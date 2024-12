IA do Google reconhece emoções para melhorar legenda automática no celular

Google lançou novas funcionalidades impulsionadas por inteligência artificial para dispositivos Android. Entre as novidades estão a criação de legendas de áudio e a transferência de arquivos multimídia e documentos por meio de códigos QR. Há também recursos exclusivos para dispositivos Pixel.

Especificamente sobre Gemini, a big tech anunciou que os usuários poderão gerar legendas de áudio que “capturam a intensidade e a emoção”. Também será possível usar a IA para criar descrições de imagens aprimoradas.

Segundo a empresa, a funcionalidade "Perguntas e Respostas sobre Imagens" do Lookout, projetada para pessoas cegas ou com baixa visão, será impulsionada pelo modelo Gemini 1.5 Pro, que oferece descrições de imagens “ainda mais completas e úteis” em comparação com versões anteriores.

Com isso, basta compartilhar uma foto com o aplicativo Gemini para “ouvir a descrição em voz alta com um som natural”. Após ouvir a descrição, os usuários poderão fazer perguntas adicionais para entender melhor a imagem.

Outra novidade no Android é a fusão de emojis no Gboard, permitindo combinar dois emojis para criar um novo, personalizado, melhorando a comunicação entre usuários. Além disso, o teclado de digitação por deslize foi aprimorado com Clearflow, oferecendo maior velocidade e precisão.

O Google também adicionou uma nova opção para compartilhar documentos, fotos e vídeos. Com o aplicativo Quick Share, os usuários podem transferir conteúdo utilizando QR code. Basta selecionar o arquivo, escolher a opção de compartilhar e clicar no ícone de transferência por QR code, permitindo que outros usuários escaneiem e baixem o conteúdo de forma segura, sem necessidade de adicioná-los como contatos ou verificar dispositivos.

Adicionalmente, a funcionalidade de escaneamento de documentos no Google Drive foi aprimorada. Agora, os arquivos escaneados serão exibidos com maior nitidez e qualidade. As melhorias incluem ajuste de contraste, balanço de branco e eliminação de sombras e desfocagens, dispensando edições manuais.

A novidade vem após o lançamento recente das extensões para Gemini, que conectam aplicativos e serviços do android à IA para realizar ações, como chamadas, envio de mensagens para contatos, programação de alarmes e controle de configurações do dispositivo e da câmera.

Novidades para dispositivos Pixel

O Google também lançou sua última atualização Pixel Drop, com novidades exclusivas para smartphones, tablets e smartwatches Pixel.

Os usuários desses modelos de aparelhos agora podem compartilhar conteúdos em redes sociais de forma mais prática. Fotos em Ultra HDR podem ser enviadas diretamente da galeria para o feed do Instagram, mantendo “toda sua intensidade, maior contraste e mais detalhes”.

Ao compartilhar fotos e vídeos no Snapchat, os usuários terão acesso mais direto a mídias, com todas as pastas, conteúdos favoritos e fotos armazenadas na nuvem exibidos no seletor de imagens.

Outra funcionalidade é o recurso "Voz Nítida" no app de gravação, que reduz automaticamente ruídos de fundo e distrações, proporcionando um som de alta qualidade.

A experiência do dispositivo também foi simplificada com a "Vista Simples", que aumenta o tamanho da fonte e a sensibilidade ao toque, tornando mais fácil visualizar e usar os serviços do smartphone.

No campo da segurança, foi implementada a função "Verificação de Identidade". Quando o dispositivo Pixel detecta uma nova localização desconhecida, exige autenticação facial ou impressão digital antes de permitir alterações em configurações sensíveis. Isso foi pensado para reforçar a proteção em casos de tentativa de roubo, evitando acesso a senhas, mudança de PIN ou desativação de proteções antirroubo.

Já nos tablets Pixel, os usuários agora podem acessar a VPN integrada e gratuita do Google, que antes era exclusiva dos smartphones Pixel.

Para o Pixel Watch, o Google anunciou a integração com dispositivos Nest Cam e Nest Doorbell, permitindo receber notificações para ver quem está na porta diretamente no relógio e até conversar com a pessoa. Essa funcionalidade está disponível a partir do modelo Pixel Watch 2.