Prova de vida e biometria nos bancos: selfie, reconhecimento facial e o que fazer quando trava

A selfie que o app do banco ou do Gov.br pede ao abrir a câmera do celular não é um registro comum. O sistema mapeia pontos do rosto — distância entre os olhos, contorno do queixo, formato do nariz — e compara esse mapa com imagens armazenadas em bases oficiais do governo. Se os pontos coincidirem acima de um percentual mínimo de semelhança, a identidade é confirmada. Se não coincidirem, a tela trava, o app rejeita a foto e o usuário fica sem acesso.

O procedimento se tornou rotina no Brasil, segundo levantamento da NordVPN. A pesquisa diz que 82% dos brasileiros já usam algum tipo de biometria no dia a dia, do desbloqueio do celular ao acesso a contas bancárias. No INSS, a prova de vida migrou do guichê presencial para o cruzamento automático de dados em 2023. Nos bancos, a selfie com reconhecimento facial virou etapa obrigatória para a maioria das operações. O problema é que, quando o sistema falha, nem sempre fica claro o que fazer.

Como a prova de vida digital funciona no INSS e nos bancos?

O INSS deixou de exigir que o aposentado ou pensionista vá ao banco para provar que está vivo. Desde janeiro de 2023, o próprio instituto é responsável pelo cruzamento de dados com bases governamentais e entidades parceiras para confirmar a condição do beneficiário. A prova de vida continua obrigatória, como prevê a Lei nº 8.212/1991 — o que mudou foi o método.

O cruzamento considera interações específicas do cidadão com órgãos públicos e bancos. Se ao menos uma dessas interações for registrada nos dez meses seguintes à data da última prova de vida processada, o procedimento é considerado concluído. Entre as que contam como comprovação de vida estão:

acesso ao Meu INSS com selo ouro;

contratação de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico;

saque de benefício com identificação biométrica no banco;

comparecimento a uma agência do INSS para qualquer atendimento;

perícia médica (presencial ou por telemedicina);

atualização no Cadastro Único (CadÚnico) feita pelo responsável familiar.

O INSS não bloqueia nem suspende benefícios por falta de prova de vida. Portarias sucessivas — a mais recente delas prorrogando a suspensão de bloqueios — garantem que nenhum pagamento seja cortado sem notificação prévia e sem que o instituto esgote todas as vias de comprovação.

Além da prova de vida, o INSS também exige cadastro biométrico para quem solicita um novo benefício. A Portaria 1.347, determina que o requerente de aposentadoria, BPC ou auxílio-reclusão comprove registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN), no título eleitoral (TSE) ou na CNH. Quem não tiver o cadastro tem 30 dias para regularizar, sob pena de o pedido ser considerado como desistência.

Estão dispensados da exigência:

maiores de 80 anos;

refugiados;

residentes no exterior;

pessoas com impossibilidade de locomoção atestada por laudo médico;

moradores de áreas de difícil acesso.

Nos bancos, a biometria facial funciona como camada de segurança para operações específicas, como abertura de conta digital, autorização de crédito, recuperação de senha e validação de transferências. O app do banco compara a selfie capturada com a foto do cadastro ou com registros das mesmas bases governamentais (TSE, Senatran, CIN) utilizadas pelo Gov.br.

Por que a biometria facial trava ou falha?

O Gov.br não mantém uma base de rostos própria. Ele consulta o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Se o usuário não tiver biometria cadastrada em ao menos um desses órgãos, a opção de reconhecimento facial nem aparece no app.

Mesmo com a biometria cadastrada, o reconhecimento pode falhar. As causas mais comuns podem ser a iluminação do ambiente, acessórios como óculos escuros, bonés e franjas longas bloqueiam partes do rosto que o algoritmo precisa ler.

Do lado do aparelho, a câmera frontal com lente suja ou arranhada reduz a nitidez da imagem capturada. Celulares antigos com sensores de baixa resolução também aumentam a taxa de erro. Em redes móveis instáveis ou Wi-Fi lento, a foto pode ter a resolução comprimida antes de chegar ao servidor de validação, o que prejudica a análise sem que o usuário perceba.

O fator tempo também é importante: se a última foto cadastrada no TSE ou na CNH tem cinco ou dez anos, alterações como barba, perda ou ganho de peso e envelhecimento natural podem reduzir a taxa de acerto do algoritmo. Por segurança, a maioria dos apps bloqueia novas tentativas por 24 horas após cinco ou seis falhas consecutivas.

O que fazer quando o reconhecimento facial não funciona?

Antes de procurar uma agência, há ajustes que resolvem a maioria dos erros sem sair de casa.

O primeiro passo é preparar o ambiente. Posicionar-se de frente para uma janela com luz natural, sem luz direta nas costas, elimina sombras e reflexos. Retirar óculos, boné e qualquer acessório que cubra o rosto, e limpar a câmera frontal também evita que a sujeira entre no caminho.

No celular, é bom confirmar que o app tem permissão de acesso à câmera (em Configurações > Aplicativos > Permissões), além de limpar o cache do aplicativo, que pode acumular arquivos corrompidos e atualizar o app para a versão mais recente, já que falhas de validação são corrigidas em patches regulares.

Se a câmera frontal tiver baixa resolução ou estiver danificada, a câmera traseira pode ser uma alternativa — basta pedir ajuda a outra pessoa. Trocar a rede de internet (de Wi-Fi para dados móveis, ou vice-versa) resolve falhas de comunicação com o servidor.

No Gov.br, se a biometria facial direta continuar falhando, há a opção de login por banco credenciado. O app redireciona a validação para a instituição financeira onde o usuário já tem conta, dispensando a selfie naquele momento. Bancos como Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander estão integrados ao sistema. Se nenhuma dessas alternativas funcionar, o próprio app pode exibir um formulário de solicitação de acesso após múltiplas tentativas sem sucesso.

Quando é preciso ir ao banco ou ao INSS de forma presencial?

A ida presencial não é obrigatória para a prova de vida, mas continua como alternativa para quem preferir ou não conseguir resolver pela via digital. O beneficiário pode comparecer a qualquer agência do banco onde recebe o benefício e fazer a prova de vida no caixa eletrônico com biometria de impressão digital ou no guichê com um atendente.

Outra opção é ligar para a Central 135 e agendar atendimento presencial. Beneficiários com 80 anos ou mais, ou com dificuldade de locomoção comprovada por laudo médico, podem solicitar visita domiciliar realizada pelo próprio INSS.

Se o problema for uma base biométrica desatualizada — a foto do TSE antiga demais para coincidir com o rosto atual —, o caminho é atualizar o cadastro na fonte. Isso pode ser feito no cartório eleitoral, no Detran (para quem tem CNH) ou em um posto de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já integra os dados ao sistema federal.

Como identificar golpes envolvendo biometria e prova de vida?

A Febraban e o INSS emitiram alertas sobre fraudes que exploram a biometria. O INSS reforça que não envia servidores à casa do beneficiário para fazer prova de vida ou recolher documentos — imagens de falsos crachás circulam em apps de mensagem desde abril de 2024. O instituto também não envia SMS com número de telefone para prova de vida.

O INSS não solicita dados bancários, senhas, códigos de verificação ou selfies por telefone, WhatsApp ou e-mail. Outro golpe frequente envolve ligações em que o criminoso se apresenta como funcionário do banco e pede uma selfie "para atualizar o cadastro" — a foto é então usada para tentar acessar contas ou contratar empréstimos em nome da vítima. Quando há pendência na prova de vida, a notificação chega pelo app Meu INSS, pelo site oficial (gov.br/meuinss) ou por carta. Qualquer outro canal é indício de fraude.

Se receber uma ligação ou mensagem pedindo foto do rosto, a orientação é encerrar o contato e verificar a situação no app Meu INSS ou pelo telefone 135. Links recebidos por SMS ou WhatsApp não devem ser abertos — o acesso seguro ao sistema é feito pelo app baixado na loja oficial (Google Play ou App Store) ou pelo site gov.br.