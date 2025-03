CEO do Instagram diz que plataforma não penaliza vídeos editados em apps de terceiros

O diretor do Instagram, Adam Mosseri, negou em um vídeo publicado na plataforma rumores, segundo os quais a rede social reduz a recomendação de conteúdos feitos em outros aplicativos. De acordo com ele, a plataforma não penaliza posts criados em outras plataformas, mas os que utilizam marca d'água delas, sim.

“Nós queremos construir as melhores ferramentas que podemos para criadores fazerem conteúdo usando Instagram, mas se você quiser fazer conteúdo em outro lugar, isso está totalmente bem para a gente”, afirmou.

No entanto, ele destacou que conteúdos com marca d’água de outras plataforma o conteúdo têm pior rankeamento no feed do Instagram. “Então, se você quiser maximizar o alcance, se certifique de evitar marcas d’água”, completou sem explicar o motivo por trás disso ou desde quando o algoritmo da empresa tem esse aspecto de distribuição.

A plataforma busca uma forma de competir com o TikTok e o aplicativo de edição CapCut. Recentemente, o site The Information disse que o Instagram considera lançar o seu formato de vídeos curtos na vertical, o Reels, em um aplicativo separado em meio a um possível banimento do TikTok nos Estados Unidos.

Criadores de conteúdo também costumam utilizar a ferramenta o CapCut para automatizar etapas de edição de vídeo. Assim como o TikTok, o CapCut está sendo banido dos EUA. A Meta, por sua vez, anunciou em janeiro deste ano seu próprio aplicativo de edição de vídeo, 0 Edits, para criadores de conteúdo.

