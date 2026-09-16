iPhone 18 Pro e Pro Max: 5 coisas que a EXAME descobriu ao testar os novos aparelhos

iPhone 18 Pro Max: celular na cor bordô é novidade da Apple (Tamires Vitorio/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17h11.
A Apple anunciou na semana passada o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o iPhone Duo, com entregas dos modelos Pro a partir desta sexta-feira, 18. Os novos celulares trazem câmera com abertura ajustável, chip A20 Pro e refrigeração aprimorada. No Brasil, os preços começam em R$ 11.999.
A Apple anunciou na semana passada a sua nova família de iPhones: o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o iPhone Duo, primeiro dobrável da história da empresa. Os dois modelos Pro começam a ser entregues nesta sexta-feira, 18, enquanto o Duo só chega às lojas em outubro.
A EXAME testou o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max nos dias que antecederam o início das vendas, passando pelo aplicativo de câmera, pelos recursos de inteligência artificial (IA) já disponíveis, e comparando os aparelhos lado a lado com o iPhone 17 Pro para entender exatamente o que mudou.
Confira:
Quem está de olho na aparência pode ficar tranquilo: as capinhas originais da Apple do iPhone 17 Pro e do 17 Pro Max continuam encaixando perfeitamente no 18 Pro e no 18 Pro Max, já que as dimensões dos aparelhos praticamente não mudaram.
A principal diferença visual está em um detalhe sutil. Enquanto no iPhone 17 Pro, havia um contraste forte entre a cor da traseira e a área ao redor do bloco de câmeras, no iPhone 18 Pro, essa diferença de cor foi suavizada, dando um acabamento mais uniforme ao aparelho.
Testamos a cor bordô, um vinho escuro elegante — mas que, na prática, marca dedo com muita facilidade.
Já o novo azul da linha lembra bastante o tom lançado no MacBook Air no início deste ano, reforçando visualmente a identidade que a Apple quer construir entre seus produtos "prontos para IA".
Outra mudança que passa despercebida à primeira vista: a câmera de reconhecimento facial, usada pelo Face ID, agora fica embutida embaixo da própria tela — sem abertura visível na superfície do aparelho.
A Dynamic Island, área que concentra notificações e atalhos, também encolheu de tamanho, mas passou a comportar mais informações simultâneas na mesma área.
O sistema de refrigeração por câmara de vapor, introduzido no iPhone 17 Pro, ganhou uma versão maior e conectada diretamente ao chip A20 Pro no novo modelo.
Na prática, isso significa um aparelho que esquenta bem menos durante uso intenso, como jogos pesados ou gravação de vídeo prolongada.
Pela primeira vez, um iPhone permite ajustar manualmente a abertura da lente principal — recurso batizado de abertura variável (aperture).
No app nativo de Câmera, essa abertura vai de f/4 a f/1.48. Desenvolvedores que criarem aplicativos próprios de fotografia poderão acessar, via API da Apple, aberturas ainda mais abertas do que f/1.48, captando ainda mais luz em ambientes escuros.
A maior diferença entre o iPhone 17 Pro e o 18 Pro, no uso do dia a dia, está na velocidade com que os recursos de Apple Intelligence respondem. O novo chip A20 Pro processa tarefas de IA de forma visivelmente mais rápida — de resumos de texto a sugestões automáticas.
A versão renovada da Siri, com mais capacidades de IA, deve chegar em português ao Brasil ainda este ano, dentro do iOS 27 — em inglês ela já está disponível. Bateria: o melhor desempenho já visto em um iPhone
O iPhone 18 Pro Max entrega a maior duração de bateria da história da Apple em um smartphone. No Brasil, especificamente, os modelos com bandeja física de chip duram, segundo nosso teste, cerca de uma hora a mais do que a versão equivalente rodando apenas em eSIM.
No Brasil, o iPhone 18 Pro custa a partir de R$ 11.999 (256 GB), e o iPhone 18 Pro Max, a partir de R$ 12.999 (256 GB) .
O iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max começam a ser entregues nesta sexta-feira, 18. O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, chega às lojas em outubro.
O iPhone 18 Pro ganhou acabamento traseiro mais uniforme, câmera do Face ID embutida sob a tela e Dynamic Island menor, mas capaz de exibir mais informações. Como as dimensões praticamente não mudaram, as capinhas originais do iPhone 17 Pro continuam compatíveis.
A principal novidade é a abertura ajustável da lente principal, disponível pela primeira vez em um iPhone. No aplicativo nativo de Câmera, o ajuste varia de f/4 a f/1.48, enquanto aplicativos de terceiros poderão acessar aberturas maiores pela API da Apple.
Sim. Nos testes da EXAME, a câmara de vapor maior e conectada diretamente ao chip A20 Pro reduziu o aquecimento durante atividades intensas, como jogos pesados e gravações prolongadas de vídeo.
O chip A20 Pro executa recursos da Apple Intelligence com mais rapidez, incluindo resumos de texto e sugestões automáticas, segundo os testes da EXAME. A nova Siri com mais capacidades de IA deve chegar em português ao Brasil ainda este ano, dentro do iOS 27.
O iPhone 18 Pro custa a partir de R$ 11.999, enquanto o iPhone 18 Pro Max começa em R$ 12.999. Os dois preços correspondem às versões com 256 GB de armazenamento.