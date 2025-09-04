A App Store Brasil vira um negócio bilionário para desenvolvedores locais

A APP Store do Brasil é uma loja virtual bastante movimentada. Em 2024, os usuários baixaram aplicativos quase 1,5 bilhão de vezes, e a plataforma recebeu uma média de 25,5 milhões de visitantes por semana.

Todo esse tráfego resulta em oportunidades de negócios. As cobranças e vendas renderam 63,8 bilhões de reais para desenvolvedores locais em 2024. Para mais de 90% do faturamento e das vendas viabilizadas pelo ecossistema da App Store, os desenvolvedores não pagaram qualquer comissão à Apple.

Esses são alguns dos resultados de um novo estudo realizado por Silvia Fagá de Almeida, professora na Fundação Getúlio Vargas. O estudo também descobriu que mais de metade dos ganhos de desenvolvedores brasileiros na App Store veio de usuários fora do Brasil, destacando o alcance global e a oportunidade comercial que a App Store oferece a desenvolvedores locais.

Plataforma global para desenvolvedores locais

“No Brasil, desenvolvedores estão aproveitando a App Store para transformar suas paixões em negócios prósperos e criar apps incríveis que os usuários adoram”, disse Tim Cook, CEO da Apple, em material divulgado pela marca. “O trabalho deles capacita pessoas no mundo todo a serem mais criativas, se divertirem, aumentarem a produtividade e muito mais. Mal podemos esperar para ver o que eles farão a seguir.”

O estudo atual revelou que, desde 2019, os downloads de apps feitos no Brasil mais que dobraram, e os ganhos de desenvolvedores na App Store brasileira cresceram quase cinco vezes.

Os ganhos totais de desenvolvedores pequenos na App Store aumentaram 55% entre 2021 e 2024.

A App Store oferece uma plataforma global para que desenvolvedores locais alcancem novos públicos. Usuários do mundo todo baixaram apps de desenvolvedores brasileiros mais de 570 milhões de vezes por meio da App Store. Em 2024, mais de 70% dos desenvolvedores brasileiros tiveram downloads em múltiplas lojas.

App de música alcança usuários de 163 países

Uma das empresas beneficiadas por esse ecossistema foi a Moises, dos cofundadores Geraldo Ramos, Eddie Hsu e Jardson Almeida. Lançado em 2019, esse aplicativo usa inteligência artificial para isolar instrumentos, mudar ritmos e identificar trechos de músicas, aprimorando a criação e o aprendizado musicais.

A Moises alcançou usuários em 163 países e regiões, fornecendo a músicos e entusiastas as ferramentas necessárias para ajustar e criar a música que amam com facilidade.

“O mercado brasileiro viu um crescimento incrível na última década, oferecendo mais investimentos e oportunidades locais para desenvolvedores como eu e meus colegas”, disse Ramos. “O Brasil sempre teve uma comunidade de empreendedores excepcionalmente talentosa, e tenho muito orgulho do que pudemos criar com nosso app e da nossa capacidade de chegar a um grupo apaixonado de usuários por meio da App Store.”

Parcerias com universidades brasileiras

As tecnologias e os serviços da App Store não beneficiam apenas os desenvolvedores dos aplicativos em si, aponta o levantamento, mas também outras empresas ligadas ao setor, como desenvolvedores que vendem produtos e serviços físicos. Isso inclui integração com Apple Pay, autenticação biométrica com Face ID e Touch ID, segurança de conta e outras tecnologias que ajudam os desenvolvedores a se conectarem com segurança aos usuários da Apple.

Graças ao processo App Review e às proteções de privacidade e segurança da Apple, a App Store evitou muitos negócios suspeitos. Em 2024, a loja virtual bloqueou 167 milhões de reais em transações potencialmente fraudulentas, impediu o uso de cerca de 200.000 cartões de crédito roubados e removeu mais de 5 milhões de avaliações e opiniões no Brasil por questões de fraude.

Projetos de programação e desenvolvimento de negócios como as Apple Developer Academies também ajudam a fornecer a desenvolvedores atuais e futuros os recursos necessários para começar novas empresas de apps.

Por meio das Academies, a Apple firmou parceria com 10 grandes universidades brasileiras para treinar estudantes usando currículo que abrange os fundamentos de programação e ensina habilidades profissionais valiosas em inteligência artificial, design e marketing.

O case da Kobe, de Porto Alegre

Desde o lançamento do programa, em 2013, 5.000 estudantes se formaram e usaram suas habilidades para apoiar a crescente economia de apps para iOS, que agora mantém 275.000 empregos no Brasil.

Ex-participantes da Apple Developer Academy criaram apps bem-sucedidos na App Store e aplicaram suas habilidades de programação em empresas locais. Um exemplo é a Kobe Apps, fundada por um ex-participante da Academy em Porto Alegre para ajudar grandes marcas a criar, desenvolver e lançar apps.

Com mais de uma década de experiência no mercado de tecnologia móvel, Fábio Barboza Filho, CEO da Kobe, criou ao lado dos cofundadores uma plataforma que ajuda varejistas a desenvolver experiências personalizadas e digitais para marcas como Cacau Show, Fila, Fast Shop e Compra Certa.

Este ano, a empresa espera ultrapassar 2 bilhões de reais em transações com os apps da plataforma, totalizando mais de 15 milhões de usuários ativos. “A Academy teve um papel enorme em nossa jornada, dando a mim e aos outros fundadores não apenas uma base técnica sólida, mas também a mentalidade para criar produtos com foco no usuário”, disse Fábio Barboza Filho. “A cultura da Apple nos ensinou que a diferença entre algo bom e algo excelente está nos detalhes, e essa visão guia a Kobe desde o primeiro dia.”