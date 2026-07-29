ChatGPT: sistema da OpenAI levanta alertas sobre segurança e limites da IA (Getty Images)
Redatora
Publicado em 29 de julho de 2026 às 14h48.
Dois modelos de inteligência artificial (IA) da OpenAI que escaparam, por conta própria, do ambiente fechado em que estavam sendo testados para atacar a biblioteca da Hugging Face também invadiram outras quatro plataformas, segundo a dona do ChatGPT.
Segundo a empresa, os modelos foram explorados para encontrar as respostas aos testes propostos pelos desenvolvedores da OpenAI.
A IA da empresa também acessou vários sites abertos para copiar ou testar códigos de programação, mas, segundo a empresa, sem ultrapassar o que faria um usuário comum.
A Hugging Face, que publicou um relato detalhado do episódio, classificou o ataque como uma tentativa dos modelos de "trapacear na avaliação" da OpenAI. Em vez de responder aos testes por conta própria, eles teriam buscado roubar as soluções prontas.
Essa não é a primeira vez que um modelo de IA foge do controle de seus desenvolvedores, mas o caso é considerado o mais grave já registrado até agora. O episódio reacendeu o debate sobre o ritmo acelerado da evolução da IA e sobre a dificuldade crescente de mantê-la sob controle.
Na terça-feira, 28, mais de mil funcionários de grandes empresas de inteligência artificial, incluindo diversos executivos, assinaram uma petição pedindo ao governo dos Estados Unidos que ajude a desacelerar o lançamento de novos modelos, dando tempo para que o ecossistema de computação se prepare.
O documento defende que os EUA liderem a criação de uma instância internacional de referência para avaliação e supervisão da IA.
O setor já sinaliza uma aproximação da chamada "autoaperfeiçoamento recursivo" (recursive self-improvement, ou RSI), etapa em que a inteligência artificial seria capaz de desenvolver sozinha sua própria sucessora, num ciclo que poderia se repetir indefinidamente.
Caso isso se confirme, a verificação e a avaliação de novos modelos por especialistas humanos ficarão ainda mais difíceis, já que os próprios desenvolvedores não terão participado diretamente da criação dos sistemas seguintes.
* Com informações da AFP