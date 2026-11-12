Compartilhou um vídeo no Google Meet e ninguém ouviu? Veja o que testar

Google Meet sem áudio: o som do vídeo depende da forma de apresentar e de uma opção ligada antes de compartilhar (vm/Getty Images)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07h00.
A matéria explica os motivos mais comuns para falhas de áudio ao compartilhar vídeos no Google Meet e oferece soluções práticas. O problema geralmente ocorre quando o apresentador não ativa a opção de áudio do sistema ao compartilhar janela ou tela inteira. O artigo detalha passo a passo como compartilhar vídeos com som usando diferentes métodos e oferece dicas para resolver problemas de áudio tanto no apresentador quanto nos participantes.
Quando um vídeo compartilhado no Google Meet chega aos participantes sem som, a causa mais comum está na forma de apresentar. O Meet envia o áudio de uma guia do Chrome por padrão, mas exige que o apresentador ligue a opção de áudio ao compartilhar uma janela ou a tela inteira. Esse recurso de áudio do sistema chegou ao Meet para Windows e macOS em dezembro de 2025. Antes, só o som de uma guia era transmitido.
Os testes abaixo começam pela forma de compartilhar, que resolve a maior parte dos casos, e terminam nas configurações do computador e da reunião.
O Meet não trata todas as apresentações da mesma forma. Segundo a Central de Ajuda do Google, a guia do Chrome compartilha o som por padrão. Já a janela e a tela inteira só transmitem áudio se a opção Compartilhar também o áudio do sistema for ativada na caixa de seleção, antes de clicar em Compartilhar.
Na maioria dos casos, o vídeo foi apresentado como tela inteira com essa chave desligada, ou a caixa de áudio da guia foi desmarcada por engano. Vídeos tocados em programas instalados, como o VLC, também ficam mudos quando o apresentador compartilha apenas uma guia.
Para vídeos do YouTube, do Google Drive ou de qualquer site, a guia é a opção recomendada pelo Google. O passo a passo:
Se o vídeo estiver salvo no computador, uma alternativa é arrastar o arquivo para uma guia vazia do Chrome. O navegador reproduz formatos comuns, como MP4, e o vídeo passa a ser compartilhado como qualquer outra guia, com som.
Quando o vídeo precisa rodar em um programa instalado, como um editor ou um player, a saída é apresentar a janela ou a tela inteira com o áudio do sistema ligado:
A opção vem desligada e precisa ser ativada a cada nova apresentação. Para evitar eco, o Google orienta manter o dispositivo de saída padrão do sistema como alto-falante do computador durante o compartilhamento.
Antes de mexer em configurações, vale descobrir se o som falha para todos. Se ninguém ouve o vídeo, a causa tende a estar na apresentação. Se apenas um participante reclama, o problema costuma estar no dispositivo dele.
Nesse segundo caso, quem não escuta deve verificar:
Se a guia foi compartilhada do jeito certo e ninguém ouve o vídeo, a falha pode estar no navegador ou no sistema operacional. Os pontos a testar:
Não de forma confiável. A página do Meet sobre falhas de áudio afirma que não é possível compartilhar o áudio de uma apresentação a partir de dispositivos móveis. O Google chegou a anunciar, em julho de 2023, a opção de incluir som no compartilhamento de tela do app para iPhone e Android, mas a disponibilidade varia conforme o aparelho e a versão do sistema.
Em reuniões em que o vídeo precisa ser ouvido, a saída mais segura é abrir o Meet pelo Chrome em um computador e compartilhar a guia com áudio. O apresentador pode continuar conectado também pelo celular para acompanhar o chat, desde que silencie o microfone e o alto-falante de um dos aparelhos para evitar eco.
Alguns casos menos comuns também impedem o áudio de chegar aos participantes:
A guia do Chrome compartilha o áudio por padrão. A tela inteira e a janela só transmitem som com a opção Compartilhar também o áudio do sistema ativada a cada apresentação.
A Central de Ajuda do Meet descreve o compartilhamento de áudio de guia a partir de guias do Chrome. Em outros navegadores, as opções de áudio podem não aparecer.
Não de forma confiável. O suporte do Meet indica o computador, com uma guia do Chrome, para transmitir o som de vídeos.
O microfone do apresentador capta o som que sai dos alto-falantes. Usar fones de ouvido e manter a saída de áudio padrão do sistema evita o problema.
Arraste o arquivo para uma guia vazia do Chrome e apresente essa guia. Outra opção é apresentar a janela do player com o áudio do sistema ligado.