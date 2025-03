Saiba como Jensen Huang, CEO da Nvidia construiu sua fortuna de US$ 106 bilhões

Jensen Huang, CEO da Nvidia, é um dos principais nomes no setor de tecnologia, com uma fortuna de US$ 106 bilhões. Engana-se quem pensa que ele começou a trabalhar já com tecnologia. Seu primeiro emprego foi lavando pratos.

Antes de fundar a Nvidia em 1993, Huang trabalhou na LSI Logic e na AMD, onde adquiriu experiência na área de computação gráfica e inteligência artificial. A Nvidia, sob sua liderança, se tornou uma referência no setor de semicondutores, especialmente pela produção de unidades de processamento gráfico (GPUs).

Crescimento da Nvidia e Aumento da Fortuna

Em 2024, a Nvidia teve um ótimo desempenho, com suas ações subindo 171%. Esse crescimento impulsionou Huang para o grupo dos 10 indivíduos mais ricos do mundo, segundo a Forbes. Huang detém 3,79% das ações da Nvidia, tornando-se o maior acionista individual da empresa. Sua remuneração total em 2024 foi de US$ 34,2 milhões, um aumento de 60% em relação ao ano anterior.

A fortuna de Huang cresceu significativamente em 2024, com um aumento de US$76 bilhões, colocando-o entre os maiores ganhadores de riqueza do ano, atrás apenas de Elon Musk e Mark Zuckerberg. A Nvidia alcançou uma capitalização de mercado de US$ 3,3 trilhões em outubro de 2024, consolidando sua posição no mercado de inteligência artificial.

Centibilionário no Setor de Tecnologia

Huang agora faz parte do grupo de centibilionários (aqueles com uma fortuna maior que US$ 100 bilhões), composto por cerca de 15 pessoas. Embora sua remuneração seja inferior a de outros CEOs das grandes empresas de tecnologia, sua fortuna o coloca entre os líderes do setor.

Huang fundou a Fundação Jen-Hsun e Lori Huang, em 2007, com o objetivo de apoiar instituições de ensino superior e promover o desenvolvimento educacional nas áreas de tecnologia e ciência.