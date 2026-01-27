Da legenda a geração de imagens: os melhores recursos de IA do CapCut

O CapCut é uma plataforma de criação e edição de vídeos que gera materiais que podem ser compartilhados nas redes sociais, como Instagram e TikTok. Para otimizar a experiência do usuário, a ferramenta oferece facilidades com base em inteligência artificial (IA).

As funcionalidades podem ser utilizadas no aplicativo e na versão web.

Ferramentas de IA para edição de vídeos

O CapCut oferece uma série de alternativas para otimizar as edições de vídeos. Elas visam melhorar a acessibilidade e qualidade do material automatizadamente.

Confira oito funções disponíveis para edição.

Legendas automáticas

Muito utilizada para vídeos curtos publicados em redes sociais, a ferramenta inclui automaticamente legendas nas falas e sons dos vídeos.

O resultado permite que os seguidores assistam o vídeo sem precisar acionar o som e também torna o material mais acessível para pessoas com deficiência (PCDs).

O usuário também pode editar o texto gerado e alterar o estilo da fonte.

Dublagem automática

Usada para substituir vozes em diferentes idiomas, a função não é equivalente a uma dublagem profissional. Porém, permite que vídeos amadores tenham uma dublagem sincronizada em seus materiais.

Remoção de fundo

Semelhante ao recurso oferecido em plataformas de design, como Canva, a função remove artificialmente o fundo de uma imagem e destaca a figura que está em primeiro plano.

O usuário também pode inserir fundos diferentes ou estáticos, dispensando o uso de chroma key (tela verde) para edição.

Ajuste de imagem

Assim como nas fotos, o CapCut permite melhorar a qualidade do vídeo com ajustes de iluminação, contraste, saturação e cores.

A tarefa pode ser realizada automaticamente com auxílio de IA, o que acelera a edição dos vídeos.

Recorte de clipes

Neste caso, a inteligência artificial identifica, seleciona e recorta os trechos mais relevantes em vídeos maiores.

Essa tarefa otimiza a decupagem e facilita a produção de cortes, que podem ser compartilhados no formato de Reels e Shorts nas redes sociais.

Efeitos visuais

Semelhante ao ajuste de imagem, os efeitos visuais se adaptam aos movimentos das pessoas e figuras no vídeo.

Com isso, a linearidade e padronização se mantêm em todas as cenas, mesmo com mudança de cenário ou de pessoas na gravação.

Correção de áudio

Ideal para reduzir ruídos de fundo, melhorar a clareza das narrações e equilibrar volumes. Essa ferramenta evita que o áudio sofra grandes variações ao longo do vídeo.

O CapCut também permite destacar a voz principal e minimizar interferências externas durante a fala.

Sugestão de templates

Através do material bruto, o CapCut sugere formatos de vídeo que podem se adequar ao conteúdo e facilitar a edição das imagens.

Essa ferramenta é usada para realizar montagens rápidas ou explorar novos formatos.

Vídeos gerados a partir de IA

Vídeos com IA têm maior apelo entre crianças e idosos nas redes sociais (Ai Meow/Reprodução)

Caso o usuário prefira, além das edições, ele pode gerar um roteiro ou vídeo completo no CapCut com inteligência artificial.

O processo pode ser realizado nas seguintes etapas.