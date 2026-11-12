Compartilhou um vídeo no Google Meet e ninguém ouviu? Veja o que testar

Quando um vídeo compartilhado no Google Meet chega aos participantes sem som, a causa mais comum está na forma de apresentar. O Meet envia o áudio de uma guia do Chrome por padrão, mas exige que o apresentador ligue a opção de áudio ao compartilhar uma janela ou a tela inteira. Esse recurso de áudio do sistema chegou ao Meet para Windows e macOS em dezembro de 2025. Antes, só o som de uma guia era transmitido.

Os testes abaixo começam pela forma de compartilhar, que resolve a maior parte dos casos, e terminam nas configurações do computador e da reunião.

Por que o áudio do vídeo não sai no Google Meet?

O Meet não trata todas as apresentações da mesma forma. Segundo a Central de Ajuda do Google, a guia do Chrome compartilha o som por padrão. Já a janela e a tela inteira só transmitem áudio se a opção Compartilhar também o áudio do sistema for ativada na caixa de seleção, antes de clicar em Compartilhar.

Na maioria dos casos, o vídeo foi apresentado como tela inteira com essa chave desligada, ou a caixa de áudio da guia foi desmarcada por engano. Vídeos tocados em programas instalados, como o VLC, também ficam mudos quando o apresentador compartilha apenas uma guia.

Como compartilhar um vídeo com áudio no Meet pela guia do Chrome

Para vídeos do YouTube, do Google Drive ou de qualquer site, a guia é a opção recomendada pelo Google. O passo a passo:

Abra o vídeo em uma guia do Chrome, separada da guia da reunião; No Meet, clique em Apresentar agora; Escolha Uma guia; Selecione a guia em que o vídeo está aberto; Confira se a opção Compartilhar também o áudio da guia está ligada; Clique em Compartilhar e dê play no vídeo.

Se o vídeo estiver salvo no computador, uma alternativa é arrastar o arquivo para uma guia vazia do Chrome. O navegador reproduz formatos comuns, como MP4, e o vídeo passa a ser compartilhado como qualquer outra guia, com som.

Como compartilhar a tela inteira ou uma janela com som

Quando o vídeo precisa rodar em um programa instalado, como um editor ou um player, a saída é apresentar a janela ou a tela inteira com o áudio do sistema ligado:

Clique em Apresentar agora; Escolha Uma janela ou A tela inteira; Ative a chave Compartilhar também o áudio do sistema; Clique em Compartilhar.

A opção vem desligada e precisa ser ativada a cada nova apresentação. Para evitar eco, o Google orienta manter o dispositivo de saída padrão do sistema como alto-falante do computador durante o compartilhamento.

O problema é do apresentador ou de quem assiste?

Antes de mexer em configurações, vale descobrir se o som falha para todos. Se ninguém ouve o vídeo, a causa tende a estar na apresentação. Se apenas um participante reclama, o problema costuma estar no dispositivo dele.

Nesse segundo caso, quem não escuta deve verificar:

Volume: o som do computador ou do celular não pode estar no mudo nem no mínimo;

o som do computador ou do celular não pode estar no mudo nem no mínimo; Alto-falante no Meet: em Mais opções > Configurações > Áudio, o dispositivo de saída precisa ser o correto;

em Mais opções > Configurações > Áudio, o dispositivo de saída precisa ser o correto; Monitor externo: segundo o suporte do Meet, um monitor pode ficar selecionado como saída de áudio sem que o usuário perceba;

segundo o suporte do Meet, um monitor pode ficar selecionado como saída de áudio sem que o usuário perceba; Bluetooth: fones e caixas de som sem fio precisam estar conectados ao aparelho certo;

fones e caixas de som sem fio precisam estar conectados ao aparelho certo; Reconexão: sair e entrar de novo na reunião resolve falhas pontuais.

O que verificar no computador se o som continua sem sair

Se a guia foi compartilhada do jeito certo e ninguém ouve o vídeo, a falha pode estar no navegador ou no sistema operacional. Os pontos a testar:

Guia silenciada: no Chrome, uma guia pode ser silenciada pelo clique com o botão direito; o mesmo vale para o mixer de volume do Windows;

no Chrome, uma guia pode ser silenciada pelo clique com o botão direito; o mesmo vale para o mixer de volume do Windows; Reinício do Chrome: digite chrome://restart na barra de endereço. O Google explica que fechar o navegador após uma atualização não reinicia extensões que usam o áudio;

digite chrome://restart na barra de endereço. O Google explica que fechar o navegador após uma atualização não reinicia extensões que usam o áudio; Extensões: bloqueadores de anúncios e gravadores de tela podem interferir no som da guia. Teste com as extensões desativadas ou em outro perfil do Chrome;

bloqueadores de anúncios e gravadores de tela podem interferir no som da guia. Teste com as extensões desativadas ou em outro perfil do Chrome; Permissões no Mac: no macOS Sequoia, o sistema pede autorização na primeira apresentação. Se o aviso foi ignorado, é preciso liberar o Chrome em Ajustes do Sistema > Privacidade e Segurança > Gravação de Tela e Áudio do Sistema.

Dá para compartilhar o áudio de um vídeo pelo celular?

Não de forma confiável. A página do Meet sobre falhas de áudio afirma que não é possível compartilhar o áudio de uma apresentação a partir de dispositivos móveis. O Google chegou a anunciar, em julho de 2023, a opção de incluir som no compartilhamento de tela do app para iPhone e Android, mas a disponibilidade varia conforme o aparelho e a versão do sistema.

Em reuniões em que o vídeo precisa ser ouvido, a saída mais segura é abrir o Meet pelo Chrome em um computador e compartilhar a guia com áudio. O apresentador pode continuar conectado também pelo celular para acompanhar o chat, desde que silencie o microfone e o alto-falante de um dos aparelhos para evitar eco.

Outras situações que bloqueiam o som no Meet

Alguns casos menos comuns também impedem o áudio de chegar aos participantes:

Modo companion: quem clica em Apresentar na tela de espera, antes de entrar na reunião, entra no modo companion, em que microfone e alto-falante ficam indisponíveis. A correção é sair e entrar de novo pela opção normal;

quem clica em Apresentar na tela de espera, antes de entrar na reunião, entra no modo companion, em que microfone e alto-falante ficam indisponíveis. A correção é sair e entrar de novo pela opção normal; Restrições da reunião: em contas corporativas ou de escolas, o organizador ou o administrador do Google Workspace pode bloquear a apresentação de tela pelos participantes;

em contas corporativas ou de escolas, o organizador ou o administrador do Google Workspace pode bloquear a apresentação de tela pelos participantes; Áudio adaptativo: em salas com vários notebooks conectados à mesma reunião pelo recurso de áudio adaptativo, o áudio do sistema pode ficar indisponível. O som de uma guia continua funcionando;

em salas com vários notebooks conectados à mesma reunião pelo recurso de áudio adaptativo, o áudio do sistema pode ficar indisponível. O som de uma guia continua funcionando; Eco ou som duplicado: quando o vídeo sai pelos alto-falantes do apresentador, o microfone capta o som e os participantes ouvem em dobro. Usar fones de ouvido durante a apresentação resolve.