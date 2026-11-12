Spotify continua tocando depois que a playlist acaba? Veja como desativar o AutoPlay

O Spotify continua tocando depois que a playlist acaba porque o AutoPlay vem ativado por padrão no aplicativo. Quando termina a última faixa de um álbum, de uma playlist ou da fila, o serviço passa a reproduzir músicas parecidas com as que estavam tocando. Segundo a central de ajuda da plataforma, o objetivo é que a música não pare.

A função agrada a quem usa o app como som de fundo, mas atrapalha quem dorme ouvindo um álbum ou monta uma playlist com duração exata para o treino. O ajuste envolve uma base grande de usuários: o Brasil passou a ocupar a 8ª posição entre os maiores mercados de música gravada do mundo no Global Music Report 2026 da IFPI, divulgado em março de 2026, e o streaming responde por 87% da receita do setor no país.

O que é o AutoPlay do Spotify?

O AutoPlay é a reprodução automática do Spotify. Ele entra em ação só depois que o conteúdo escolhido pelo usuário chega ao fim e usa a última faixa ouvida como referência para selecionar músicas de estilo semelhante.

O recurso não mexe na ordem da playlist nem adiciona faixas no meio dela. Se músicas estranhas aparecem antes do fim da seleção, a causa é outra (veja abaixo).

Como desativar o AutoPlay do Spotify no celular

O caminho é o mesmo no Android e no iPhone, e também vale para tablets:

Abra o aplicativo do Spotify; Toque na sua foto de perfil, no topo da tela; Toque em Configurações e privacidade; Na seção Reprodução, localize a opção AutoPlay; Desligue a chave ao lado da função.

Com a chave desligada, o app encerra a reprodução quando a última música da playlist ou do álbum termina.

Como desativar o AutoPlay do Spotify no computador

No aplicativo para Windows e Mac, o processo leva quatro cliques:

Clique na sua foto de perfil, no topo da janela; Selecione Configurações; Role a página até a opção AutoPlay; Desligue a chave.

Quem ouve Spotify no celular e no computador deve conferir a opção nos dois aparelhos, já que a configuração é feita dentro de cada app.

Por que o Spotify continua tocando com o AutoPlay desligado?

Se o app segue tocando ou insere músicas fora da playlist mesmo com o AutoPlay desativado, outros recursos podem estar ligados. Os mais comuns são:

Repetir: o ícone de duas setas em círculo, na tela Tocando agora, faz a playlist ou a música recomeçar. Toque nele até que fique apagado;

o ícone de duas setas em círculo, na tela Tocando agora, faz a playlist ou a música recomeçar. Toque nele até que fique apagado; Ordem aleatória inteligente (Smart Shuffle): diferente do aleatório comum, esse modo mistura recomendações do Spotify às faixas da playlist. Para voltar ao normal, toque no ícone de ordem aleatória até desativá-lo;

diferente do aleatório comum, esse modo mistura recomendações do Spotify às faixas da playlist. Para voltar ao normal, toque no ícone de ordem aleatória até desativá-lo; Fila de reprodução: músicas adicionadas à fila tocam antes ou depois da playlist. Para conferir, abra a tela Tocando agora e acesse a fila;

músicas adicionadas à fila tocam antes ou depois da playlist. Para conferir, abra a tela Tocando agora e acesse a fila; Outro aparelho conectado: se a música toca numa caixa de som, TV ou console via Spotify Connect, o ajuste feito no celular pode não valer para aquele dispositivo. Feche e reabra o app e verifique se ele está atualizado.

Desligar o AutoPlay economiza dados móveis?

Sim. O próprio Spotify inclui o desligamento do AutoPlay entre as medidas para reduzir o uso de internet, porque o app deixa de transmitir faixas que o usuário não escolheu. A diferença é maior para quem ouve playlists longas fora do Wi-Fi ou esquece o app tocando.

Para economizar mais, o aplicativo oferece o modo Economia de dados, em Configurações e privacidade, que reduz a qualidade do áudio e o carregamento de imagens. Assinantes Premium também podem baixar playlists pelo Wi-Fi e ouvir offline, sem gastar o plano de dados.