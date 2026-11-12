Com risco fiscal no radar, Kapitalo compra seguro contra calote do Brasil

RESUMO ＋ A gestora Kapitalo prevê deterioração gradual da economia brasileira e adotou proteção contra o risco de crédito soberano, após a dívida bruta atingir R$ 11,1 trilhões, ou 82,9% do PIB, em setembro, segundo o Banco Central. Para o gestor Bruno Cordeiro, o ajuste fiscal será insuficiente; a casa também mantém posição comprada em dólar e 80% dos investimentos no exterior.

A trajetória das contas públicas brasileiras está entre as principais preocupações da Kapitalo. Para Bruno Cordeiro, gestor da casa, o país convive com um problema estrutural de endividamento que não deve ser resolvido rapidamente. O cenário central da gestora é de uma deterioração gradual da economia, com algum esforço de ajuste fiscal, mas insuficiente para colocar a dívida pública em uma trajetória sustentável.

O quadro fiscal ajuda a explicar a cautela. Em setembro, a dívida bruta do governo geral chegou a R$ 11,1 trilhões, o equivalente a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Banco Central. No mesmo mês, a despesa com juros da dívida somou R$ 107,5 bilhões. Em 12 meses, a conta alcançou R$ 1,2 trilhão, ou 8,99% do PIB.

Na avaliação do gestor, o problema passa pela dinâmica dos gastos públicos e pela dificuldade de produzir um ajuste capaz de conter o avanço do endividamento. Ele afirma que os três mandatos e meio do PT anteriores ao atual foram marcados por crescimento expressivo das despesas e que, no terceiro governo Lula, a dinâmica não mudou substancialmente.

“Acredito que para falar do que está acontecendo no Brasil, temos que dizer que é mais do mesmo”, afirma Cordeiro. O arcabouço fiscal estabelecido pelo governo também não teria sido suficiente para alterar essa trajetória. “Eu não vejo muitos sinais dele de pragmatismo em relação à questão do endividamento público”, complementa.

Esse desequilíbrio tem consequências para os juros e para os investimentos. Com uma dívida elevada e dúvidas sobre a capacidade do governo de estabilizar as contas, o Banco Central precisa manter a política monetária mais restritiva para controlar a inflação.

Na visão do gestor, a política fiscal acaba reduzindo a eficácia da Selic, que está em 13,75% ao ano. “Acho que o mercado vai discutir uma mudança de meta de inflação para cima”.

O efeito esperado desse quadro é uma perda gradual de valor dos ativos brasileiros. “Eu trabalho com o cenário principall: uma deterioração lenta, algum tipo de ajuste fiscal, mas insuficiente. E isso significa que os ativos públicos e os ativos brasileiros devem continuar perdendo valor no Brasil”, comenta o gestor.

O gestor compara a situação a um problema de saúde que não provoca uma crise imediata, mas se agrava com o tempo. “A gente está com problema de hepatite, não é problema cardíaco, mas o paciente vai sofrendo e vai morrendo aos poucos”, diz.

Na avaliação dele, se o ajuste fiscal não for suficiente para estabilizar a relação entre dívida e PIB, a deterioração tende a ocorrer de forma gradual, e não necessariamente por meio de uma ruptura abrupta.

Seguro contra calote e dólar no portfólio

É nesse contexto que a Kapitalo montou uma posição de proteção contra o risco de crédito soberano brasileiro por meio de CDS (Credit Default Swap). O instrumento funciona como um seguro contra um eventual evento de crédito — como o não pagamento ou a reestruturação de uma dívida — e permite que o investidor se proteja ou lucre com a piora da percepção de risco do emissor.

O gestor afirma que considera o preço dessa proteção baixo diante dos riscos que enxerga para o país. A posição pode gerar ganhos caso o risco percebido da dívida brasileira aumente e o custo do CDS suba, mesmo que não ocorra um calote efetivo. "Tomamos uma posição em CDS. eles estão muito baratos. O CDS Brasil está com um preço muito baixo", aponta Cordeiro.

A preocupação também passa pelo histórico de decisões de investimento em empresas estatais. O gestor cita o risco de que problemas semelhantes aos observados na Petrobras entre 2012 e 2014 voltem a aparecer em outras companhias, mencionando o Banco do Brasil como exemplo. Para ele, esse tipo de risco não estaria suficientemente refletido nos preços atuais dos ativos.

A exposição ao dólar é outra parte da estratégia. A Kapitalo mantém uma posição comprada na moeda americana, embora o gestor reconheça que o balanço externo brasileiro esteja hoje mais equilibrado do que em períodos anteriores de estresse.

Na avaliação dele, uma sinalização de ajuste fiscal mais rápido poderia levar investidores e famílias a buscar proteção fora do país, aumentando a demanda por dólares e pressionando o câmbio.

A carteira da gestora também reflete uma alocação relevante no exterior. Em média, cerca de 80% dos investimentos estão em estratégias e ativos fora do Brasil, enquanto aproximadamente 20% ficam no mercado doméstico.

Essa proporção, porém, pode mudar conforme as oportunidades: em 2018, por exemplo, a exposição ao Brasil chegou a cerca de 40%.

O gestor afirma que, ao longo deste ano, a casa chegou a manter uma visão favorável aos ativos brasileiros, diante da expectativa de alternância de poder.

Com o resultado eleitoral, a leitura mudou, e a gestora passou a adotar uma postura mais cautelosa em relação ao país. Ainda assim, a maior parte do portfólio permanece alocada em estratégias internacionais.