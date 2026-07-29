Empresa americana escolhe Brasil para liderar sua expansão global no mercado de carbono

O Brasil se tornou o foco da expansão internacional da Earthshot Labs, empresa americana de inteligência ecológica que atua no mercado de carbono e biodiversidade em mais de 30 países, revelou à EXAME em primeira mão.
O primeiro projeto no país começou em 2023, ainda conduzido pela matriz nos EUA. De lá para cá, a fatia brasileira cresceu até responder por 40% dos novos projetos da empresa em 2025.
A alta demanda foi o suficiente para motivar a abertura da primeira subsidiária fora do território de origem e com equipe totalmente local.
Fundada em 2021 na Califórnia, a Earthshot Labs levantou uma rodada Série A de US$ 5,5 milhões em 2024, liderada pela Acorn Pacific Ventures. Mas não há, até o momento, uma linha de investimento específica destinada à operação brasileira e os valores aportados ainda não são públicos.
Para Rita Croce, diretora de Desenvolvimento de Negócios da Earthshot Labs Brasil, a combinação de dois fatores explica boa parte da estratégia: a abundância de biodiversidade, com biomas únicos sob forte pressão de degradação, e o peso do agronegócio na economia nacional.
"Surge uma necessidade de conservação e restauração, enquanto há um potencial para liderar em soluções naturais", diz a executiva.
A aposta, no entanto, acontece num cenário em que o mercado regulado de carbono no Brasil ainda não saiu do papel. A Lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões foi sancionada em novembro de 2024, mas a expectativa é que o sistema só comece a operar de fato a partir de 2030, quando entram em vigor as obrigações de redução para os setores regulados.
Até lá, o mercado nacional de créditos de carbono segue baseado quase inteiramente no regime voluntário.
Essa lacuna regulatória, segundo Rita, é hoje o principal fator que afasta capital estrangeiro.
"Do ponto de vista macroeconômico, o maior desafio é que os investidores fogem enquanto isso não é resolvido", destacou à EXAME.
A estratégia da empresa é justamente não esperar a regulação amadurecer para começar a atuar em projetos de alta qualidade.
"Queremos garantir que exista oferta quando o regulado estiver operando e os acordos internacionais estiverem mais avançados", diz Rita.
A aposta é que, quando os mecanismos de transferência internacional de créditos (ITMOs) finalmente destravarem, o Brasil vai concentrar demanda represada por ativos de carbono de alta integridade.
O alto custo da restauração no Brasil
Enquanto a regulação está sendo desenvolvida, a Earthshot Labs também tenta driblar outro obstáculo estrutural: o custo de operar no país.
Segundo a diretora, desenvolvedores brasileiros de projetos de carbono dependem, na maior parte das vezes, de fornecedores internacionais para tecnologias, mapeamento e imagens de satélite e isso pode elevar o valor em até 40%.
Foi esse gargalo, alinhado ao crescimento da demanda nacional, que levou o negócio a estruturar uma operação local, com equipe 100% brasileira.
Para a companhia, a medida elimina parte da tributação sobre contratação de serviços no exterior e reduz o descompasso entre metodologias internacionais e as especificidades locais.
É aí que mora outro desafio técnico: as metodologias globais de certificação de carbono ainda não foram adaptadas às particularidades de regiões tropicais.
Há ainda a lacuna de selecionar áreas viáveis, tanto do ponto de vista do potencial de carbono quanto econômico.
Para acelerar esse processo, a empresa criou uma plataforma batizada de "LandOS", que usa inteligência artificial e sensoriamento remoto para automatizar estudos e análises de risco em terras candidatas a projetos de restauração ou conservação.
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Amazonia
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Amazonia
(Amazonia)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
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Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
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Embarcação no Rio Amazonas
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Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
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Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Barco no Rio Amazonas
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Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhos no rio Amazonas
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Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
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Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
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(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
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Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
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(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
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Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado
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Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
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Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
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(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)