João Fonseca enfrenta Roger Federer em São Paulo; veja como conseguir ingressos gratuitos

João Fonseca terá mais um jogo importante em solo brasileiro. O jovem enfrenta Roger Federer, tenista suíço com 20 títulos deGrand Slam, em um evento gratuito no Ginásio Poliesportivo da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Por enquanto, não foram divulgadas muitas informações sobre a partida. O que se sabe é que será um jogo com dinâmica alternativa no dia 5 de dezembro.

O que sabemos sobre a partida de Fonseca e Federer?

O duelo entre Fonseca e Federer acontece durante o evento realizado pela On, empresa suíça de material esportivo. Desde 2023, a marca, que tem Roger como acionista, patrocina o jovem atleta brasileiro.

Essa será a primeira edição do evento, chamado de "On Clubhouse Nights", no Brasil. Ele já foi realizado em cidades como Nova York (EUA), Miami (EUA) e Paris (França). Além da partida, a noite também contará com uma atração musical.

O evento acontecerá uma semana antes do duelo entre Fonseca e Alcaraz. O tenista brasileiro e o espanhol vão participar de uma partida de exibição no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 12 de dezembro.

Como assistir à partida de Fonseca e Federer?

Os ingressos para a partida serão distribuídos de forma gratuita e limitada. A liberação será feita pela plataforma de eventos da On no dia 23 de novembro.

Quando será a partida?

A partida está marcada para sábado, 5 de dezembro, a partir das 20 horas. Os portões do evento abrem às 18 horas.

O evento acontece no Ginásio Poliesportivo da Mercado Livre Arena Pacaembu, R. Capivari, s/n, Portão 23, no bairro do Pacaembu até São Paulo (SP).