Adobe traz IA generativa para o celular com novo app gratuito

Nesta quinta-feira, 18, a Adobe anunciou o lançamento de um novo aplicativo para smartphones que conta com uma ferramenta de inteligência artificial generativa para imagens e vídeos.

Incorporando a IA Firefly, o Adobe Express integra recursos avançados em edição de fotos, design, vídeo e IA generativa em um único editor. O app tem como foco a criação de conteúdo digital, como posts para redes sociais e vídeos curtos.

Segundo Govind Balakrishnan, vice-presidente sênior da empresa, a ferramenta já tem tido sucesso em sua versão beta, especialmente para publicações em plataformas como TikTok, Instagram e Facebook.

Adobe Express: o novo app gratuito da Adobe vem com IA generativa (Adobe/Divulgação)

O que faz a IA generativa da Adobe?

Disponível no app Adobe Express, a IA generativa é capaz de:

Vídeo: é possível combinar modelos disponíveis em clipes de vídeo, imagens e música, além de adicionar animações e gerar legendas em tempo real;

é possível combinar modelos disponíveis em clipes de vídeo, imagens e música, além de adicionar animações e gerar legendas em tempo real; Texto para imagem: é possível gerar instantaneamente uma imagem por meio da IA generativa, para inserir em um vídeo ou conteúdo estático;

é possível gerar instantaneamente uma imagem por meio da IA generativa, para inserir em um vídeo ou conteúdo estático; Preenchimento generativo: permite inserir, remover ou substituir pessoas e objetos com apenas um comando ;

; Modelos: permite a criação de modelos totalmente editáveis. Um simples prompt pode gerar várias saídas, como postagens em redes sociais, panfletos ou cartazes; há também milhares de modelos de vídeos, faixas de música, ativos de design e mais.

O Adobe Express também oferece agendamento do conteúdo em outros apps diretamente pelo aplicativo.

Assinantes da Creative Cloud podem acessar e editar facilmente designs do Photoshop e do Illustrator diretamente no Adobe Express.

A nova aposta da Adobe

Empresa por trás de ferramentas de edição como Premiere e Photoshop, a Adobe está apostando no uso de IA generativa. Dois meses atrás, a empresa lançou um assistente de IA em seu software de leitura e gerenciamento de texto, capaz de resumir documentos em segundos.

No primeiro trimestre fiscal de 2024, a empresa americana teve US$ 5,18 bilhões em vendas, ante US$ 4,66 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior.

O Adobe Express já está disponível para usuários de Android e iOS. Há também uma plataforma disponível na web que se assemelha bastante ao Canva, ferramenta de design que registrou receita de US$ 1,7 bilhão em 2023 e também aposta em suas próprias ferramentas de IA.

O foco na edição de vídeos curtos também faz parecer que a Adobe planeja competir com ferramentas de edição como o CapCut, também disponível para smartphone e que tende a ser o preferido de quem posta no TikTok. Já existe uma integração do Express com o app de vídeos curtos através do Assistente Criativo.