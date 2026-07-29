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Empresa americana escolhe Brasil para liderar sua expansão global no mercado de carbono

Mesmo com regulação do setor ainda travada, país concentra 40% dos novos projetos da Earthshot Labs: "Insegurança regulatória ainda afasta investidores", diz diretora à EXAME

Um dos projetos da Earthshot Labs é a restauração florestal na Fazenda Ambiental Fortaleza, no interior de São Paulo (Divulgação)

Um dos projetos da Earthshot Labs é a restauração florestal na Fazenda Ambiental Fortaleza, no interior de São Paulo (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 29 de julho de 2026 às 19h30.

O Brasil se tornou o foco da expansão internacional da Earthshot Labs, empresa americana de inteligência ecológica que atua no mercado de carbono e biodiversidade em mais de 30 países, revelou à EXAME em primeira mão.

O primeiro projeto no país começou em 2023, ainda conduzido pela matriz nos EUA. De lá para cá, a fatia brasileira cresceu até responder por 40% dos novos projetos da empresa em 2025.

A alta demanda foi o suficiente para motivar a abertura da primeira subsidiária fora do território de origem e com equipe totalmente local.

Fundada em 2021 na Califórnia, a Earthshot Labs levantou uma rodada Série A de US$ 5,5 milhões em 2024, liderada pela Acorn Pacific Ventures. Mas não há, até o momento, uma linha de investimento específica destinada à operação brasileira e os valores aportados ainda não são públicos.

Para Rita Croce, diretora de Desenvolvimento de Negócios da Earthshot Labs Brasil, a combinação de dois fatores explica boa parte da estratégia: a abundância de biodiversidade, com biomas únicos sob forte pressão de degradação, e o peso do agronegócio na economia nacional.

"Surge uma necessidade de conservação e restauração, enquanto há um potencial para liderar em soluções naturais", diz a executiva.

A aposta, no entanto, acontece num cenário em que o mercado regulado de carbono no Brasil ainda não saiu do papel. A Lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões foi sancionada em novembro de 2024, mas a expectativa é que o sistema só comece a operar de fato a partir de 2030, quando entram em vigor as obrigações de redução para os setores regulados.

Até lá, o mercado nacional de créditos de carbono segue baseado quase inteiramente no regime voluntário.

Essa lacuna regulatória, segundo Rita, é hoje o principal fator que afasta capital estrangeiro.

"Do ponto de vista macroeconômico, o maior desafio é que os investidores fogem enquanto isso não é resolvido", destacou à EXAME.

A estratégia da empresa é justamente não esperar a regulação amadurecer para começar a atuar em projetos de alta qualidade. 

"Queremos garantir que exista oferta quando o regulado estiver operando e os acordos internacionais estiverem mais avançados", diz Rita.

A aposta é que, quando os mecanismos de transferência internacional de créditos (ITMOs) finalmente destravarem, o Brasil vai concentrar demanda represada por ativos de carbono de alta integridade.

O alto custo da restauração no Brasil

Enquanto a regulação está sendo desenvolvida, a Earthshot Labs também tenta driblar outro obstáculo estrutural: o custo de operar no país.

Segundo a diretora, desenvolvedores brasileiros de projetos de carbono dependem, na maior parte das vezes, de fornecedores internacionais para tecnologias, mapeamento e imagens de satélite e isso pode elevar o valor em até 40%.

Foi esse gargalo, alinhado ao crescimento da demanda nacional, que levou o negócio a estruturar uma operação local, com equipe 100% brasileira.

Para a companhia, a medida elimina parte da tributação sobre contratação de serviços no exterior e reduz o descompasso entre metodologias internacionais e as especificidades locais. 

É aí que mora outro desafio técnico: as metodologias globais de certificação de carbono ainda não foram adaptadas às particularidades de regiões tropicais.

Há ainda a lacuna de selecionar áreas viáveis, tanto do ponto de vista do potencial de carbono quanto econômico.

Para acelerar esse processo, a empresa criou uma plataforma batizada de "LandOS",  que usa inteligência artificial e sensoriamento remoto para automatizar estudos e análises de risco em terras candidatas a projetos de restauração ou conservação.

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  • As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado

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  • Rio Negro, na Amazônia

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