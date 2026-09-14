iOS 27: quais iPhones podem ser atualizados? Veja a lista completa

A Apple liberou nesta segunda-feira, 14, o iOS 27, nova versão do sistema operacional do iPhone.

A atualização é gratuita, mas nem todos os modelos compatíveis conseguem rodar todos os recursos do novo sistema.

iPhones compatíveis com o iOS 27

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

Nem todos os modelos rodam a Apple Intelligence

A instalação do iOS 27 não garante acesso a todos os recursos do sistema.

Os recursos de Apple Intelligence — incluindo a nova Siri com inteligência artificial (IA), que passa a entender melhor o contexto pessoal do usuário e executar ações em outros aplicativos — ficam restritos ao iPhone 15 Pro e modelos lançados depois dele.

Ou seja, quem tem um iPhone 11, 12, 13, 14 ou a versão padrão do iPhone 15 recebe a atualização do sistema, mas não os recursos mais avançados de IA.

Vale a pena atualizar aparelhos mais antigos?

Para os modelos mais antigos da lista, como o iPhone 11 e o iPhone 12, a atualização traz principalmente correções de segurança, ajustes de desempenho e pequenas melhorias de interface — sem acesso aos recursos de inteligência artificial que dominam o discurso da Apple para essa versão do sistema.

Antes de atualizar, vale fazer um backup do aparelho para garantir que nenhuma informação importante seja perdida durante o processo.

Quais iPhones são compatíveis com o iOS 27?

O iOS 27 é compatível com modelos desde o iPhone 11 e o iPhone SE de 2ª geração até o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o iPhone Duo. A lista também inclui as linhas iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e 17, além do iPhone Air.

Todos os iPhones compatíveis recebem a Apple Intelligence?

Não. Os recursos da Apple Intelligence ficam disponíveis apenas no iPhone 15 Pro e nos modelos lançados depois dele.

Quais iPhones não recebem os recursos avançados de inteligência artificial?

O iPhone 11, o iPhone 12, o iPhone 13, o iPhone 14 e a versão padrão do iPhone 15 recebem o iOS 27, mas não têm acesso aos recursos mais avançados de inteligência artificial.

O que a nova Siri do iOS 27 consegue fazer?

A nova Siri com inteligência artificial consegue entender melhor o contexto pessoal do usuário e executar ações em outros aplicativos. O recurso integra a Apple Intelligence e, por isso, exige um iPhone 15 Pro ou modelo posterior.

O que o iOS 27 oferece para iPhones mais antigos?

Em modelos como o iPhone 11 e o iPhone 12, o iOS 27 traz principalmente correções de segurança, ajustes de desempenho e pequenas melhorias de interface, sem os recursos de inteligência artificial.

O que fazer antes de instalar o iOS 27?

É recomendável fazer um backup do iPhone antes da atualização. A medida ajuda a evitar a perda de informações importantes durante o processo de instalação.