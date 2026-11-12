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Como criar atalhos de texto no iPhone para não digitar sempre a mesma frase

Recurso nativo do iOS transforma abreviações curtas em e-mails e respostas prontas; veja como criar, testar, editar e apagar atalhos de texto

Atalhos de texto no iPhone: abreviações de poucos caracteres viram frases completas no teclado do sistema (Reprodução/Cult of Mac)

Atalhos de texto no iPhone: abreviações de poucos caracteres viram frases completas no teclado do sistema (Reprodução/Cult of Mac)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09h00.

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Criar atalhos de texto no iPhone é uma função nativa do sistema que permite substituir abreviações por frases completas ao digitar. O recurso é útil para evitar repetição de textos longos e pode ser configurado diretamente nos Ajustes ou dentro de qualquer app que use o teclado padrão. A função é gratuita e não requer apps adicionais.

Quem repete o mesmo e-mail ou a mesma resposta de atendimento várias vezes por dia pode deixar essa digitação com o próprio teclado. O iOS tem um recurso nativo para criar atalhos de texto no iPhone, a Substituição de Texto: o usuário cadastra uma abreviação curta e, ao digitá-la em um campo de texto, o sistema a troca pela frase completa associada.

A configuração é gratuita e não depende de aplicativo de terceiros. Os passos abaixo seguem o suporte da Apple, publicado em abril de 2026, e o Manual do Usuário do iPhone para iOS 27.

Como criar atalhos de texto no iPhone pelos Ajustes

O caminho principal passa pelo app Ajustes:

  1. Abra o app Ajustes e toque em Geral;
  2. Toque em Teclado;
  3. Toque em Substituição de Texto;
  4. Toque no botão Adicionar (+);
  5. No campo Frase, digite o texto completo que deve aparecer;
  6. No campo Atalho, digite a abreviação que vai disparar a frase;
  7. Toque em Salvar.

Como criar um atalho sem sair do app em que está digitando

Quem percebe no meio de uma conversa que repete sempre a mesma frase pode cadastrar o atalho dali mesmo:

  1. Em qualquer campo de texto, mantenha pressionado o botão de Emoji ou a tecla de Alternar Teclado (o globo);
  2. Toque em Ajustes do Teclado;
  3. Toque em Substituição de Texto e depois em Adicionar;
  4. Preencha Frase e Atalho e toque em Salvar.

Exemplos de atalhos de texto para testar

Os três modelos abaixo usam dados fictícios e podem ser copiados para teste. Cada um cobre um uso comum do dia a dia:

  • E-mail: frase "contato@empresaexemplo.com.br", atalho ";;mail";
  • Resposta de atendimento: frase "Olá! Recebemos sua mensagem e retornaremos em até um dia útil. Obrigado pelo contato.", atalho ";;atend";
  • Frase longa: frase "Segue o material solicitado. Qualquer dúvida ou ajuste, estou à disposição.", atalho ";;segue".

Senhas, códigos de verificação, números de cartão e chaves de acesso não devem entrar como frase de substituição. O atalho pode ser disparado por engano em qualquer campo e expor o dado na tela ou em uma mensagem enviada.

Como testar o atalho no Notas e no Mensagens

Antes de usar o atalho com clientes ou colegas, vale conferir se a expansão acontece como esperado. O teste no Notas segue estes passos:

  1. Abra uma nota nova;
  2. Digite ";;mail" e toque na barra de espaço;
  3. Confira se o endereço completo substituiu a abreviação;
  4. Repita com ";;atend" e ";;segue".

No Mensagens, o processo é o mesmo, com um cuidado extra: abra uma conversa consigo mesmo ou com um contato de confiança, digite o atalho e confira o texto no campo antes de tocar em enviar. Se a frase não aparecer completa, apague e revise o cadastro em Ajustes.

Como editar ou apagar um atalho de texto

Para corrigir uma frase ou trocar a abreviação, volte a Ajustes, Geral, Teclado e Substituição de Texto, toque sobre o atalho salvo, altere o campo desejado e toque em Salvar.

