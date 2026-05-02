WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares Android; veja a lista

O WhatsApp definiu uma nova data em que vai parar de funcionar em alguns celulares Android antigos. A partir de 8 de setembro de 2026, o aplicativo deixa os aparelhos que rodam Android 5.0 (Lollipop) e 5.1. O requisito mínimo passa a ser o Android 6.0 (Marshmallow), lançado em 2015.

A mudança vale para o WhatsApp convencional e para o WhatsApp Business — e já existem notificações dentro do app alertando os donos de aparelhos afetados.

Por que o WhatsApp vai deixar de funcionar em celulares antigos

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, faz revisões anuais dos sistemas operacionais compatíveis com o mensageiro. Versões antigas do Android não acompanham as exigências de segurança e desempenho de recursos lançados nos últimos anos, como canais, comunidades e melhorias em chamadas de vídeo.

O Android 5.0 foi lançado em 2014 e não recebe atualizações de segurança do Google há anos. Manter a compatibilidade com esse sistema limitaria o desenvolvimento de novas funções no aplicativo.

Quais celulares Android perdem o WhatsApp em setembro de 2026

O WhatsApp não divulga uma lista oficial de modelos. A empresa informa apenas a versão mínima do sistema operacional. Os aparelhos afetados são aqueles que rodam Android 5.0 ou 5.1 sem possibilidade de atualização para o Android 6.0 ou superior.

Entre os modelos mais citados estão:

Samsung: Galaxy S3, S4, S4 Mini, Note 2, Core, Trend, Trend Lite e J2;

Motorola: Moto G (1ª geração) e Moto E (1ª geração);

LG: linha Optimus (L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II) e G2 Mini;

Sony: Xperia Z, SP, T e V;

Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2, Ascend P6 e Y300;

HTC: One X, One X+, Desire 500 e Desire 601.

Alguns modelos da mesma linha — como o Galaxy S5 e o LG G3 — receberam atualização para Android 6.0 em determinadas variantes e regiões. Por isso, o passo mais seguro é verificar a versão do sistema no próprio aparelho, em vez de se basear apenas no nome do modelo.

Como verificar a versão do Android no celular

O processo é rápido e funciona de forma semelhante na maioria dos fabricantes:

Abra o aplicativo Configurações (ícone de engrenagem);

Role até o final e toque em Sobre o telefone (ou "Sobre o dispositivo");

Procure o campo Versão do Android.

Em aparelhos Samsung, o caminho pode incluir uma etapa adicional: Configurações > Sobre o telefone > Informações do software > Versão do Android.

Se o número exibido for 5.0 ou 5.1, o celular perderá o acesso ao WhatsApp a partir de 8 de setembro de 2026. Versões 6.0 ou superiores garantem que o aplicativo continuará funcionando.

O que fazer antes do prazo

Quem possui um aparelho na lista de afetados tem duas opções: verificar se existe uma atualização de sistema disponível ou migrar para outro celular. Para checar atualizações, basta acessar Configurações > Atualização de software (ou "Atualização do sistema"). Se não houver versão mais nova disponível, a troca de aparelho se torna a única alternativa.

Antes de qualquer mudança, o backup das conversas evita a perda de mensagens, fotos e vídeos. O procedimento dentro do WhatsApp segue estes passos:

Abra o WhatsApp e toque em Configurações;

Acesse Conversas > Backup de conversas;

Conecte a conta do Google, ative o backup na nuvem e toque em Fazer backup.

O backup fica armazenado no Google Drive e pode ser restaurado ao configurar o WhatsApp em um novo aparelho Android com versão 6.0 ou superior.

A mudança afeta o iPhone?

O corte de setembro de 2026 vale apenas para dispositivos Android. No iPhone, o WhatsApp exige iOS 15.1 ou superior desde julho de 2025, e não há alteração prevista para esse requisito no momento.