Tecnologia

Compartilhou um vídeo no Google Meet e ninguém ouviu? Veja o que testar

Passo a passo mostra como apresentar vídeos com áudio no Google Meet pelo computador e quais configurações verificar quando o som não chega aos participantes

Google Meet sem áudio: o som do vídeo depende da forma de apresentar e de uma opção ligada antes de compartilhar (vm/Getty Images)

Google Meet sem áudio: o som do vídeo depende da forma de apresentar e de uma opção ligada antes de compartilhar (vm/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto26s

A matéria explica os motivos mais comuns para falhas de áudio ao compartilhar vídeos no Google Meet e oferece soluções práticas. O problema geralmente ocorre quando o apresentador não ativa a opção de áudio do sistema ao compartilhar janela ou tela inteira. O artigo detalha passo a passo como compartilhar vídeos com som usando diferentes métodos e oferece dicas para resolver problemas de áudio tanto no apresentador quanto nos participantes.

Quando um vídeo compartilhado no Google Meet chega aos participantes sem som, a causa mais comum está na forma de apresentar. O Meet envia o áudio de uma guia do Chrome por padrão, mas exige que o apresentador ligue a opção de áudio ao compartilhar uma janela ou a tela inteira. Esse recurso de áudio do sistema chegou ao Meet para Windows e macOS em dezembro de 2025. Antes, só o som de uma guia era transmitido.

Os testes abaixo começam pela forma de compartilhar, que resolve a maior parte dos casos, e terminam nas configurações do computador e da reunião.

Por que o áudio do vídeo não sai no Google Meet?

O Meet não trata todas as apresentações da mesma forma. Segundo a Central de Ajuda do Google, a guia do Chrome compartilha o som por padrão. Já a janela e a tela inteira só transmitem áudio se a opção Compartilhar também o áudio do sistema for ativada na caixa de seleção, antes de clicar em Compartilhar.

Na maioria dos casos, o vídeo foi apresentado como tela inteira com essa chave desligada, ou a caixa de áudio da guia foi desmarcada por engano. Vídeos tocados em programas instalados, como o VLC, também ficam mudos quando o apresentador compartilha apenas uma guia.

Como compartilhar um vídeo com áudio no Meet pela guia do Chrome

Para vídeos do YouTube, do Google Drive ou de qualquer site, a guia é a opção recomendada pelo Google. O passo a passo:

  1. Abra o vídeo em uma guia do Chrome, separada da guia da reunião;
  2. No Meet, clique em Apresentar agora;
  3. Escolha Uma guia;
  4. Selecione a guia em que o vídeo está aberto;
  5. Confira se a opção Compartilhar também o áudio da guia está ligada;
  6. Clique em Compartilhar e dê play no vídeo.

Se o vídeo estiver salvo no computador, uma alternativa é arrastar o arquivo para uma guia vazia do Chrome. O navegador reproduz formatos comuns, como MP4, e o vídeo passa a ser compartilhado como qualquer outra guia, com som.

Como compartilhar a tela inteira ou uma janela com som

Quando o vídeo precisa rodar em um programa instalado, como um editor ou um player, a saída é apresentar a janela ou a tela inteira com o áudio do sistema ligado:

  1. Clique em Apresentar agora;
  2. Escolha Uma janela ou A tela inteira;
  3. Ative a chave Compartilhar também o áudio do sistema;
  4. Clique em Compartilhar.

A opção vem desligada e precisa ser ativada a cada nova apresentação. Para evitar eco, o Google orienta manter o dispositivo de saída padrão do sistema como alto-falante do computador durante o compartilhamento.

O problema é do apresentador ou de quem assiste?

Antes de mexer em configurações, vale descobrir se o som falha para todos. Se ninguém ouve o vídeo, a causa tende a estar na apresentação. Se apenas um participante reclama, o problema costuma estar no dispositivo dele.

Nesse segundo caso, quem não escuta deve verificar:

  • Volume: o som do computador ou do celular não pode estar no mudo nem no mínimo;
  • Alto-falante no Meet: em Mais opções > Configurações > Áudio, o dispositivo de saída precisa ser o correto;
  • Monitor externo: segundo o suporte do Meet, um monitor pode ficar selecionado como saída de áudio sem que o usuário perceba;
  • Bluetooth: fones e caixas de som sem fio precisam estar conectados ao aparelho certo;
  • Reconexão: sair e entrar de novo na reunião resolve falhas pontuais.

