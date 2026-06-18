Trocou de celular? Veja como migrar entre Android e iPhone sem perder nada

Comprar um celular novo pode ser bom, mas antes de usá-lo é preciso migrar os dados do aparelho antigo para não perder nenhum arquivo importante.

Até pouco tempo atrás, essa tarefa costumava ser burocrática, especialmente para quem trocava de sistema operacional do Android para o iOS. Muita gente preferia copiar tudo manualmente só para não arriscar perder nenhum dado.

Com a modernização dos sistemas, marcas como a Apple e Google criaram ferramentas oficiais que facilitam boa parte do trabalho. Ainda assim, para não errar é indicado seguir um passo a passo. Veja como fazer cada uma das duas rotas a seguir.

Como migrar de Android para iPhone?

O caminho oficial é o aplicativo Migrar para iOS (Move to iOS), criado pela própria Apple. Por meio dele, é possível transferir automaticamente contatos, histórico de mensagens, fotos e vídeos da câmera, contas de e-mail, calendários e conversas do WhatsApp.

Veja o passo a passo:

No celular Android, baixe o app "Migrar para iOS" na Google Play Store; Ligue o iPhone novo (ou redefinido de fábrica) e avance na configuração até a tela "Apps e Dados"; Selecione "Transferir Dados do Android" e toque em Continuar; Abra o app no Android, aceite os termos e permita o acesso a localização e notificações; Digite no Android o código de seis ou dez dígitos que aparece no iPhone para conectar os dois aparelhos; Escolha o que deseja transferir e aguarde a barra de progresso terminar nos dois aparelhos.

Na hora da migração é importante ter atenção a um detalhe que mudou recentemente: desde o iOS 18, a transferência pode ser feita também por cabo USB-C, o que deixa o processo mais rápido e estável do que a conexão por Wi-Fi e é útil para quem tem muita coisa para migrar.

O app exige que o iPhone esteja "limpo", de fábrica. Se ele já foi configurado antes, é preciso apagá-lo e recomeçar para usar essa ferramenta.

Vale reforçar o cuidado com o WhatsApp: a transferência das conversas só funciona pelo próprio Migrar para iOS e exige Android 5.0 ou superior no celular antigo e iOS 15.5 ou superior no iPhone novo. Contas do WhatsApp Business no Android, por enquanto, não conseguem migrar o histórico dessa forma.

Nem tudo migra automaticamente. Ficam de fora: aplicativos pagos comprados na Google Play (é preciso comprar de novo na App Store), dados do app Saúde, notas do Google Keep ou similares, e senhas salvas no gerenciador do Android.

Como migrar de iPhone para Android?

Até pouco tempo, quem saía do iPhone dependia de apps de terceiros ou do app "Switch to Android" do Google. Isso mudou: desde fevereiro deste ano, a própria Apple oferece um jeito nativo de fazer a migração, direto pelas configurações do iPhone.

Pelo próprio iPhone (a partir do iOS 26.3)

No iPhone, acesse Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir iPhone; Toque em "Transferir para Android"; Conecte os dois aparelhos via Wi-Fi e Bluetooth, escaneando um código QR ou digitando um código numérico; Escolha o que transferir: fotos, mensagens, aplicativos e até o número de telefone podem ser movidos para o Android.

Dados do app Saúde e dispositivos pareados via Bluetooth no iPhone não entram nessa transferência. O recurso funciona em iPhones a partir do modelo 12, com o iOS atualizado.

Pelo app Switch to Android ou Smart Switch

Essa é a alternativa mais recomendada se o iPhone for um modelo mais antigo (antes do iPhone 12). Neste caso, quem tem um Android da Samsung pode usar o Smart Switch, baixado no iPhone. A transferência por cabo é a recomendada, porque é a que aceita mais tipos de dados. Para outras marcas, o caminho é o app "Switch to Android", da Google, instalado também no iPhone.

Independentemente do método escolhido, um passo é essencial e ninguém pode esquecer: desativar o iMessage antes de tirar o chip do iPhone (Ajustes > Mensagens > iMessage). Sem isso, quem te manda mensagem continua enviando pelo iMessage, e esses textos nunca chegam ao Android.

Para o WhatsApp especificamente, existe uma transferência nativa dedicada, diferente da migração geral do aparelho. O celular Android precisa ser novo ou redefinido de fábrica, com Android 12 ou superior, e a transferência exige um cabo USB-C para Lightning conectando os dois aparelhos. No iPhone, o caminho é Configurações > Conversas > Transferir Conversas para Android.

Principais erros ao migrar de sistemas operacionais

Apesar de atualmente ser mais fácil fazer a migração entre Android, iOS e outros sistemas operacionais, ainda é comum que os usuários cometam alguns erros que podem complicar o processo. Por isso, listamos os principais para que você possa fugir deles. Veja:

Não desativar o iMessage e o FaceTime ao sair do iPhone

É o erro mais comum e o que mais gera dor de cabeça, porque o problema só aparece dias depois, quando mensagens começam a desaparecer.

Configurar o aparelho novo antes de iniciar a migração

Tanto o Migrar para iOS quanto o novo recurso da Apple e o Smart Switch funcionam melhor (ou só funcionam) com o aparelho ainda "zerado". Configurar tudo antes obriga a redefinir de fábrica e recomeçar.

Não checar o espaço disponível no aparelho novo

Se as fotos e vídeos do celular antigo (incluindo o que está no cartão microSD, no caso do Android) não couberem no novo, a transferência trava no meio do caminho.

Interromper a transferência

Bloquear a tela, atender uma chamada ou sair do app durante o processo pode corromper a transferência. O ideal é manter os dois aparelhos ligados na energia e próximos um do outro até o fim.

Achar que os aplicativos pagos migram sozinhos

Apps comprados na Google Play não acompanham a troca para o iPhone, e o mesmo vale no caminho contrário. É preciso comprar de novo na loja do novo sistema.

Esquecer dos aplicativos autenticadores

Apps como Google Authenticator e os autenticadores de bancos costumam ficar vinculados ao aparelho. Vale reconfigurar o acesso a essas contas antes de desligar o celular antigo, para não correr o risco de ficar trancado para fora de contas importantes.

Tentar "juntar" o histórico do WhatsApp antigo com o novo

Se o novo celular já recebeu mensagens antes de você restaurar o backup, o histórico antigo substitui as conversas novas.