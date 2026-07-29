Claude fora do ar? Chatbot enfrenta instabilidade na tarde desta quarta-feira, 29

O Claude, assistente de inteligência artificial desenvolvido pela Anthropic, apresentava instabilidade nesta quarta-feira, 29, segundo relatos de usuários. Entre as queixas estavam dificuldades para acessar a plataforma e erros durante o envio de mensagens.

Sites que monitoram o funcionamento de serviços digitais também registravam reclamações relacionadas ao Claude. Os relatos se concentravam principalmente na versão web, acessada pelo navegador.

A extensão da falha e o número de usuários afetados ainda não haviam sido detalhados pela Anthropic. A empresa mantém uma página oficial de status, espaço no qual informa interrupções e problemas técnicos em seus produtos.

Instabilidades desse tipo podem impedir temporariamente a criação de novas conversas, o envio de comandos e a geração de respostas pelo chatbot. O funcionamento da plataforma pode ser restabelecido gradualmente enquanto a empresa investiga a origem do problema.

O Claude concorre com serviços como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. A ferramenta é usada para produção e revisão de textos, análise de documentos, programação e outras tarefas baseadas em inteligência artificial generativa.