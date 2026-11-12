Entendendo na prática o papel do investidor-anjo

RESUMO ＋ Claudio Dias, CEO da plataforma Magis5, afirma que o investimento-anjo da investidora Bossa Invest trouxe capital, conexões e apoio à governança. Em março de 2020, a Magis5 faturava pouco mais de R$ 30 mil mensais. Segundo Dias, hoje a empresa tem mais de 110 colaboradores e movimentou mais de R$ 10 bilhões em GMV nos últimos 12 meses.

Por Claudio Dias, CEO da Magis5

Quando decidi empreender no universo das startups, eu já tinha mais de 50 anos.

Vinha de uma indústria tradicional, carregava décadas de experiência em gestão e acreditava que conhecia bem o mundo dos negócios. Descobri rapidamente que não.

O ecossistema de inovação tem sua própria linguagem, seus próprios rituais e, principalmente, uma forma diferente de enxergar crescimento.

Foi preciso aprender, desaprender e aceitar que a experiência, por si só, não garante sucesso em um ambiente que muda todos os dias.

Em meados de março de 2020, quando o mundo parou por causa da pandemia, a Magis5 faturava pouco mais de R$ 30 mil por mês. Éramos uma empresa pequena, com um grande sonho e muitos desafios pela frente.

O investimento-anjo da Bossa Invest

Foi naquele período que aconteceu um dos momentos mais importantes da nossa trajetória. Durante uma entrevista que fiz com João Kepler, ao final da conversa, ele simplesmente disse: "Está dentro".

Em poucos minutos, a Bossa Invest decidiu apostar na Magis. Aquela resposta contrastava com quase um ano de negociações que eu vinha mantendo com outro fundo, sem qualquer definição.

Mas o maior aprendizado veio depois. Muita gente acredita que investimento-anjo significa apenas receber dinheiro.

No nosso caso, o capital foi apenas uma pequena parte do valor entregue. A Bossa Invest nos inseriu em um circuito de investimento e conhecimento que acelerou nosso aprendizado.

Antes de captar recursos, procurei entender como aquele universo funcionava.

Li dois livros que marcaram profundamente minha visão como empreendedor. O primeiro foi "Nada Easy", de Tallis Gomes, que mostra, sem romantismo, os desafios de construir uma startup.

O segundo foi "Smart Money", de João Kepler. E foi esse livro que me fez compreender um conceito que mudou completamente minha forma de pensar: não basta levantar capital, é preciso levantar o capital certo.

Aprendizado e governança para crescer

No começo, eu participava de encontros ao lado de fundadores que faturavam milhões de reais por mês, enquanto nós ainda estávamos nos primeiros degraus da escada. Mas, em vez de enxergar distância, passei a enxergar possibilidade.

Não foi uma transformação instantânea. Ao longo dessa caminhada, também recebi muitos "puxões de orelha". Aprendi que governança não é burocracia, mas sim proteção.

Foi nesse processo que nos organizamos melhor, criamos processos, profissionalizamos a gestão, estruturamos indicadores e preparamos a empresa para as diligências.

Talvez essa não seja a parte mais empolgante da construção de uma startup, mas certamente é uma das mais importantes.

Essa organização nos acompanhou em diferentes etapas da nossa trajetória de crescimento.

Passamos pelo investimento-anjo e pelas rodadas pré-seed e seed, contando com o apoio de parceiros que contribuíram para estruturar o negócio e ampliar nossa capacidade de crescimento.

Disciplina financeira e sustentabilidade da startup

Outro aprendizado fundamental que tivemos ao longo desse processo foi sobre disciplina financeira.

Os primeiros R$ 100 mil que recebemos praticamente não precisaram ser utilizados no primeiro ano, porque continuamos financiando nosso crescimento com geração de caixa.

Essa experiência reforçou a importância de manter reservas financeiras e tomar decisões de investimento com planejamento, mesmo em períodos de expansão.

No universo das startups, fala-se muito em runway, que representa quanto tempo uma empresa conseguiria sobreviver caso sua receita parasse completamente.