Para apagar, a Apple indica este caminho:

  1. Em Substituição de Texto, toque em Editar;
  2. Toque no botão Remover ao lado do atalho;
  3. Toque em Apagar e depois em OK.

Na mesma lista, deslizar o dedo da direita para a esquerda sobre o atalho também exibe a opção Apagar.

Como evitar que o atalho troque palavras comuns

O erro mais frequente é cadastrar como atalho algo que também é uma palavra do português. Quem define "com" para o endereço comercial, por exemplo, verá a preposição virar endereço em toda frase que digitar. O mesmo vale para "ok", "obg" ou "email", que aparecem em conversas comuns.

Algumas regras reduzem esse risco:

  • Prefixo fixo: começar todos os atalhos com um sinal pouco usado, como ";;" ou "..", separa as abreviações do vocabulário normal;
  • Combinações sem sentido: sequências de consoantes, como "cxem" ou "pftr", não formam palavras e quase nunca aparecem por acaso;
  • Sem acentos: letras acentuadas podem ser alteradas pelo corretor antes da substituição;
  • Nomes com lógica própria: ";;endcasa" e ";;endtrab" deixam claro qual endereço cada atalho insere e evitam confusão entre versões parecidas.

O que fazer se o atalho de texto não funcionar

Quando a abreviação não se expande, a primeira checagem é o cadastro: o atalho precisa ser digitado do jeito que foi salvo, incluindo símbolos do prefixo. Depois, teste no Notas, que usa o teclado padrão do sistema.

Teclados de terceiros instalados pela App Store podem não oferecer o recurso da mesma forma. Nesse caso, troque para o teclado do iPhone pela tecla do globo e teste de novo.

Como última opção, a Apple permite redefinir o dicionário em Ajustes, Geral, Transferir ou Redefinir o iPhone, Redefinir e Redefinir o Dicionário do Teclado. Esse procedimento apaga todas as palavras e todos os atalhos personalizados.

Como sincronizar os atalhos entre iPhone e iPad

Os atalhos ficam guardados no dicionário pessoal, que pode ser mantido em outros aparelhos Apple da mesma conta pelo iCloud:

  1. Abra Ajustes e toque no seu nome;
  2. Toque em iCloud e depois em Ver tudo;
  3. Toque em iCloud Drive;
  4. Ative Sincronizar este iPhone.

Com a opção ligada, quem troca de aparelho não precisa recriar a lista do zero.

Qual a diferença entre Substituição de Texto e o app Atalhos?

Os nomes se parecem, mas as funções são distintas. A Substituição de Texto troca uma abreviação por uma frase dentro do teclado. O app Atalhos automatiza sequências de ações, como enviar uma mensagem pela Siri ou ajustar o aparelho em determinado horário.

Para não digitar sempre a mesma frase, a Substituição de Texto resolve sem configuração adicional. O app Atalhos entra quando a tarefa envolve mais de um passo ou mais de um aplicativo.

Perguntas frequentes

Preciso instalar algum app para criar atalhos de texto no iPhone?

Não. A Substituição de Texto é nativa do iOS e fica em Ajustes, Geral, Teclado.

O atalho funciona no WhatsApp?

Segundo a Apple, o atalho funciona em campos de texto que usam o teclado do sistema. O comportamento em apps de terceiros pode variar, por isso vale testar em um rascunho antes de usar com contatos.

Posso criar uma entrada sem abreviação?

Sim. Basta preencher apenas o campo Frase e deixar o campo Atalho em branco. A palavra entra no dicionário pessoal, e o corretor passa a reconhecê-la, o que ajuda com nomes próprios e siglas.

É seguro salvar senhas como atalho de texto?

Não. O atalho pode ser acionado por engano em qualquer campo de texto, e a frase fica visível na lista de Ajustes para quem tiver acesso ao aparelho desbloqueado.

Os atalhos somem se eu trocar de iPhone?

Com a sincronização do iCloud Drive ativada, o dicionário pessoal é mantido entre aparelhos da mesma conta Apple. Sem ela, os atalhos precisam ser recriados.

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