escritório de advocacia externo. O governo chinês classificou a acusação de espionagem como infundada.

Por que o mercado olha para o conselho

A investigação recolocou no centro do debate o chamado risco do "homem-chave". Huang comanda a Nvidia desde a fundação, em 1993, e não há um sucessor público definido.

Ao contrário da Meta, de Mark Zuckerberg, ou da SpaceX, de Elon Musk, a Nvidia não tem ações com direito a voto diferenciado. Na prática, embora seja o maior acionista individual, Huang não detém o controle da empresa, o que deixa nas mãos do conselho qualquer decisão sobre seu futuro.

Por ora, a companhia afirma que o executivo seguirá no comando sem interrupções durante a apuração.

O que os investidores acompanham

A recuperação desta terça-feira acompanha um dia de alívio para o setor. Na Ásia, as ações ligadas a chips voltaram a subir, e o Nasdaq havia avançado 2,74% na segunda-feira.

No radar dos investidores está ainda a divulgação da inflação ao consumidor dos Estados Unidos (CPI) de outubro, prevista para esta terça-feira, e o balanço trimestral da Nvidia, em 17 de novembro.

Há também o fator regulatório. Segundo o site The Information, o governo Trump pode não se opor a novas restrições à exportação de chips avançados da Nvidia para a China, em um momento em que a proximidade entre Huang e a Casa Branca está sob escrutínio.