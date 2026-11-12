João Fonseca enfrenta Roger Federer em São Paulo; veja como conseguir ingressos gratuitos

João Fonseca: brasileiro enfrenta ex-número 1 do mundo em partida de exibição gratuita em São Paulo (Dimitar Dilkoff/AFP/AFP)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10h39.
Um jovem tenista brasileiro, João Fonseca, enfrentará o lendário Roger Federer em um evento gratuito em São Paulo. O duelo acontecerá no dia 5 de dezembro no Ginásio Poliesportivo da Mercado Livre Arena Pacaembu, organizado pela marca suíça de material esportivo On. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente por meio da plataforma de eventos da empresa.
João Fonseca terá mais um jogo importante em solo brasileiro. O jovem enfrenta Roger Federer, tenista suíço com 20 títulos deGrand Slam, em um evento gratuito no Ginásio Poliesportivo da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.
Por enquanto, não foram divulgadas muitas informações sobre a partida. O que se sabe é que será um jogo com dinâmica alternativa no dia 5 de dezembro.
O duelo entre Fonseca e Federer acontece durante o evento realizado pela On, empresa suíça de material esportivo. Desde 2023, a marca, que tem Roger como acionista, patrocina o jovem atleta brasileiro.
Essa será a primeira edição do evento, chamado de "On Clubhouse Nights", no Brasil. Ele já foi realizado em cidades como Nova York (EUA), Miami (EUA) e Paris (França). Além da partida, a noite também contará com uma atração musical.
O evento acontecerá uma semana antes do duelo entre Fonseca e Alcaraz. O tenista brasileiro e o espanhol vão participar de uma partida de exibição no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 12 de dezembro.
Os ingressos para a partida serão distribuídos de forma gratuita e limitada. A liberação será feita pela plataforma de eventos da On no dia 23 de novembro.
A partida está marcada para sábado, 5 de dezembro, a partir das 20 horas. Os portões do evento abrem às 18 horas.
O evento acontece no Ginásio Poliesportivo da Mercado Livre Arena Pacaembu, R. Capivari, s/n, Portão 23, no bairro do Pacaembu até São Paulo (SP).
A partida entre João Fonseca e Roger Federer será no sábado, 5 de dezembro, a partir das 20h. Os portões do evento abrem às 18h.
O jogo será no Ginásio Poliesportivo da Mercado Livre Arena Pacaembu, na Rua Capivari, s/n, Portão 23, no bairro do Pacaembu, em São Paulo.
Os ingressos serão gratuitos e limitados. A empresa suíça de material esportivo On fará a liberação em sua plataforma de eventos no dia 23 de novembro.
A partida terá uma dinâmica alternativa, mas outros detalhes do formato ainda não foram divulgados. O evento também contará com uma atração musical.
O On Clubhouse Nights é um evento realizado pela On e terá sua primeira edição no Brasil. A iniciativa já passou por Nova York, Miami e Paris.
A On patrocina João Fonseca desde 2023. Roger Federer é acionista da empresa suíça de material esportivo.
Glossário
O que é Grand Slam?
Termo usado no tênis para designar cada um dos quatro torneios mais importantes do esporte: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.