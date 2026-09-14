iOS 27: quais iPhones podem ser atualizados? Veja a lista completa

iPhone 17: celular receberá atualização (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07h35.
A Apple liberou nesta segunda-feira, 14, o iOS 27, nova versão do sistema operacional do iPhone.
A atualização é gratuita, mas nem todos os modelos compatíveis conseguem rodar todos os recursos do novo sistema.
A instalação do iOS 27 não garante acesso a todos os recursos do sistema.
Os recursos de Apple Intelligence — incluindo a nova Siri com inteligência artificial (IA), que passa a entender melhor o contexto pessoal do usuário e executar ações em outros aplicativos — ficam restritos ao iPhone 15 Pro e modelos lançados depois dele.
Ou seja, quem tem um iPhone 11, 12, 13, 14 ou a versão padrão do iPhone 15 recebe a atualização do sistema, mas não os recursos mais avançados de IA.
Para os modelos mais antigos da lista, como o iPhone 11 e o iPhone 12, a atualização traz principalmente correções de segurança, ajustes de desempenho e pequenas melhorias de interface — sem acesso aos recursos de inteligência artificial que dominam o discurso da Apple para essa versão do sistema.
Antes de atualizar, vale fazer um backup do aparelho para garantir que nenhuma informação importante seja perdida durante o processo.
O iOS 27 é compatível com modelos desde o iPhone 11 e o iPhone SE de 2ª geração até o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o iPhone Duo. A lista também inclui as linhas iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e 17, além do iPhone Air.
Não. Os recursos da Apple Intelligence ficam disponíveis apenas no iPhone 15 Pro e nos modelos lançados depois dele.
O iPhone 11, o iPhone 12, o iPhone 13, o iPhone 14 e a versão padrão do iPhone 15 recebem o iOS 27, mas não têm acesso aos recursos mais avançados de inteligência artificial.
A nova Siri com inteligência artificial consegue entender melhor o contexto pessoal do usuário e executar ações em outros aplicativos. O recurso integra a Apple Intelligence e, por isso, exige um iPhone 15 Pro ou modelo posterior.
Em modelos como o iPhone 11 e o iPhone 12, o iOS 27 traz principalmente correções de segurança, ajustes de desempenho e pequenas melhorias de interface, sem os recursos de inteligência artificial.
É recomendável fazer um backup do iPhone antes da atualização. A medida ajuda a evitar a perda de informações importantes durante o processo de instalação.