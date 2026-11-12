Como criar atalhos de texto no iPhone para não digitar sempre a mesma frase

Atalhos de texto no iPhone: abreviações de poucos caracteres viram frases completas no teclado do sistema (Reprodução/Cult of Mac)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09h00.
Criar atalhos de texto no iPhone é uma função nativa do sistema que permite substituir abreviações por frases completas ao digitar. O recurso é útil para evitar repetição de textos longos e pode ser configurado diretamente nos Ajustes ou dentro de qualquer app que use o teclado padrão. A função é gratuita e não requer apps adicionais.
Quem repete o mesmo e-mail ou a mesma resposta de atendimento várias vezes por dia pode deixar essa digitação com o próprio teclado. O iOS tem um recurso nativo para criar atalhos de texto no iPhone, a Substituição de Texto: o usuário cadastra uma abreviação curta e, ao digitá-la em um campo de texto, o sistema a troca pela frase completa associada.
A configuração é gratuita e não depende de aplicativo de terceiros. Os passos abaixo seguem o suporte da Apple, publicado em abril de 2026, e o Manual do Usuário do iPhone para iOS 27.
O caminho principal passa pelo app Ajustes:
Quem percebe no meio de uma conversa que repete sempre a mesma frase pode cadastrar o atalho dali mesmo:
Os três modelos abaixo usam dados fictícios e podem ser copiados para teste. Cada um cobre um uso comum do dia a dia:
Senhas, códigos de verificação, números de cartão e chaves de acesso não devem entrar como frase de substituição. O atalho pode ser disparado por engano em qualquer campo e expor o dado na tela ou em uma mensagem enviada.
Antes de usar o atalho com clientes ou colegas, vale conferir se a expansão acontece como esperado. O teste no Notas segue estes passos:
No Mensagens, o processo é o mesmo, com um cuidado extra: abra uma conversa consigo mesmo ou com um contato de confiança, digite o atalho e confira o texto no campo antes de tocar em enviar. Se a frase não aparecer completa, apague e revise o cadastro em Ajustes.
Para corrigir uma frase ou trocar a abreviação, volte a Ajustes, Geral, Teclado e Substituição de Texto, toque sobre o atalho salvo, altere o campo desejado e toque em Salvar.
Para apagar, a Apple indica este caminho:
Na mesma lista, deslizar o dedo da direita para a esquerda sobre o atalho também exibe a opção Apagar.
O erro mais frequente é cadastrar como atalho algo que também é uma palavra do português. Quem define "com" para o endereço comercial, por exemplo, verá a preposição virar endereço em toda frase que digitar. O mesmo vale para "ok", "obg" ou "email", que aparecem em conversas comuns.
Algumas regras reduzem esse risco:
Quando a abreviação não se expande, a primeira checagem é o cadastro: o atalho precisa ser digitado do jeito que foi salvo, incluindo símbolos do prefixo. Depois, teste no Notas, que usa o teclado padrão do sistema.
Teclados de terceiros instalados pela App Store podem não oferecer o recurso da mesma forma. Nesse caso, troque para o teclado do iPhone pela tecla do globo e teste de novo.
Como última opção, a Apple permite redefinir o dicionário em Ajustes, Geral, Transferir ou Redefinir o iPhone, Redefinir e Redefinir o Dicionário do Teclado. Esse procedimento apaga todas as palavras e todos os atalhos personalizados.
Os atalhos ficam guardados no dicionário pessoal, que pode ser mantido em outros aparelhos Apple da mesma conta pelo iCloud:
Com a opção ligada, quem troca de aparelho não precisa recriar a lista do zero.
Os nomes se parecem, mas as funções são distintas. A Substituição de Texto troca uma abreviação por uma frase dentro do teclado. O app Atalhos automatiza sequências de ações, como enviar uma mensagem pela Siri ou ajustar o aparelho em determinado horário.
Para não digitar sempre a mesma frase, a Substituição de Texto resolve sem configuração adicional. O app Atalhos entra quando a tarefa envolve mais de um passo ou mais de um aplicativo.
Não. A Substituição de Texto é nativa do iOS e fica em Ajustes, Geral, Teclado.
Segundo a Apple, o atalho funciona em campos de texto que usam o teclado do sistema. O comportamento em apps de terceiros pode variar, por isso vale testar em um rascunho antes de usar com contatos.
Sim. Basta preencher apenas o campo Frase e deixar o campo Atalho em branco. A palavra entra no dicionário pessoal, e o corretor passa a reconhecê-la, o que ajuda com nomes próprios e siglas.
Não. O atalho pode ser acionado por engano em qualquer campo de texto, e a frase fica visível na lista de Ajustes para quem tiver acesso ao aparelho desbloqueado.
Com a sincronização do iCloud Drive ativada, o dicionário pessoal é mantido entre aparelhos da mesma conta Apple. Sem ela, os atalhos precisam ser recriados.