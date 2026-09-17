Passkeys na prática: como abandonar a senha sem perder o acesso a nada

RESUMO | Passkeys são credenciais criptográficas que substituem senhas tradicionais por biometria ou PIN, eliminando riscos de phishing e vazamento. O padrão já funciona em iPhone, Android, Windows e nos principais navegadores. A migração exige registrar a chave de acesso em pelo menos dois dispositivos e manter métodos alternativos de login ativos durante a transição para evitar perda de acesso.

As passkeys substituem a senha tradicional por um par de chaves criptográficas vinculadas ao dispositivo do usuário. Em vez de digitar uma combinação de caracteres, o login acontece com biometria — Face ID, impressão digital, Windows Hello — ou com o PIN do aparelho. A chave privada nunca sai do dispositivo, o que elimina os riscos de phishing, vazamento em servidores e reutilização de credenciais. O padrão FIDO2/WebAuthn já tem suporte nativo em iOS, Android, Windows 11 e nos navegadores Chrome, Safari, Edge e Firefox. O ponto crítico da transição é o backup: quem registra a passkey em um único aparelho e o perde fica sem acesso.

O que são passkeys e por que substituem a senha

Quando o usuário cria uma passkey, o sistema gera duas chaves criptográficas. A chave pública fica registrada no servidor do serviço. A chave privada fica armazenada no dispositivo ou em um gerenciador de senhas. No momento do login, o servidor envia um desafio criptográfico, e o aparelho responde com a chave privada após o desbloqueio por biometria ou PIN. Nenhuma senha é digitada, copiada ou transmitida.

Cada passkey é exclusiva para um site e um dispositivo. O navegador e o sistema operacional verificam o domínio antes de liberar o uso da credencial, o que impede golpes que simulam páginas falsas. Em comparação com autenticação de dois fatores por SMS ou app de código, a passkey oferece proteção superior contra interceptação e engenharia social.

Como criar uma passkey na Conta Google

Acesse myaccount.google.com e vá para Segurança; Em Como você faz login no Google, selecione Chaves de acesso e chaves de segurança; Toque em Criar chave de acesso e siga as instruções; Desbloqueie o dispositivo com biometria ou PIN para registrar a credencial; Repita o processo em um segundo dispositivo para ter redundância.

No Android, o Google Password Manager sincroniza passkeys entre aparelhos vinculados à mesma conta. Desde 2026, o sistema também permite transferir credenciais entre gerenciadores — Google, 1Password, Bitwarden, Dashlane — sem exportar arquivos.

Se um QR code aparecer pedindo para usar outro dispositivo, clique em Voltar no popover e escolha a opção para usar o aparelho em que você está.

Como criar uma passkey no iPhone, iPad ou Mac

As passkeys da Apple ficam armazenadas no iCloud Keychain e se sincronizam entre dispositivos com a mesma Apple ID. Antes de criar uma:

Vá em Ajustes > [seu nome] > iCloud > Senhas e Chaveiro e ative a sincronização; Em Ajustes > Senhas > Opções de Senha, confirme que Preenchimento Automático de Senhas e Passkeys está ativado.

Para registrar a passkey em um site ou app:

Faça login no serviço pelo Safari ou pelo app; Quando aparecer a opção Configurar chave de acesso, toque em Continuar; Autentique com Face ID, Touch ID ou código do dispositivo.

A credencial estará disponível nos outros dispositivos Apple em cerca de um minuto. A Apple não tem um botão central para criar passkeys — cada serviço oferece a opção nas próprias configurações de segurança.

Como configurar passkeys no Windows 11

Abra Configurações > Contas > Opções de entrada; Expanda Reconhecimento facial ou Impressão digital (Windows Hello) e clique em Configurar; Adicione um PIN de backup, obrigatório como fallback.

Para registrar a passkey na Conta Microsoft:

Abra o Edge e acesse account.microsoft.com; Vá para Segurança > Opções de segurança avançadas; Em Maneiras de provar quem você é, clique em Adicionar uma nova maneira de entrar ou verificar; Escolha Usar seu rosto, impressão digital, PIN ou chave de segurança e complete o Windows Hello; Dê um nome descritivo à passkey, como "Desktop-Escritório".

Como não perder o acesso ao trocar ou perder o celular

A principal causa de bloqueio com passkeys é a falta de redundância. Registrar a credencial em um único dispositivo e perdê-lo significa depender do fluxo de recuperação de conta — que nem sempre é rápido.

Por isso, registrar passkeys em pelo menos dois dispositivos confiáveis (celular e notebook, por exemplo) e usar um gerenciador de senhas que sincronize credenciais entre plataformas diferentes já resolve o problema.

Manter métodos alternativos ativos durante a transição — autenticação de dois fatores, códigos de recuperação ou chave de segurança física — também evita surpresas. A recomendação é desativar esses métodos só após testar o login com passkey em mais de um aparelho e em mais de um navegador.

Cada plataforma tem seu caminho de recuperação. No Google, é possível remover a passkey de um dispositivo perdido acessando a conta por outro aparelho. Na Apple, basta fazer login em um novo dispositivo com a mesma Apple ID para restaurar o acesso via iCloud Keychain. Na Microsoft, os códigos de recuperação da conta e o app Microsoft Authenticator funcionam como alternativa.

Gerenciadores de senhas com suporte a passkeys

Para quem usa iPhone e computador com Windows — ou qualquer combinação entre sistemas diferentes —, um gerenciador de senhas resolve o problema de sincronização entre plataformas. Os mais recomendados por cobertura e testes independentes em 2026:

Bitwarden: suporta passkeys no plano gratuito, é open source e permite login no cofre com chave de acesso. Funciona em todas as plataformas.

suporta passkeys no plano gratuito, é open source e permite login no cofre com chave de acesso. Funciona em todas as plataformas. 1Password: destaca-se pela interface e pelos recursos para equipes, mas exige assinatura paga.

destaca-se pela interface e pelos recursos para equipes, mas exige assinatura paga. Proton Pass: integra passkeys ao ecossistema Proton, com criptografia de ponta a ponta e jurisdição suíça. Indicado para quem já usa Proton Mail.

Problemas comuns ao usar passkeys

Alguns problemas que podem acontecer na configuração das passkeys são: