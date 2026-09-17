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'Eu te amo': usuário de implante cerebral usa só o pensamento para falar com quem ama

Em vídeo, paciente participante do estudo VOICE, que perdeu a capacidade de fala, aparece comunicando as palavras com a própria voz, recriada por IA a partir de gravações de antes de doença

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16h12.

Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 16h58.

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A Neuralink, empresa de implantes cerebrais de Elon Musk, compartilhou na terça-feira, 16, um vídeo de 23 segundos que talvez seja a demonstração mais emocional já divulgada pela companhia. Nele, um participante de ensaio clínico com deficiência de fala usa o implante N1 para dizer "eu te amo" a um ente querido — apenas com o pensamento. Musk chamou a cena de "uma surpresa linda".

O vídeo, publicado no X, mostra o homem, que havia perdido a capacidade física de falar, usando a interface cérebro-computador para converter sinais neurais em fala sintetizada — mas não uma voz genérica: o sistema reproduziu a voz que ele tinha antes de perder a fala. Quando convidado a se expressar, suas primeiras palavras foram dirigidas a alguém próximo, seguidas de um abraço.

O estudo por trás do vídeo

O clipe é o resultado mais recente do estudo VOICE da Neuralink, ensaio clínico que testa o uso do N1 para ajudar pessoas com comprometimento grave da fala causado por condições como ELA, lesão medular ou AVC. No início deste ano, a empresa já havia mostrado o participante Kenneth Schock, que tem ELA, se comunicando pela mesma tecnologia depois de a doença tirar dele a capacidade de falar.

A publicação trouxe o aviso regulatório de praxe: os dispositivos "são investigacionais e não foram aprovados pela FDA ou outras autoridades regulatórias", e a experiência de um único participante "pode não refletir todos os participantes ou resultados futuros".

Uma trajetória com solavancos

A Neuralink implantou seu dispositivo pela primeira vez em um humano em janeiro de 2024, no paciente Noland Arbaugh, que passou a controlar o cursor de um computador com a mente. O caminho não foi livre de percalços: semanas depois, parte dos fios do implante de Arbaugh se soltou do tecido cerebral, reduzindo a quantidade de eletrodos funcionais. A empresa reagiu ajustando o algoritmo de leitura de sinais, e Arbaugh seguiu usando o dispositivo por horas todos os dias, chegando a jogar xadrez apenas com o pensamento.

Desde então, a companhia ampliou os testes a novos voluntários e passou a demonstrar publicamente avanços de forma incremental: em março, o veterano britânico Jon L. Noble, paralisado abaixo do pescoço, mostrou como o implante permitia controlar o cursor de um MacBook com a mente.

O que diferencia esta última demonstração das anteriores é o foco. Em vez de controlar cursor ou teclado, o implante passa a restaurar algo mais íntimo: a própria voz da pessoa. A página do ensaio clínico descreve o N1 como projetado para ajudar pacientes a "converter pensamentos verbais em texto ou diretamente em fala".

Musk já afirmou que pretende iniciar a produção em larga escala dos implantes em 2026, mas a companhia reforça que a tecnologia segue em fase inicial de investigação — o mesmo tipo de ressalva que acompanhou cada etapa anterior dessa trajetória, do primeiro implante em 2024 até este momento.

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