Conselho da Nvidia investiga espionagem chinesa após CEO admitir caso extraconjugal

O conselho de administração da Nvidia abriu uma investigação para apurar se o presidente-executivo da companhia, Jensen Huang, foi alvo de um complô de espionagem estrangeira após o executivo admitir aos funcionários que foi infiel à sua esposa.

A cúpula da empresa formará um comitê de diretores independentes, trabalhando com advogados externos, para supervisionar o caso, de acordo com um comunicado divulgado neste domingo, 8. Em um memorando interno aos funcionários, Huang afirmou estar "profundamente arrependido" pelo caso extraconjugal.

Aos 63 anos, o CEO garantiu que está cooperando totalmente com as investigações e continuará no comando da fabricante de chips enquanto o inquérito estiver em andamento.

A admissão surpreendente ocorre após uma série de reportagens revelarem que o líder da Nvidia teria sido alvo da ex-executiva da Megaspeed International, Alice Huang, que o governo dos Estados Unidos suspeita ter sido recrutada por uma agência de espionagem da China. Anteriormente, o CEO havia negado qualquer vínculo além de um relacionamento "normal" com a executiva.

A investigação interna abordará os relatos de que o magnata da tecnologia "foi alvo de um esforço de inteligência estrangeira", declarou a Nvidia. "Embora o conselho não tenha motivos para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da Nvidia tenham sido comprometidos, a investigação examinará todas as informações disponíveis."

Dúvidas sobre o futuro e falta de sucessor

O incidente lança incertezas sobre o futuro de um dos nomes centrais do atual boom da inteligência artificial. Co-fundador da Nvidia, Huang é conhecido por seu estilo de gestão incansável e transformou a fabricante de placas de vídeo naquela que é indiscutivelmente a empresa de tecnologia mais importante do mundo atualmente. Ele tem assumido o papel de principal evangelista global para a disseminação da IA.

A empresa sediada em Santa Clara, na Califórnia, não possui um plano público de sucessão, e não há um herdeiro óbvio para o posto. Huang repetiu diversas vezes que deseja continuar em seu cargo por décadas e criou uma estrutura organizacional informal ao seu redor que evita uma hierarquia convencional. Em vez disso, seus subordinados diretos são encarregados de implementar suas decisões rapidamente.

Segundo o executivo, esse sistema dá à empresa a flexibilidade necessária para reagir às rápidas mudanças na tecnologia e permanecer ágil. Contudo, o modelo criou uma situação em que não há um substituto pronto para intervir e assumir a agenda implacável de Huang.

Tensão geopolítica e reflexos no mercado

As preocupações de que informações sensíveis possam vazar por meio dos contatos da Nvidia na China intensificaram os pedidos por investigações e maior escrutínio sobre a empresa, elevando a pressão sobre um delicado equilíbrio geopolítico. Embora a Nvidia tenha permissão para exportar uma gama limitada de produtos para o mercado chinês sob um programa de licenciamento concedido pela atual administração Trump, Pequim restringiu a importação dos chips — um impasse que continua freando as vendas da empresa na segunda maior economia do mundo.

A Megaspeed, com sede em Cingapura, tem sido acusada de violar restrições de exportação dos EUA e contrabandear componentes da Nvidia para a China. Huang chegou a afirmar à Bloomberg que seus contatos com funcionários da Megaspeed eram típicos dos relacionamentos comerciais que ele mantém com muitos clientes e executivos chineses.

Investidores despejaram dinheiro na Nvidia, que divulga seus resultados financeiros no final deste mês, apostando que ela continuaria sendo a principal beneficiária dos gastos desenfreados em infraestrutura de IA. A companhia chegou a atingir um valor de mercado recorde de quase US$ 5,8 trilhões em outubro. Esse número, no entanto, recuou para menos de US$ 5 trilhões, pressionado pelas preocupações sobre a sustentabilidade desse crescimento a longo prazo.

Leia a íntegra do memorando de Huang transcrito e traduzido:

Assunto: Uma mensagem para nossa empresa

Eu devo um pedido de desculpas à minha família e a todos vocês.

Fui infiel à minha esposa. Minhas ações machucaram ela e nossos filhos. Não há desculpa para o que eu fiz. Estou profundamente arrependido.

Ao longo da minha vida, minha família me deu amor e apoio. Eles merecem minha honestidade e lealdade. Em vez disso, eu os decepcionei e danifiquei a vida que construímos juntos. Assumo total responsabilidade pelo que fiz e pela dor que causei, e aceito as críticas que vêm com isso.

À minha esposa e família: eu amo vocês. Sei que um pedido de desculpas não pode desfazer o que fiz. Espero que nossa família se cure e que, com o tempo, eu possa reconquistar a confiança de vocês.

Aos meus colegas na NVIDIA, incluindo aqueles com quem trabalhei lado a lado por décadas, e ao nosso conselho, parceiros e acionistas ao redor do mundo: vocês merecem mais de mim.

Liderar a NVIDIA é o privilégio da minha vida. Minha responsabilidade é servir a vocês e ser digno de sua confiança. Eu falhei com essa responsabilidade. Estou totalmente comprometido com a NVIDIA e trabalharei para reconquistar a confiança de vocês.

Em relação às preocupações de segurança nacional levantadas nas reportagens, o Conselho de Administração da NVIDIA iniciou uma investigação independente. Eu apoio a investigação e cooperarei totalmente. Amo nosso país e nossa empresa, e estou comprometido em proteger a NVIDIA e apoiar a segurança nacional dos Estados Unidos. Sou orgulhoso e grato por ser americano.

Minha família não tem nenhuma responsabilidade por minhas escolhas. Eu tenho. Por favor, deem a eles privacidade.