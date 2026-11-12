Spotify continua tocando depois que a playlist acaba? Veja como desativar o AutoPlay

Spotify AutoPlay: função toca músicas parecidas quando a playlist termina e pode ser desligada nas configurações do app (Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10h00.
O artigo explica como desativar o AutoPlay do Spotify, recurso que faz o app continuar tocando músicas parecidas após o fim da playlist. O ajuste pode ser feito tanto em dispositivos móveis quanto em computadores, e o texto também aborda casos em que o app continua tocando mesmo com o AutoPlay desligado.
O Spotify continua tocando depois que a playlist acaba porque o AutoPlay vem ativado por padrão no aplicativo. Quando termina a última faixa de um álbum, de uma playlist ou da fila, o serviço passa a reproduzir músicas parecidas com as que estavam tocando. Segundo a central de ajuda da plataforma, o objetivo é que a música não pare.
A função agrada a quem usa o app como som de fundo, mas atrapalha quem dorme ouvindo um álbum ou monta uma playlist com duração exata para o treino. O ajuste envolve uma base grande de usuários: o Brasil passou a ocupar a 8ª posição entre os maiores mercados de música gravada do mundo no Global Music Report 2026 da IFPI, divulgado em março de 2026, e o streaming responde por 87% da receita do setor no país.
O AutoPlay é a reprodução automática do Spotify. Ele entra em ação só depois que o conteúdo escolhido pelo usuário chega ao fim e usa a última faixa ouvida como referência para selecionar músicas de estilo semelhante.
O recurso não mexe na ordem da playlist nem adiciona faixas no meio dela. Se músicas estranhas aparecem antes do fim da seleção, a causa é outra (veja abaixo).
O caminho é o mesmo no Android e no iPhone, e também vale para tablets:
Com a chave desligada, o app encerra a reprodução quando a última música da playlist ou do álbum termina.
No aplicativo para Windows e Mac, o processo leva quatro cliques:
Quem ouve Spotify no celular e no computador deve conferir a opção nos dois aparelhos, já que a configuração é feita dentro de cada app.
Se o app segue tocando ou insere músicas fora da playlist mesmo com o AutoPlay desativado, outros recursos podem estar ligados. Os mais comuns são:
Sim. O próprio Spotify inclui o desligamento do AutoPlay entre as medidas para reduzir o uso de internet, porque o app deixa de transmitir faixas que o usuário não escolheu. A diferença é maior para quem ouve playlists longas fora do Wi-Fi ou esquece o app tocando.
Para economizar mais, o aplicativo oferece o modo Economia de dados, em Configurações e privacidade, que reduz a qualidade do áudio e o carregamento de imagens. Assinantes Premium também podem baixar playlists pelo Wi-Fi e ouvir offline, sem gastar o plano de dados.
Não. A função só controla o que acontece depois que a seleção termina. Playlists, músicas curtidas e histórico de escuta continuam intactos.
Sim. A central de ajuda do Spotify apresenta a opção sem restringi-la a assinantes Premium.
Basta seguir o mesmo caminho nas configurações e ligar a chave ao lado da opção AutoPlay.
Sim. Na versão em português de Portugal, a função aparece como Reprodução automática.