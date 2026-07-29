Criadora do Globo de Ouro processa compradora da premiação por suposta fraude

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) entrou com uma ação judicial contra a Penske Media, empresa proprietária de publicações como The Hollywood Reporter, Variety e Rolling Stone, acusando a companhia de adquirir de forma fraudulenta os direitos do Globo de Ouro. O processo foi apresentado na última terça-feira, 28, em um tribunal federal da Califórnia.

Na ação, a HFPA pede uma indenização de pelo menos US$ 150 milhões e solicita que a Justiça anule a aquisição dos ativos, direitos e propriedades da tradicional premiação, fundada pela entidade em 1943.

HFPA acusa empresa de promover boicote

Segundo o The Hollywood Reporter, a ação diz que a Penske Media utilizou sua influência sobre veículos especializados em entretenimento para incentivar um boicote à HFPA, tornando a organização financeiramente vulnerável e facilitando sua aquisição.

A entidade afirma que a empresa conduziu uma campanha para enfraquecer a associação após as críticas envolvendo diversidade e governança, que culminaram na crise do Globo de Ouro em 2021 e no boicote da indústria à cerimônia de 2022.

O processo inclui acusações de monopolização, enriquecimento ilícito e fraude, entre outras alegações.

Compra do Globo de Ouro também é questionada

A ação também contesta a negociação concluída em 2023, quando a Dick Clark Productions e a Eldridge adquiriram o Globo de Ouro da HFPA.

Segundo a entidade, Todd Boehly, presidente do conselho da Eldridge, assumiu temporariamente a liderança da HFPA durante as negociações, participando dos dois lados da transação. Para os autores da ação, isso teria criado um conflito de interesses e comprometido a lisura do processo.

A HFPA também afirma que, após a conclusão do negócio, os termos do acordo foram alterados para autorizar uma transferência de US$ 27,5 milhões — correspondente aos lucros do Globo de Ouro de 2023 — para a Eldridge, sem a aprovação formal dos membros da associação.

Pouco depois, Boehly anunciou uma parceria com Jay Penske, fundador da Penske Media, na administração do negócio.

Processo cita concentração no mercado de entretenimento

Na ação, a HFPA argumenta que a aquisição ampliou o poder da Penske Media no mercado de entretenimento ao reunir, sob um mesmo grupo, veículos especializados na cobertura da indústria, empresas ligadas ao mercado de premiações e plataformas voltadas à análise e acompanhamento da temporada de prêmios.

Segundo o processo, essa concentração teria fortalecido a posição da empresa nos mercados de publicidade, cobertura jornalística e premiações de Hollywood.

Globo de Ouro rejeita acusações

Em nota, o Globo de Ouro classificou o processo como "absurdo" e afirmou que a transação foi concluída há mais de três anos, recebendo todas as aprovações necessárias.

A organização também declarou que qualquer alegação de que o negócio possa ser revertido é "inequivocamente falsa" e acusou ex-integrantes da HFPA de utilizarem a ação judicial para obter benefícios relacionados à premiação.

Além disso, o Globo de Ouro afirmou que a antiga HFPA foi alvo, ao longo dos anos, de críticas envolvendo questões éticas, inclusão, racismo e conduta profissional, rejeitando as acusações apresentadas no processo.