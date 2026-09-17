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Empresas de logística na China aumentam em quase 30% investimentos em tecnologia

Investimentos em transformação digital cresceram quase 30% nos primeiros sete meses de 2026, impulsionados pela adoção de robôs, sistemas automatizados e inteligência artificial nas redes de distribuição e armazenagem

Logística na China: investimento em transformação digital cresce quase 30% em 2026 (Imagem gerada por IA/EXAME)

Logística na China: investimento em transformação digital cresce quase 30% em 2026 (Imagem gerada por IA/EXAME)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15h41.

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As principais empresas de logística da China aumentaram em quase 30% os investimentos em transformação digital nos primeiros sete meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Os recursos têm sido direcionados a tecnologias como robôs, sistemas automatizados de armazenagem e ferramentas de inteligência artificial.

Um exemplo está em uma câmara frigorífica do Shenzhen Port Logistics Group. Empilhadeiras autônomas operam na movimentação e no armazenamento de cargas mesmo em ambientes com diferenças de temperatura próximas de 50 °C. Segundo os dados divulgados, a tecnologia aumentou a eficiência dessas operações em aproximadamente 40%.

A automação também chegou a outras etapas dos armazéns. Estruturas verticais inteligentes, robôs logísticos e sistemas automatizados de separação de pedidos estão sendo usados para organizar e movimentar mercadorias.

Centros logísticos nacionais e bases voltadas à cadeia fria também passam por processos de digitalização. A proposta é conectar diferentes partes da rede e permitir que informações sobre uma carga acompanhem todo o transporte, inclusive quando a mercadoria utiliza mais de um meio de deslocamento.

A inteligência artificial já aparece em mais de 1.000 tipos de aplicação entre as principais empresas de logística chinesas. Esses sistemas são usados, entre outras funções, para organizar operações e prever a demanda.

Em alguns casos, empresas conseguem responder em questão de horas às necessidades de distribuição próximas às fábricas e à reposição de materiais nas linhas de produção. O objetivo é ajustar o fluxo logístico ao ritmo de produção dentro dos polos industriais.

Os dados foram apresentados em uma pesquisa da Federação Chinesa de Logística e Compras e divulgados pela CCTV.

Fonte: CCTV

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