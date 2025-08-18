De lavador de pratos a CEO da Nvidia: veja como Jensen Huang fundou a maior empresa do mundo

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, já foi considerado o “melhor lavador de pratos” do Denny’s, rede de lanchonete americana. Em uma entrevista à Universidade de Stanford, Huang revelou que lavava “até a última louça com perfeição”.

Hoje, Huang lidera a maior fabricante de chips avançados do mundo, com um valor de mercado estimado em US$ 4,43 trilhões, superando gigantes como Amazon e Alphabet. Sua fortuna pessoal é avaliada em US$ 157 bilhões, e ele se tornou uma das figuras mais influentes no setor de inteligência artificial. Recentemente, a revista Fortune o elegeu como a pessoa mais poderosa do mundo dos negócios.

Do Denny’s à fundação da Nvidia

Nascido em Taiwan em 1963, Huang viveu na Tailândia antes de se mudar aos 9 anos para os Estados Unidos. Ainda adolescente, ele começou a trabalhar como lavador de pratos na famosa rede de lanchonetes Denny’s, em Oregon, onde foi promovido a garçom. Segundo uma reportagem da Fortune, ele contou que aprendeu ali sua disciplina. “Nunca voltava de mãos vazias. Eu era eficiente”, disse.

Em 1993, que ele se reuniu em uma das mesas do restaurante com Chris Malachowsky e Curtis Priem, colegas que trabalhavam na Sun Microsystems, para discutir a criação de um chip capaz de gerar gráficos 3D realistas em computadores pessoais. Durante essa conversa informal, surgiu a Nvidia.

O trio seguiu com os planos e lançou um esboço do que se tornaria uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

A revolução da inteligência artificial

Ao longo dos anos, a Nvidia expandiu sua atuação para áreas como simulação climática, design de materiais, carros autônomos e, principalmente, inteligência artificial. “Nossa tecnologia abriu um caminho em que o computador passou a escrever o próprio software - a inteligência artificial como conhecemos hoje”, afirmou Huang.

O impacto da empresa se refletiu em Wall Street. Em fevereiro de 2024, as ações da Nvidia dispararam 46%, adicionando US$ 560 bilhões em valor de mercado em poucas semanas. Apesar do crescimento, parte do mercado vê risco de uma bolha de IA, maior que a dos anos 1990, segundo avaliação da Apollo Global Management.

Em julho de 2025, as ações da Nvidia (NVDA) atingiram uma máxima histórica. A empresa registrou alta de quase 5% nos papéis, com cotação próxima a US$ 170, o que elevou seu valor de mercado para aproximadamente US$ 4 trilhões, superando a Apple e Microsoft. Hoje, a companhia figura como a mais valiosa do mundo.

Nos últimos doze meses, a receita da empresa totalizou US$ 149 bilhões, com lucro operacional de US$ 86 bilhões e lucro líquido de US$ 77 bilhões.

Mesmo assim, Huang mantém o discurso humilde. Ele costuma dizer que nenhuma tarefa está abaixo dele, lembrando de quando lavava banheiros no início da vida profissional. “Já limpei mais banheiros do que todos vocês juntos. E alguns não dá para esquecer”, brincou durante a entrevista.