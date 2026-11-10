Nvidia pode valer até 30% menos se Jensen Huang deixar de ser CEO, diz Dan Ives

A Nvidia poderia perder entre 25% e 30% do valor de mercado se seu conselho afastasse o fundador e presidente-executivo, Jensen Huang, na avaliação de Dan Ives, sócio e diretor-gerente sênior da Yorkville Ives. O analista estima em cerca de 15% a chance de o conselho destituir o executivo, que segue no cargo enquanto a fabricante apura relatos de que ele teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Para Ives, a permanência de Huang ainda é o cenário mais provável. O impacto, se o conselho optar pelo afastamento, seria bem maior do que o recuo registrado no primeiro pregão após o anúncio da investigação. As ações da Nvidia fecharam a segunda-feira, 9, em queda de 4,27%, a US$ 178,67.

Ao fim daquele pregão, a empresa valia cerca de US$ 4,31 trilhões. Aplicada a essa base, a faixa estimada por Ives equivale a uma perda de aproximadamente US$ 1,08 trilhão a US$ 1,29 trilhão em valor de mercado.

Por que a saída de Huang pesaria tanto

Huang comanda a Nvidia desde a fundação, em 1993, e cerca de 60 líderes se reportam diretamente a ele. Essa estrutura faz com que decisões sobre chips, redes e software cheguem ao mesmo executivo que representa a empresa nas negociações com clientes e governos.

A Nvidia tem uma equipe de diretores para tocar essas áreas e ainda não anunciou um sucessor para o fundador.

Na avaliação de Ives, a troca de comando poderia alterar tanto a estratégia da Nvidia quanto a competição mundial por chips de inteligência artificial, sobretudo na China. Huang tem defendido em Washington a venda de processadores americanos ao país, onde as restrições comerciais já abriram espaço para fornecedores locais.

No primeiro semestre, a Nvidia respondeu por 34% dos embarques de aceleradores de IA para data centers chineses, ante 28% da Huawei, segundo dados da IDC obtidos pela Reuters. Uma troca de comando ocorreria, portanto, quando a companhia ainda tenta preservar acesso a um mercado em que sua principal concorrente local já se aproximou em volume.

O que o conselho da Nvidia investiga?

O conselho anunciou a investigação independente no domingo, 8, após reportagens sobre uma possível operação de inteligência estrangeira que teria Huang como alvo. Naquele dia, o executivo admitiu em uma carta aos funcionários que havia sido infiel à esposa. Ele não citou o nome da outra pessoa, identificada pelo The New York Times como Alice Huang, executiva ligada à Megaspeed e apontada pelo jornal como suspeita de repassar informações à China.

Ao abrir a apuração, o conselho afirmou manter a confiança no CEO e disse que, naquele momento, não via motivo para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. Huang declarou que vai cooperar com a investigação, conduzida por conselheiros independentes com apoio de advogados externos.

Em paralelo, os presidentes de três comissões da Câmara dos Estados Unidos pediram que Huang preste esclarecimentos a portas fechadas sobre seus contatos com Alice Huang e os protocolos de segurança da Nvidia. Os parlamentares propuseram 18 de novembro para a reunião e pediram que o executivo confirme a data ou sugira outra até esta quarta-feira, 11.