Nvidia pode valer até 30% menos se Jensen Huang deixar de ser CEO, diz Dan Ives

Jensen Huang: executivo está no centro de crise causada por caso extraconjugal (Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16h01.
A matéria aborda a possível queda de até 30% no valor de mercado da Nvidia caso seu fundador e CEO, Jensen Huang, seja afastado. O analista Dan Ives avalia em 15% a chance de destituição do executivo, que permanece no cargo enquanto a empresa investiga alegações de operação de inteligência estrangeira. O impacto seria muito maior do que a queda de 4,27% registrada após o anúncio da investigação.
A Nvidia poderia perder entre 25% e 30% do valor de mercado se seu conselho afastasse o fundador e presidente-executivo, Jensen Huang, na avaliação de Dan Ives, sócio e diretor-gerente sênior da Yorkville Ives. O analista estima em cerca de 15% a chance de o conselho destituir o executivo, que segue no cargo enquanto a fabricante apura relatos de que ele teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.
Para Ives, a permanência de Huang ainda é o cenário mais provável. O impacto, se o conselho optar pelo afastamento, seria bem maior do que o recuo registrado no primeiro pregão após o anúncio da investigação. As ações da Nvidia fecharam a segunda-feira, 9, em queda de 4,27%, a US$ 178,67.Nvidia estanca perdas após perder US$ 190 bilhões com escândalo de Huang
Ao fim daquele pregão, a empresa valia cerca de US$ 4,31 trilhões. Aplicada a essa base, a faixa estimada por Ives equivale a uma perda de aproximadamente US$ 1,08 trilhão a US$ 1,29 trilhão em valor de mercado.
Huang comanda a Nvidia desde a fundação, em 1993, e cerca de 60 líderes se reportam diretamente a ele. Essa estrutura faz com que decisões sobre chips, redes e software cheguem ao mesmo executivo que representa a empresa nas negociações com clientes e governos.
A Nvidia tem uma equipe de diretores para tocar essas áreas e ainda não anunciou um sucessor para o fundador.
Na avaliação de Ives, a troca de comando poderia alterar tanto a estratégia da Nvidia quanto a competição mundial por chips de inteligência artificial, sobretudo na China. Huang tem defendido em Washington a venda de processadores americanos ao país, onde as restrições comerciais já abriram espaço para fornecedores locais.
No primeiro semestre, a Nvidia respondeu por 34% dos embarques de aceleradores de IA para data centers chineses, ante 28% da Huawei, segundo dados da IDC obtidos pela Reuters. Uma troca de comando ocorreria, portanto, quando a companhia ainda tenta preservar acesso a um mercado em que sua principal concorrente local já se aproximou em volume.
O conselho anunciou a investigação independente no domingo, 8, após reportagens sobre uma possível operação de inteligência estrangeira que teria Huang como alvo. Naquele dia, o executivo admitiu em uma carta aos funcionários que havia sido infiel à esposa. Ele não citou o nome da outra pessoa, identificada pelo The New York Times como Alice Huang, executiva ligada à Megaspeed e apontada pelo jornal como suspeita de repassar informações à China.
Ao abrir a apuração, o conselho afirmou manter a confiança no CEO e disse que, naquele momento, não via motivo para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. Huang declarou que vai cooperar com a investigação, conduzida por conselheiros independentes com apoio de advogados externos.
Em paralelo, os presidentes de três comissões da Câmara dos Estados Unidos pediram que Huang preste esclarecimentos a portas fechadas sobre seus contatos com Alice Huang e os protocolos de segurança da Nvidia. Os parlamentares propuseram 18 de novembro para a reunião e pediram que o executivo confirme a data ou sugira outra até esta quarta-feira, 11.
Dan Ives estima uma perda de 25% a 30% no valor de mercado nesse cenário. Sobre a avaliação de US$ 4,31 trilhões no fechamento de 9 de novembro, isso equivale a cerca de US$ 1,08 trilhão a US$ 1,29 trilhão.
É a estimativa de Ives para a chance de o conselho destituir Huang. O analista apresentou o número como sua leitura do risco que os investidores estavam considerando.
Sim. O conselho declarou confiança no executivo ao anunciar a investigação. A companhia ainda não anunciou um sucessor.
Um comitê de conselheiros independentes supervisiona a apuração com auxílio de advogados externos. O pedido de esclarecimentos feito por parlamentares americanos tramita em paralelo.