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B3 cria infraestrutura de tokenização e ampliará 'contratos de eventos'

Bolsa de valores brasileira está embarcando cada vez mais na tese do registro, negociação e liquidação de ativos em blockchain

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16h59.

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A bolsa de valores brasileira, B3, anunciou que criará no início de 2027 uma infraestrutura para negociação de ativos tokenizados. O diretor de relacionamento com clientes pessoas físicas da B3, Felipe Paiva, adiantou que a movimentação de garantias em tempo real é um dos primeiros casos de uso que a nova plataforma tecnológica abordará.

Em nota, a bolsa de valores disse que a iniciativa busca integrar instrumentos financeiros e pagamentos em ambiente regulado. “Estamos avançando com nossa plataforma, com a stablecoin e com instrumentos tokenizados no Brasil. No início do próximo ano, estaremos preparados para construir novos casos de uso, inclusive com garantias tokenizadas”, afirmou Paiva.

Na tokenização, os ativos são registrados, negociados e liquidados em blockchain, o que permite a liquidação instantânea e a negociação 24 horas por dia e sete dias por semana.

Além disso, a B3 também afirmou que pretende ampliar a oferta de contratos de eventos, que são similares aos mercados preditivos explorados por Polymarket e Kalshi.

No entanto, os contratos de eventos da B3 são apenas relacionados a expectativas sobre cenários econômicos e financeiros.

Dados apresentados pela bolsa revelaram que em 2026 até julho as opções mensais e semanais sobre ações registraram um volume financeiro médio diário de R$ 1 bilhão, em um crescimento de aproximadamente 50% sobre a média do fechamento do ano passado.

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