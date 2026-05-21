Melhor celular custo-benefício em 2026: 7 opções até R$ 3.000

Trocar de celular não precisa significar comprometer o orçamento. A safra de intermediários disponível no Brasil em 2026 coloca nas mãos do consumidor aparelhos com telas, câmeras, baterias e certificações que, há duas gerações, pertenciam a modelos mais caros.

A faixa concentra modelos de Samsung, Xiaomi, Motorola e Realme. Alguns trazem processadores que rivalizam com chips de flagships do ano anterior; outros apostam em bateria de 6.000 mAh com carregamento acima de 60 W. A lista a seguir reúne sete opções até R$ 3.000.

Quais são os melhores celulares custo-benefício até R$ 3.000 em 2026?

1. Samsung Galaxy S25 FE

O Galaxy S25 FE é a porta de entrada da Samsung para a experiência da linha S em 2026. O processador Exynos 2400, fabricado em 4 nm, entrega desempenho próximo ao de flagships e alimenta os recursos de IA do pacote Galaxy AI — tradução de chamadas, resumo de textos, edição generativa de fotos e transcrição de reuniões. A tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas opera a 120 Hz com resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels).

O conjunto de câmeras traz sensor principal de 50 MP com estabilização óptica (OIS), ultrawide de 12 MP e telefoto de 8 MP com zoom óptico de 3x, além da frontal de 12 MP. A bateria de 4.900 mAh suporta carregamento rápido de 45 W e carregamento sem fio. A certificação IP68 garante resistência à água e poeira. A Samsung promete sete anos de atualizações de sistema e segurança — a política de suporte mais longa entre os modelos da lista.

No varejo brasileiro a versão de 128 GB já aparece entre R$ 2.300 e R$ 2.700 com pagamento à vista via Pix. A versão de 256 GB fica mais cara e pode ultrapassar o teto de R$ 3.000 fora de promoções.

2. POCO X7 Pro

O POCO X7 Pro, da Xiaomi, é ideal para quem prioriza performance sem pagar preço de flagship. O chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra, fabricado em 4 nm, posiciona o aparelho entre os intermediários mais potentes do mercado. A memória RAM varia entre 8 GB e 12 GB, e o armazenamento vai de 256 GB a 512 GB (sem expansão via microSD).

A tela AMOLED de 6,67 polegadas tem resolução 1.5K (2712 x 1220 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, com brilho máximo de 3.200 nits. A câmera principal de 50 MP conta com OIS, acompanhada por uma ultrawide de 8 MP e câmera frontal de 20 MP. A bateria de 6.000 mAh com carregamento de 90 W vai de zero a 100% em menos de 50 minutos. A certificação IP68 reforça a durabilidade. No Brasil, a versão de 256 GB com 8 GB de RAM é encontrada entre R$ 1.900 e R$ 2.100. A configuração de 12 GB/512 GB fica na faixa de R$ 2.300 a R$ 2.600.

3. Motorola Edge 60 Pro

O Edge 60 Pro é o intermediário premium da Motorola. O processador MediaTek Dimensity 8350 Extreme trabalha com 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento. A tela pOLED curva de 6,7 polegadas entrega resolução 1.5K, taxa de 120 Hz e brilho máximo de 4.500 nits — o suficiente para leitura sob sol direto.

O sistema de câmeras inclui sensor principal Sony LYTIA 700C de 50 MP com OIS e ultrawide de 50 MP. A câmera frontal de 50 MP com foco automático se destaca entre os modelos da lista. A bateria de 6.000 mAh com carregamento de 90 W e suporte a carregamento sem fio de 15 W dá autonomia para mais de um dia de uso. As certificações IP68, IP69 e o padrão militar MIL-STD 810H colocam o aparelho entre os mais resistentes da faixa. A Motorola promete três anos de atualizações de sistema operacional.

O preço de lançamento foi de R$ 3.999 para a versão de 256 GB. No varejo de maio de 2026, o modelo aparece entre R$ 2.400 e R$ 2.900.

4. Realme 14 Pro+

O Realme 14 Pro+ se diferencia pelo sistema de câmeras e pelo design com acabamento termocromático, que muda de cor em temperaturas abaixo de 16 °C na versão Branco Pérola. O processador Snapdragon 7s Gen 3, da Qualcomm, fabricado em 4 nm, opera com até 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento.

A câmera principal de 50 MP usa o sensor Sony IMX896 com OIS. A telefoto periscópica de 50 MP (sensor Sony IMX882) oferece zoom óptico de 3x e digital de até 120x, assistido por IA — uma raridade nessa faixa de preço. A ultrawide de 8 MP complementa o conjunto. A tela OLED curva de 6,83 polegadas tem resolução 1.5K (2800 x 1272 pixels) e 120 Hz. A bateria de 6.000 mAh com carregamento de 80 W completa a carga em menos de uma hora. As certificações IP66, IP68 e IP69 cobrem desde jatos d'água até imersão prolongada. No varejo de maio de 2026, o modelo é encontrado entre R$ 2.500 e R$ 2.900 na versão de 12 GB/256 GB.

5. Motorola Edge 60 Fusion

O Edge 60 Fusion é a opção da Motorola para quem quer tela de qualidade e autonomia sem gastar acima de R$ 2.000. O processador MediaTek Dimensity 7300 vem acompanhado de 8 GB de RAM (com RAM Boost de até 16 GB) e 256 GB de armazenamento. A tela pOLED de 6,7 polegadas com resolução Super HD (1220p) e 120 Hz alcança brilho máximo de 4.500 nits.

A câmera principal de 50 MP usa o sensor Sony LYTIA 700C com OIS e certificação Pantone de cor. A câmera frontal tem 32 MP. A bateria de 5.200 mAh com carregamento de 68 W completa a recarga em cerca de 41 minutos — e o adaptador vem incluso na caixa. As certificações IP68/IP69 e MIL-STD 810H garantem resistência a água e poeira, além de proteção contra quedas. A Motorola promete três anos de atualizações de sistema. No varejo brasileiro, a versão de 256 GB aparece a partir de R$ 1.800.

6. POCO X7

O POCO X7 é a versão de entrada da linha X7 da Xiaomi e oferece boa parte da experiência do modelo Pro por um preço mais baixo. O chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra trabalha com 8 GB ou 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB ou 512 GB. A tela AMOLED de 6,67 polegadas tem resolução 1.5K e 120 Hz, com brilho máximo de 3.000 nits e proteção Gorilla Glass 7i.

Com a mesma câmera principal de 50 MP com OIS do X7 Pro, acompanhada por uma ultrawide de 8 MP e macro de 2 MP. A câmera frontal tem 20 MP. A bateria de 5.110 mAh com carregamento de 45 W é mais modesta que a do irmão Pro, mas sustenta um dia inteiro de uso com folga. A certificação IP68 cobre resistência a água e poeira. A versão de 12 GB/512 GB é encontrada a partir de R$ 1.300 a R$ 1.700.

7. Samsung Galaxy A56

O Galaxy A56 é o intermediário mais vendido da Samsung no Brasil. O processador Exynos 1580, fabricado em 4 nm, entrega bom desempenho para o uso diário. A tela Super AMOLED de 6,7 polegadas opera a 120 Hz com resolução Full HD+ e brilho de até 1.200 nits. A construção em alumínio com vidro Gorilla Glass Victus+ na frente e na traseira dá ao aparelho um acabamento premium raro nessa faixa.

A câmera principal de 50 MP com OIS acompanha uma ultrawide de 12 MP e uma macro de 5 MP. A bateria de 5.000 mAh suporta carregamento rápido de 45 W (Super Fast Charging 2.0), embora o carregador incluso na caixa seja de apenas 15 W. A certificação IP67 protege contra poeira e imersão em até 1 metro de água. A Samsung garante seis anos de atualizações de sistema e segurança — ficando atrás apenas do Galaxy S25 FE entre os modelos da lista. O armazenamento varia entre 128 GB e 256 GB, com 8 GB de RAM em ambas as versões.

O preço sugerido pela Samsung é de R$ 2.999 (128 GB). No varejo, a versão de 128 GB aparece a partir de R$ 1.700, e a de 256 GB, por volta de R$ 1.800 a R$ 2.000.