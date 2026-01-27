IA e redes sociais: como produzir posts em massa no Canva

O Canva é uma plataforma de design simplificado que auxilia profissionais da área e iniciantes na criação de artes para postagens e apresentações. Além dos recursos gráficos, a plataforma também oferece a possibilidade de criar materiais do zero com inteligência artificial (IA).

Antes de inserir a IA na otimização das criações, a ferramenta oferecia modelos prontos que podiam ser usados como base ou editados pelo usuário.

Posts em massa com IA do Canva

Os assinantes do Canva Pro contam com mais opções para edição, entre elas o 'Estúdio em grande escala', que permite criação de diversas peças de design para campanhas maiores.

A ferramenta faz parte da sessão 'Estúdio mágico', que utiliza IA para criação de designs e textos.

Com o 'Canva Shield' o administrador consegue controlar quais integrantes da equipe tem acesso aos produtos criados no estúdio.

A função de grande escala une as funcionalidades do Canva IA (mais detalhes abaixo) com o Kit de Marca. Desta forma, é possível replicar imagens, fontes, cores e estilos em diversos arquivos.

O sistema de gestão se assemelha a uma planilha, facilitando a visualização dos projetos.

Como utilizar IA para criação de posts do Canva?

O Canva oferecia há alguns anos opções básicas de edição com base em IA, como removedor de fundo. No entanto, em 2025, o site passou a oferecer a opção de criação e assistência virtual com base na tecnologia.

O Canva IA permite que o usuário descreva projetos e solicite designs no formato de chatbots.

Ele também auxilia durante o trabalho em projetos autorais com entrega de imagens e sugestão de ícones com base no pedido realizado.

Confira as funcionalidades da ferramenta.

Comece um design independente: com a escolha de um kit de marca ou descrição da arte desejada, o programa consegue dar início a um design não vinculado a outras peças;

com a escolha de um kit de marca ou descrição da arte desejada, o programa consegue dar início a um design não vinculado a outras peças; Melhore as imagens: ao acionar o assistente na lateral direita, é possível solicitar por novas imagens semelhantes às do projeto para substituir ou complementar algum design;

ao acionar o assistente na lateral direita, é possível solicitar por novas imagens semelhantes às do projeto para substituir ou complementar algum design; Criação de textos: através do 'Rascunho em doc' é possível solicitar a elaboração nos textos que compõem o design com base nas artes inseridas e na descrição do usuário;

através do 'Rascunho em doc' é possível solicitar a elaboração nos textos que compõem o design com base nas artes inseridas e na descrição do usuário; Programação: para gerar elementos criativos basta digitar qual o objetivo, como a criação de minijogos ou de calculadora de preços, e aguardar a criação do Canva Code.

SAIBA MAIS: 4 erros comuns que as empresas cometem com a IA generativa

Campanhas do Canva baseadas em IA

Em novembro do ano passado, o Canva investiu em duas campanhas publicitárias que promoviam o uso de IA para criação de artes e outros designs.

Xuxa estrela a campanha “Faz Bonito”, do Canva, voltada a pequenos empreendedores (Divulgação)

A primeira foi com a apresentadora Xuxa Meneghel nos comerciais de "Xuxa só para adultinhos". Na propaganda, a apresentadora aparecia com o visual dos anos 2000 criando itens domésticos personalizados com sua marca.

O objetivo era divulgar a ferramenta 'Mídia Mágica', que cria artes com base na descrição fornecida pelo usuário.

Dias depois, o Canva investiu em outra campanha. Desta vez, protagonizada por Gracyanne Barbosa.

Nos primeiros comerciais, a fisiculturista aparecia promovendo sua nova linha de "ovos de luxo" batizada de "Gracyovos".

Inicialmente, a proposta foi vendida como anúncio de uma marca real. O post em que a influenciadora anunciou que a empresa fictícia era uma parceria com o Canva alcançou 1,6 milhão de visualizações.

Novamente, a ideia era promover o software de design da plataforma.