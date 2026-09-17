Pagar pelo celular fica mais fácil para estrangeiros na China

O número de pagamentos móveis feitos por estrangeiros na China cresceu cerca de 70% desde o início de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor movimentado por essas transações aumentou aproximadamente 40%, segundo dados divulgados pela China NetsUnion Clearing Corporation (NUCC) nesta quinta-feira (17).

Uma das formas usadas para facilitar esses pagamentos é permitir que visitantes vinculem cartões emitidos no exterior às carteiras digitais utilizadas na China. Dessa maneira, o estrangeiro pode usar o cartão internacional para fazer pagamentos pelos sistemas de QR Code disponíveis no país.

Esse modelo é direcionado principalmente a visitantes da Europa, dos Estados Unidos e de outras regiões onde os cartões bancários são mais utilizados. Segundo a NUCC, o serviço já atende usuários de mais de 200 países e regiões.

Para viajantes de locais onde as carteiras digitais são mais comuns, como o Sudeste Asiático, há outra alternativa, como utilizar diretamente uma carteira digital estrangeira durante a viagem à China. A rede já integrou 16 dessas carteiras, de 11 países e regiões.

A NUCC também trabalha no caminho inverso, permitindo que carteiras digitais chinesas sejam usadas fora do país. A rede de aceitação está presente em 220 países e regiões e conecta mais de 70 milhões de estabelecimentos que recebem pagamentos por QR Code.

As iniciativas também têm como objetivo ampliar o uso dos meios de pagamento chineses fora do país e facilitar o uso do renminbi (RMB) em transações internacionais.

Fonte: news.cn