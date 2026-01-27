Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Da legenda a geração de imagens: os melhores recursos de IA do CapCut

Além de funções para edição, a plataforma também permite criar vídeos com roteiros e imagens geradas por inteligência artificial

CapCut permite que os usuários utilizem as ferramentas no aplicativo ou versão web (Reprodução/CapCut)

CapCut permite que os usuários utilizem as ferramentas no aplicativo ou versão web (Reprodução/CapCut)

Gabriela Pessanha

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h11.

O CapCut é uma plataforma de criação e edição de vídeos que gera materiais que podem ser compartilhados nas redes sociais, como Instagram e TikTok. Para otimizar a experiência do usuário, a ferramenta oferece facilidades com base em inteligência artificial (IA). 

As funcionalidades podem ser utilizadas no aplicativo e na versão web. 

Ferramentas de IA para edição de vídeos 

O CapCut oferece uma série de alternativas para otimizar as edições de vídeos. Elas visam melhorar a acessibilidade e qualidade do material automatizadamente. 

Confira oito funções disponíveis para edição. 

Legendas automáticas

Muito utilizada para vídeos curtos publicados em redes sociais, a ferramenta inclui automaticamente legendas nas falas e sons dos vídeos. 

O resultado permite que os seguidores assistam o vídeo sem precisar acionar o som e também torna o material mais acessível para pessoas com deficiência (PCDs). 

O usuário também pode editar o texto gerado e alterar o estilo da fonte. 

Dublagem automática

Usada para substituir vozes em diferentes idiomas, a função não é equivalente a uma dublagem profissional. Porém, permite que vídeos amadores tenham uma dublagem sincronizada em seus materiais. 

Remoção de fundo 

Semelhante ao recurso oferecido em plataformas de design, como Canva, a função remove artificialmente o fundo de uma imagem e destaca a figura que está em primeiro plano. 

O usuário também pode inserir fundos diferentes ou estáticos, dispensando o uso de chroma key (tela verde) para edição. 

Ajuste de imagem

Assim como nas fotos, o CapCut permite melhorar a qualidade do vídeo com ajustes de iluminação, contraste, saturação e cores. 

A tarefa pode ser realizada automaticamente com auxílio de IA, o que acelera a edição dos vídeos. 

Recorte de clipes

Neste caso, a inteligência artificial identifica, seleciona e recorta os trechos mais relevantes em vídeos maiores. 

Essa tarefa otimiza a decupagem e facilita a produção de cortes, que podem ser compartilhados no formato de Reels e Shorts nas redes sociais. 

Efeitos visuais 

Semelhante ao ajuste de imagem, os efeitos visuais se adaptam aos movimentos das pessoas e figuras no vídeo. 

Com isso, a linearidade e padronização se mantêm em todas as cenas, mesmo com mudança de cenário ou de pessoas na gravação. 

Correção de áudio 

Ideal para reduzir ruídos de fundo, melhorar a clareza das narrações e equilibrar volumes. Essa ferramenta evita que o áudio sofra grandes variações ao longo do vídeo. 

O CapCut também permite destacar a voz principal e minimizar interferências externas durante a fala. 

Sugestão de templates 

Através do material bruto, o CapCut sugere formatos de vídeo que podem se adequar ao conteúdo e facilitar a edição das imagens. 

Essa ferramenta é usada para realizar montagens rápidas ou explorar novos formatos. 

Vídeos gerados a partir de IA

Vídeos com IA têm maior apelo entre crianças e idosos nas redes sociais (Ai Meow/Reprodução)

Caso o usuário prefira, além das edições, ele pode gerar um roteiro ou vídeo completo no CapCut com inteligência artificial.

O processo pode ser realizado nas seguintes etapas.
  1. Realizar o login na plataforma;
  2. Acessar área 'Criador de vídeos gratuito com IA';
  3. Selecionar a opção 'Vídeo instantâneo por IA' e escolher o estilo desejado; 
  4. Fazer descrição do roteiro ou selecionar 'Gerar script' para que a IA produza esse material; 
  5. Clicar em criar;
  6. No menu 'Cenas' selecionar a opção 'Match your media' para fazer o upload das suas imagens ou 'Match stock media' para utilizar os arquivos do CapCut; 
  7. Aplicar textos e música de fundo na aba 'Elementos'; 
  8. Exportar vídeo no formato e qualidade desejados.
Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialRedes sociais

Mais de Tecnologia

Governador da Califórnia abre investigação contra TikTok por suspeita de censura política

TikTok nega ter bloqueado menções a Epstein nos EUA

Do IPO bilionário à revolta: como a Roblox irritou seu maior público

WhatsApp pago? Meta prepara assinaturas com recursos de IA

Mais na Exame

Negócios

Com Beto Carrero e Cacau Show, onde fica o Hopi Hari? Especialista responde

Inteligência Artificial

Conheça 5 ferramentas que ajudam a produzir roteiros para vídeos na internet

Tecnologia

Governador da Califórnia abre investigação contra TikTok por suspeita de censura política

Casual

Metodologia | 50 Melhores Filmes do Ano da Casual EXAME