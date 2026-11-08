Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Conselho da Nvidia investiga espionagem chinesa após CEO admitir caso extraconjugal

Jensen Huang confessou infidelidade com ex-executiva suspeita de atuar para Pequim; líder permanecerá no cargo, mas crise levanta dúvidas sobre sucessão na gigante de IA.

Jensen Huang: CEO da Nvidia (PATRICK T. FALLON/Getty Images)

Jensen Huang: CEO da Nvidia (PATRICK T. FALLON/Getty Images)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 17h32.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto27s

O conselho da Nvidia está investigando possíveis ligações de espionagem estrangeira após o CEO admitir um caso extraconjugal. A investigação envolve alegações de que o executivo foi alvo de uma operação chinesa. O caso gera incertezas sobre o futuro da empresa e pressões geopolíticas.

O conselho de administração da Nvidia abriu uma investigação para apurar se o presidente-executivo da companhia, Jensen Huang, foi alvo de um complô de espionagem estrangeira após o executivo admitir aos funcionários que foi infiel à sua esposa.

A cúpula da empresa formará um comitê de diretores independentes, trabalhando com advogados externos, para supervisionar o caso, de acordo com um comunicado divulgado neste domingo, 8. Em um memorando interno aos funcionários, Huang afirmou estar "profundamente arrependido" pelo caso extraconjugal.

Aos 63 anos, o CEO garantiu que está cooperando totalmente com as investigações e continuará no comando da fabricante de chips enquanto o inquérito estiver em andamento.

A admissão surpreendente ocorre após uma série de reportagens revelarem que o líder da Nvidia teria sido alvo da ex-executiva da Megaspeed International, Alice Huang, que o governo dos Estados Unidos suspeita ter sido recrutada por uma agência de espionagem da China. Anteriormente, o CEO havia negado qualquer vínculo além de um relacionamento "normal" com a executiva.

A investigação interna abordará os relatos de que o magnata da tecnologia "foi alvo de um esforço de inteligência estrangeira", declarou a Nvidia. "Embora o conselho não tenha motivos para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da Nvidia tenham sido comprometidos, a investigação examinará todas as informações disponíveis."

Dúvidas sobre o futuro e falta de sucessor

O incidente lança incertezas sobre o futuro de um dos nomes centrais do atual boom da inteligência artificial. Co-fundador da Nvidia, Huang é conhecido por seu estilo de gestão incansável e transformou a fabricante de placas de vídeo naquela que é indiscutivelmente a empresa de tecnologia mais importante do mundo atualmente. Ele tem assumido o papel de principal evangelista global para a disseminação da IA.

A empresa sediada em Santa Clara, na Califórnia, não possui um plano público de sucessão, e não há um herdeiro óbvio para o posto. Huang repetiu diversas vezes que deseja continuar em seu cargo por décadas e criou uma estrutura organizacional informal ao seu redor que evita uma hierarquia convencional. Em vez disso, seus subordinados diretos são encarregados de implementar suas decisões rapidamente.

Segundo o executivo, esse sistema dá à empresa a flexibilidade necessária para reagir às rápidas mudanças na tecnologia e permanecer ágil. Contudo, o modelo criou uma situação em que não há um substituto pronto para intervir e assumir a agenda implacável de Huang.

Tensão geopolítica e reflexos no mercado

As preocupações de que informações sensíveis possam vazar por meio dos contatos da Nvidia na China intensificaram os pedidos por investigações e maior escrutínio sobre a empresa, elevando a pressão sobre um delicado equilíbrio geopolítico. Embora a Nvidia tenha permissão para exportar uma gama limitada de produtos para o mercado chinês sob um programa de licenciamento concedido pela atual administração Trump, Pequim restringiu a importação dos chips — um impasse que continua freando as vendas da empresa na segunda maior economia do mundo.

A Megaspeed, com sede em Cingapura, tem sido acusada de violar restrições de exportação dos EUA e contrabandear componentes da Nvidia para a China. Huang chegou a afirmar à Bloomberg que seus contatos com funcionários da Megaspeed eram típicos dos relacionamentos comerciais que ele mantém com muitos clientes e executivos chineses.

Investidores despejaram dinheiro na Nvidia, que divulga seus resultados financeiros no final deste mês, apostando que ela continuaria sendo a principal beneficiária dos gastos desenfreados em infraestrutura de IA. A companhia chegou a atingir um valor de mercado recorde de quase US$ 5,8 trilhões em outubro. Esse número, no entanto, recuou para menos de US$ 5 trilhões, pressionado pelas preocupações sobre a sustentabilidade desse crescimento a longo prazo.

Leia a íntegra do memorando de Huang transcrito e traduzido:

Assunto: Uma mensagem para nossa empresa

Eu devo um pedido de desculpas à minha família e a todos vocês.

Fui infiel à minha esposa. Minhas ações machucaram ela e nossos filhos. Não há desculpa para o que eu fiz. Estou profundamente arrependido.

Ao longo da minha vida, minha família me deu amor e apoio. Eles merecem minha honestidade e lealdade. Em vez disso, eu os decepcionei e danifiquei a vida que construímos juntos. Assumo total responsabilidade pelo que fiz e pela dor que causei, e aceito as críticas que vêm com isso.

À minha esposa e família: eu amo vocês. Sei que um pedido de desculpas não pode desfazer o que fiz. Espero que nossa família se cure e que, com o tempo, eu possa reconquistar a confiança de vocês.

Aos meus colegas na NVIDIA, incluindo aqueles com quem trabalhei lado a lado por décadas, e ao nosso conselho, parceiros e acionistas ao redor do mundo: vocês merecem mais de mim.

Liderar a NVIDIA é o privilégio da minha vida. Minha responsabilidade é servir a vocês e ser digno de sua confiança. Eu falhei com essa responsabilidade. Estou totalmente comprometido com a NVIDIA e trabalharei para reconquistar a confiança de vocês.

Em relação às preocupações de segurança nacional levantadas nas reportagens, o Conselho de Administração da NVIDIA iniciou uma investigação independente. Eu apoio a investigação e cooperarei totalmente. Amo nosso país e nossa empresa, e estou comprometido em proteger a NVIDIA e apoiar a segurança nacional dos Estados Unidos. Sou orgulhoso e grato por ser americano.

Minha família não tem nenhuma responsabilidade por minhas escolhas. Eu tenho. Por favor, deem a eles privacidade.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaJensen HuangEspionagem

Mais de Mundo

Trump diz que novos ataques contra Irã são 'altamente improváveis'

Eisenkot alerta para 'crise histórica' em Israel e cobra coalizão ampla contra Netanyahu

Trufa branca é vendida por mais de meio milhão de reais em leilão na Itália

Irã executa três homens acusados de atuar para Israel e EUA durante protestos

Mais na Exame

Pop

Novo filme de Kleber Mendonça Filho vai retratar propaganda nazista no Recife

Mundo

Trump diz que novos ataques contra Irã são 'altamente improváveis'

Esporte

Mercedes é campeã mundial de construtores da Fórmula 1 em 2026

Brasil

Tempestades com raios: o que evitar dentro de casa para reduzir riscos