Quanto maior esse período, maior a tranquilidade para tomar decisões estratégicas. Mas nunca quis construir um negócio dependente da próxima rodada de investimento, e sim uma empresa sustentável.

Esse posicionamento fez toda diferença quando surgiu a oportunidade do nosso exit com a Sankhya, porque quem negocia por necessidade normalmente perde poder de decisão, e quem negocia por estratégia escolhe o momento certo, a proposta de aquisição, chegou a nós diversas vezes.

Um período de reflexão que durou aproximadamente três anos, e só topei sentar para negociar quando fez sentido para o momento da empresa.

Valuation e o valor de um investidor estratégico

Existe outro conceito muito discutido entre empreendedores nesse processo de captação de investimentos: valuation. Muitos fundadores ficam excessivamente preocupados em conseguir a maior avaliação possível logo na primeira rodada.

Mas isso não deve ser prioridade. O conhecimento, a rede de relacionamento, a credibilidade e o acompanhamento que recebemos da Bossa Invest valeram muito mais do que qualquer percentual de participação que cedemos naquele momento.

Equity entregue para um investidor que ajuda a empresa a crescer nunca é desperdício.

E eles estiveram conosco, acompanhando e, inclusive, fazendo follow-ons, reinvestindo na Magis nas etapas seguintes de crescimento. Para nós, isso representava muito mais do que novos recursos.

Era um sinal claro para o mercado de que quem conhecia a empresa por dentro continuava acreditando no nosso potencial. E, no ecossistema de startups, poucas mensagens são tão poderosas quanto essa.

O crescimento da Magis5 e o impacto nos clientes

Essa confiança abriu muitas portas. No início, éramos quatro pessoas; hoje somos mais de 110 colaboradores.

Nos últimos 12 meses, movimentamos mais de R$ 10 bilhões em GMV e ultrapassamos 100 milhões de pedidos em toda a nossa base de clientes.

Mas, mais do que crescer, temos um propósito: ajudar lojistas a crescerem também.

Já vimos empresas que faturavam R$ 10 mil por mês alcançarem patamares superiores a R$ 150 mil ou R$ 200 mil utilizando nossa plataforma.

Esse talvez seja o maior indicador de sucesso que existe: impactar o crescimento de outras empresas.

Inovação exige maturidade e boas parcerias

Também gosto de compartilhar outra reflexão. Nunca construí pensando em criar um unicórnio. Sempre achei que unicórnios são consequência, não objetivo.

O objetivo precisa estar em resolver problemas reais e, quando isso acontece de forma consistente, o crescimento chega naturalmente.

Talvez minha idade também tenha influenciado essa visão.

Muitas pessoas acreditam que inovação pertence apenas aos mais jovens, mas experiência, maturidade e capacidade de tomar decisões sem ansiedade também são ativos extremamente valiosos para quem empreende.

O único requisito, nesse caso, é abandonar a chamada "síndrome de Gabriela": acreditar que sempre fizemos tudo da maneira certa e que não precisamos mudar, pois empreender exige humildade permanente.

E isso vale para todos, em todas as fases da vida.

Se pudesse resumir toda essa jornada em uma única lição, ela seria simples: escolha muito bem as pessoas que caminharão ao seu lado. Investidores, mentores, colaboradores e parceiros moldam o futuro de uma empresa tanto quanto seu produto.

Hoje olho para trás com enorme gratidão. A Bossa Invest faz parte do DNA da Magis. Mais do que investir em uma startup, ajudou a formar uma empresa preparada para crescer, gerar valor e criar impacto.

Agora, acredito que chegou o momento de devolver parte desse aprendizado ao ecossistema. Assim como um dia alguém acreditou na Magis, espero também contribuir para que outros empreendedores consigam transformar boas ideias em grandes empresas.

Porque, no fim das contas, esse é o verdadeiro ciclo da inovação. Alguém acredita em você, você cresce e depois passa a acreditar em quem vem depois.