iPhone 18 Pro e Pro Max: 5 coisas que a EXAME descobriu ao testar os novos aparelhos

RESUMO ＋ A Apple anunciou na semana passada o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o iPhone Duo, com entregas dos modelos Pro a partir desta sexta-feira, 18. Os novos celulares trazem câmera com abertura ajustável, chip A20 Pro e refrigeração aprimorada. No Brasil, os preços começam em R$ 11.999.

A Apple anunciou na semana passada a sua nova família de iPhones: o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o iPhone Duo, primeiro dobrável da história da empresa. Os dois modelos Pro começam a ser entregues nesta sexta-feira, 18, enquanto o Duo só chega às lojas em outubro.

A EXAME testou o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max nos dias que antecederam o início das vendas, passando pelo aplicativo de câmera, pelos recursos de inteligência artificial (IA) já disponíveis, e comparando os aparelhos lado a lado com o iPhone 17 Pro para entender exatamente o que mudou.

Confira:

1. Design: poucas mudanças, mas uma diferença visível

Quem está de olho na aparência pode ficar tranquilo: as capinhas originais da Apple do iPhone 17 Pro e do 17 Pro Max continuam encaixando perfeitamente no 18 Pro e no 18 Pro Max, já que as dimensões dos aparelhos praticamente não mudaram.

A principal diferença visual está em um detalhe sutil. Enquanto no iPhone 17 Pro, havia um contraste forte entre a cor da traseira e a área ao redor do bloco de câmeras, no iPhone 18 Pro, essa diferença de cor foi suavizada, dando um acabamento mais uniforme ao aparelho.

Testamos a cor bordô, um vinho escuro elegante — mas que, na prática, marca dedo com muita facilidade.

Já o novo azul da linha lembra bastante o tom lançado no MacBook Air no início deste ano, reforçando visualmente a identidade que a Apple quer construir entre seus produtos "prontos para IA".

2. Face ID embaixo da tela, e Dynamic Island menor

iPhone 18 Pro: Dynamic Island é menor nos novos smartphones (Tamires Vitorio/Exame)

Outra mudança que passa despercebida à primeira vista: a câmera de reconhecimento facial, usada pelo Face ID, agora fica embutida embaixo da própria tela — sem abertura visível na superfície do aparelho.

A Dynamic Island, área que concentra notificações e atalhos, também encolheu de tamanho, mas passou a comportar mais informações simultâneas na mesma área.

3. Câmara de vapor maior, aquecimento reduzido

O sistema de refrigeração por câmara de vapor, introduzido no iPhone 17 Pro, ganhou uma versão maior e conectada diretamente ao chip A20 Pro no novo modelo.

Na prática, isso significa um aparelho que esquenta bem menos durante uso intenso, como jogos pesados ou gravação de vídeo prolongada.

4. Câmera com abertura ajustável: a maior novidade

iPhone 18 Pro e 18 Pro Max: principal diferença do celular está na câmera (Tamires Vitorio/Exame)

Pela primeira vez, um iPhone permite ajustar manualmente a abertura da lente principal — recurso batizado de abertura variável (aperture).

No app nativo de Câmera, essa abertura vai de f/4 a f/1.48. Desenvolvedores que criarem aplicativos próprios de fotografia poderão acessar, via API da Apple, aberturas ainda mais abertas do que f/1.48, captando ainda mais luz em ambientes escuros.

5. Apple Intelligence mais rápida, e Siri em português ainda este ano

A maior diferença entre o iPhone 17 Pro e o 18 Pro, no uso do dia a dia, está na velocidade com que os recursos de Apple Intelligence respondem. O novo chip A20 Pro processa tarefas de IA de forma visivelmente mais rápida — de resumos de texto a sugestões automáticas.

A versão renovada da Siri, com mais capacidades de IA, deve chegar em português ao Brasil ainda este ano, dentro do iOS 27 — em inglês ela já está disponível. Bateria: o melhor desempenho já visto em um iPhone

O iPhone 18 Pro Max entrega a maior duração de bateria da história da Apple em um smartphone. No Brasil, especificamente, os modelos com bandeja física de chip duram, segundo nosso teste, cerca de uma hora a mais do que a versão equivalente rodando apenas em eSIM.

Preços: quanto custam o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max?

No Brasil, o iPhone 18 Pro custa a partir de R$ 11.999 (256 GB), e o iPhone 18 Pro Max, a partir de R$ 12.999 (256 GB) .

Comparativo de preços entre gerações (lançamento, Brasil, 256 GB)

Modelo Ano Preço inicial iPhone 15 Pro 2023 R$ 10.099 iPhone 16 Pro 2024 R$ 11.299 iPhone 17 Pro 2025 R$ 11.499 iPhone 18 Pro 2026 R$ 11.999 iPhone 15 Pro Max 2023 R$ 10.999 iPhone 16 Pro Max 2024 R$ 12.499 iPhone 17 Pro Max 2025 R$ 12.499 iPhone 18 Pro Max 2026 R$ 12.999