O que verificar no computador se o som continua sem sair

Se a guia foi compartilhada do jeito certo e ninguém ouve o vídeo, a falha pode estar no navegador ou no sistema operacional. Os pontos a testar:

  • Guia silenciada: no Chrome, uma guia pode ser silenciada pelo clique com o botão direito; o mesmo vale para o mixer de volume do Windows;
  • Reinício do Chrome: digite chrome://restart na barra de endereço. O Google explica que fechar o navegador após uma atualização não reinicia extensões que usam o áudio;
  • Extensões: bloqueadores de anúncios e gravadores de tela podem interferir no som da guia. Teste com as extensões desativadas ou em outro perfil do Chrome;
  • Permissões no Mac: no macOS Sequoia, o sistema pede autorização na primeira apresentação. Se o aviso foi ignorado, é preciso liberar o Chrome em Ajustes do Sistema > Privacidade e Segurança > Gravação de Tela e Áudio do Sistema.

Dá para compartilhar o áudio de um vídeo pelo celular?

Não de forma confiável. A página do Meet sobre falhas de áudio afirma que não é possível compartilhar o áudio de uma apresentação a partir de dispositivos móveis. O Google chegou a anunciar, em julho de 2023, a opção de incluir som no compartilhamento de tela do app para iPhone e Android, mas a disponibilidade varia conforme o aparelho e a versão do sistema.

Em reuniões em que o vídeo precisa ser ouvido, a saída mais segura é abrir o Meet pelo Chrome em um computador e compartilhar a guia com áudio. O apresentador pode continuar conectado também pelo celular para acompanhar o chat, desde que silencie o microfone e o alto-falante de um dos aparelhos para evitar eco.

Outras situações que bloqueiam o som no Meet

Alguns casos menos comuns também impedem o áudio de chegar aos participantes:

  • Modo companion: quem clica em Apresentar na tela de espera, antes de entrar na reunião, entra no modo companion, em que microfone e alto-falante ficam indisponíveis. A correção é sair e entrar de novo pela opção normal;
  • Restrições da reunião: em contas corporativas ou de escolas, o organizador ou o administrador do Google Workspace pode bloquear a apresentação de tela pelos participantes;
  • Áudio adaptativo: em salas com vários notebooks conectados à mesma reunião pelo recurso de áudio adaptativo, o áudio do sistema pode ficar indisponível. O som de uma guia continua funcionando;
  • Eco ou som duplicado: quando o vídeo sai pelos alto-falantes do apresentador, o microfone capta o som e os participantes ouvem em dobro. Usar fones de ouvido durante a apresentação resolve.

Perguntas frequentes

Por que o som funciona na guia, mas não na tela inteira?

A guia do Chrome compartilha o áudio por padrão. A tela inteira e a janela só transmitem som com a opção Compartilhar também o áudio do sistema ativada a cada apresentação.

O áudio da apresentação só funciona no Chrome?

A Central de Ajuda do Meet descreve o compartilhamento de áudio de guia a partir de guias do Chrome. Em outros navegadores, as opções de áudio podem não aparecer.

Dá para compartilhar o som de um vídeo pelo celular?

Não de forma confiável. O suporte do Meet indica o computador, com uma guia do Chrome, para transmitir o som de vídeos.

Por que os participantes ouvem eco no vídeo?

O microfone do apresentador capta o som que sai dos alto-falantes. Usar fones de ouvido e manter a saída de áudio padrão do sistema evita o problema.

Como compartilhar um vídeo salvo no computador com áudio?

Arraste o arquivo para uma guia vazia do Chrome e apresente essa guia. Outra opção é apresentar a janela do player com o áudio do sistema ligado.

Acompanhe tudo sobre:GoogleVídeosTecnologiaChrome

Mais de Tecnologia

App do dr.consulta passa a reunir exames de outros laboratórios em um só lugar

Ranking traz as 10 empresas brasileiras que mais se destacam no uso da IA

Conselho da Nvidia prepara saída de Jensen Huang após casos extraconjugais, diz site

IA de finanças da CloudWalk ganha computador para fazer compras

Mais na Exame

Exame IN

Buser vai vender passagens aéreas e busca novas viações para chegar a R$ 1 bilhão

Um conteúdo Bússola

De Salvador ao Norte: Lighthouse aposta em startups fora do eixo tradicional

Marketing

De olho na Copa Feminina, Rexona quer conquistar mais mulheres — e a aposta vai além do desodorante

Mercados

CFO do BB diz que grandes produtores do agro atrasam dívidas à espera de ‘milagre’