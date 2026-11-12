A Lupo investiu R$ 30 milhões no Paraguai. E agora, com a crise que derrubou o presidente?

Uma crise que começou dentro de um banco terminou no palácio presidencial do Paraguai. Em apenas três dias, quase 3 milhões de clientes ficaram sem acesso ao próprio dinheiro, manifestações tomaram as ruas e o presidente Santiago Peña perdeu o cargo.

A turbulência começou em 3 de novembro, quando o Banco Central paraguaio iniciou a liquidação do Ueno Bank, uma das maiores instituições financeiras digitais do país, por problemas de solvência. O escândalo ganhou dimensão política por causa das ligações do banco com o governo. Peña renunciou no dia 5 e acabou destituído pelo Congresso no dia seguinte.

No meio dessa confusão, há empresas brasileiras com milhões de reais investidos no Paraguai.

Uma delas é a Lupo, fabricante de meias e roupas íntimas com 105 anos de história, que desembolsou 30 milhões de reais para instalar sua primeira fábrica fora do Brasil, em Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu.

A unidade começou a funcionar em junho de 2025. Agora, 17 meses depois, a companhia precisa lidar com um cenário político bastante diferente daquele encontrado quando decidiu investir no país vizinho.

Mas, afinal, a crise afetou os negócios?

Em resposta à EXAME, a Lupo afirma que a operação segue funcionando normalmente e que não houve impactos diretos provocados pelo escândalo bancário.

"A operação da Lupo no Paraguai segue normalmente, e não foi impactada pelos recentes acontecimentos envolvendo o sistema financeiro do país", disse Carlos Mazzeu, CEO da Lupo.

A empresa também esclarece que não mantém relacionamento bancário com o Ueno Bank. Suas movimentações financeiras no país são realizadas por outra instituição, sem ligação com o caso.

Por que a Lupo decidiu investir R$ 30 milhões no Paraguai?

A chegada da Lupo ao Paraguai tem uma explicação que passa diretamente pelo bolso: produzir meias ficou mais barato do outro lado da fronteira.

A fábrica de Ciudad del Este foi projetada para produzir até 20 milhões de pares de meias por ano. O investimento faz parte de uma estratégia para aumentar a competitividade da companhia diante de produtos importados, especialmente os fabricados por concorrentes chineses.

Um dos principais atrativos é a chamada Lei de Maquila, regime que oferece benefícios tributários a indústrias instaladas no Paraguai para produzir mercadorias destinadas à exportação. Entre as vantagens estão a suspensão de impostos na importação de máquinas e matérias-primas e uma tributação de 1% sobre o valor agregado no país.

Em maio deste ano, a então CEO Liliana Aufiero, que hoje preside o Grupo Lupo, revelou à EXAME que a operação paraguaia já havia reduzido os custos em 15%. A expectativa era alcançar uma economia de 30% à medida que a produção ganhasse escala.

A decisão, porém, trouxe desafios que iam além da conta de impostos. Foi necessário contratar e treinar profissionais, adaptar processos industriais e lidar com diferenças de idioma e cultura de trabalho.

Até mesmo a logística se tornou um obstáculo. O transporte de mercadorias entre os dois países depende de uma infraestrutura de fronteira marcada pelo movimento intenso de caminhões, especialmente na Ponte da Amizade.

Como está a fábrica da Lupo depois de 17 meses

A primeira fase da operação paraguaia foi marcada por ajustes e aprendizado. Segundo Mazzeu, o trabalho envolveu duas frentes: preparar os profissionais locais para as exigências da produção e adaptar os funcionários brasileiros à rotina do país vizinho.

A Lupo informa que a unidade opera atualmente com eficiência próxima de 70% de sua capacidade, resultado da evolução dos processos industriais desde a inauguração.

Do ponto de vista financeiro, a companhia também faz um balanço positivo.

"Os custos operacionais estão em linha com as estimativas dos estudos preliminares", afirma o CEO, que destaca a redução dos gastos com importação de matérias-primas como um dos principais benefícios da operação.

Por enquanto, a Lupo evita cravar novos investimentos. Questionado sobre uma possível ampliação da fábrica, o executivo afirmou que continua avaliando oportunidades de expansão e ganhos de eficiência, mas não anuncia prazos nem valores.

Enquanto isso, a Lupo cresce no Brasil

A aposta no Paraguai acontece em meio a uma reorganização industrial mais ampla da companhia, agora comandada pelo CEO Carlos Mazzeu, que assumiu a gestão executiva em junho de 2026, após mais de 40 anos de carreira na empresa.

No Brasil, a Lupo trabalha na ampliação da produção de peças sem costura em Araraquara, no interior paulista, na transferência da área de malharia de Maracanaú, no Ceará, e na expansão da costura de cuecas e lingerie em Boa Esperança, também em São Paulo.

Os resultados mais recentes mostram que o grupo conseguiu melhorar a rentabilidade mesmo com o consumo de vestuário pressionado.

Segundo o balanço divulgado nesta terça-feira, 10, a Lupo registrou receita líquida de 1,18 bilhão de reais nos primeiros nove meses de 2026, crescimento de 2,3% sobre o mesmo período do ano anterior.

O lucro líquido ajustado, por sua vez, mais que dobrou, chegando a 143 milhões de reais, alta de 105,6%. A marca Lupo Sport foi um dos destaques, com aumento de 17,9% na receita.

São resultados consolidados do grupo, e não exclusivamente da operação paraguaia.

Para a fabricante fundada em Araraquara em 1921, o desafio agora é dar continuidade à estratégia de produzir com custos menores e ganhar competitividade, em um momento em que o país escolhido para sua primeira expansão internacional enfrenta uma de suas maiores crises políticas e financeiras recentes.

Até aqui, ao menos, a mensagem da Lupo é de continuidade. A fábrica paraguaia segue em operação, e o investimento permanece parte dos planos industriais da companhia.