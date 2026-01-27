IA e redes sociais: como produzir posts em massa no Canva

Gracyanne Barbosa e Xuxa participaram de campanhas do Canva sobre ferramentas de IA (Jack Taylor for SXSW London/Getty Images)
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h14.
O Canva é uma plataforma de design simplificado que auxilia profissionais da área e iniciantes na criação de artes para postagens e apresentações. Além dos recursos gráficos, a plataforma também oferece a possibilidade de criar materiais do zero com inteligência artificial (IA).
Antes de inserir a IA na otimização das criações, a ferramenta oferecia modelos prontos que podiam ser usados como base ou editados pelo usuário.
Os assinantes do Canva Pro contam com mais opções para edição, entre elas o 'Estúdio em grande escala', que permite criação de diversas peças de design para campanhas maiores.
A ferramenta faz parte da sessão 'Estúdio mágico', que utiliza IA para criação de designs e textos.
Com o 'Canva Shield' o administrador consegue controlar quais integrantes da equipe tem acesso aos produtos criados no estúdio.
A função de grande escala une as funcionalidades do Canva IA (mais detalhes abaixo) com o Kit de Marca. Desta forma, é possível replicar imagens, fontes, cores e estilos em diversos arquivos.
O sistema de gestão se assemelha a uma planilha, facilitando a visualização dos projetos.
O Canva oferecia há alguns anos opções básicas de edição com base em IA, como removedor de fundo. No entanto, em 2025, o site passou a oferecer a opção de criação e assistência virtual com base na tecnologia.
O Canva IA permite que o usuário descreva projetos e solicite designs no formato de chatbots.
Ele também auxilia durante o trabalho em projetos autorais com entrega de imagens e sugestão de ícones com base no pedido realizado.Confira as funcionalidades da ferramenta.
Em novembro do ano passado, o Canva investiu em duas campanhas publicitárias que promoviam o uso de IA para criação de artes e outros designs.
A primeira foi com a apresentadora Xuxa Meneghel nos comerciais de "Xuxa só para adultinhos". Na propaganda, a apresentadora aparecia com o visual dos anos 2000 criando itens domésticos personalizados com sua marca.
O objetivo era divulgar a ferramenta 'Mídia Mágica', que cria artes com base na descrição fornecida pelo usuário.
Dias depois, o Canva investiu em outra campanha. Desta vez, protagonizada por Gracyanne Barbosa.
Nos primeiros comerciais, a fisiculturista aparecia promovendo sua nova linha de "ovos de luxo" batizada de "Gracyovos".
Inicialmente, a proposta foi vendida como anúncio de uma marca real. O post em que a influenciadora anunciou que a empresa fictícia era uma parceria com o Canva alcançou 1,6 milhão de visualizações.
Novamente, a ideia era promover o software de design da plataforma.