Como saber se seu e-mail e senha já vazaram — e o que fazer na hora para evitar invasões

E-mail e senha vazados: como verificar e proteger suas contas após um vazamento de dados (SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images)
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Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09h57.
RESUMO | Um megavazamento em outubro de 2025 expôs 183 milhões de combinações de e-mail e senha. Serviços gratuitos como o Have I Been Pwned permitem consultar se suas credenciais foram comprometidas. Se o resultado for positivo, a troca imediata de senha, a ativação da verificação em duas etapas e a revisão de sessões ativas reduzem o risco de invasão.
Só em outubro de 2025, um megavazamento expôs cerca de 183 milhões de combinações de e-mail e senha vinculadas a serviços como Gmail, Outlook e Yahoo, segundo o site de monitoramento Have I Been Pwned (HIBP). O volume não veio de um ataque direto a essas empresas, mas de programas espiões que roubam credenciais e de listas que circulam entre criminosos. Por isso, verificar se seu e-mail e senha já vazaram é o primeiro passo para evitar que uma conta comprometida vire porta de entrada para fraudes.
A técnica que transforma vazamentos em invasões se chama credential stuffing. Criminosos usam listas massivas de e-mails e senhas expostos para testar combinações em dezenas de serviços ao mesmo tempo, apostando que muita gente repete a mesma senha em mais de um site.
Quando a combinação funciona, o invasor pode assumir a conta, acessar dados pessoais, aplicar golpes ou revender o acesso. A base do HIBP já acumula quase 2 bilhões de endereços de e-mail e 1,3 bilhão de senhas — e boa parte dessas credenciais ainda está em uso ativo.
O Have I Been Pwned (haveibeenpwned.com), criado pelo pesquisador de segurança Troy Hunt, é a referência global para esse tipo de consulta. O site reúne bases de vazamentos públicos e permite checar, de graça, se um endereço de e-mail foi exposto.
O Firefox Monitor (monitor.mozilla.org), da Mozilla, é uma alternativa que usa a mesma base do HIBP e envia notificações contínuas de novas violações.
O HIBP também oferece uma página dedicada a senhas (haveibeenpwned.com/Passwords). O processo é seguro: o navegador calcula o hash da senha no próprio dispositivo, envia apenas os cinco primeiros caracteres desse hash ao servidor e faz a comparação final de forma local — a senha completa nunca é transmitida.
O Google aponta senhas comprometidas, reutilizadas ou fracas e sugere a troca. É possível verificar todas as senhas armazenadas de uma vez:
Em dispositivos Apple (iPhone, iPad, Mac), vá em Ajustes > Senhas > Recomendações de segurança. O sistema avisa quando uma senha salva no iCloud apareceu em vazamentos.
Gerenciadores como 1Password, Bitwarden, Dashlane e NordPass fazem varredura contra bases de vazamentos e geram relatórios com senhas expostas, fracas ou duplicadas — útil para priorizar quais trocar primeiro.
A ordem de ação é importante. Comece pela conta mais crítica — e-mail principal, banco, redes sociais, trabalho — e avance para as demais.
Use senhas longas e únicas para cada serviço — um gerenciador de senhas elimina a necessidade de decorar todas. Também se lembre de ativar 2FA em todas as contas que oferecem essa opção e desconfie de e-mails e mensagens que pedem login fora do endereço oficial do serviço — digite o endereço no navegador em vez de clicar no link.
Outra atitude importante, mas negligenciada por grande parte dos usuários, é manter sistema operacional, navegador e aplicativos atualizados para corrigir brechas exploradas por programas espiões.