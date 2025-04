A Meta lançou nesta terça-feira, 22, seu aplicativo independente para edição de vídeos, o Edits. Anunciada em janeiro, a ferramenta já está disponível para os usuários do Android no Brasil. O app oferece recursos semelhantes aos já disponíveis no CapCut, controlado pela empresa chinesa ByteDance.

O novo aplicativo permite que criadores organizem ideias de projetos, gravem e editem vídeos e acessem insights sobre o conteúdo. O Edits inclui substituição de plano de fundo, legendas automáticas e ferramentas de inteligência artificial que podem transformar imagens em vídeo.

“Há muita coisa acontecendo no mundo agora e, não importa o que aconteça, acreditamos que é nosso trabalho criar as ferramentas criativas mais atraentes para aqueles que criam vídeos não apenas para o Instagram, mas para outras plataformas”, disse Adam Mosseri, diretor do Instagram, em um vídeo postado em janeiro para anunciar o aplicativo.

Quais são as funcionalidades do Edits?

Inspiração: Um espaço dedicado para guardar ideias, referências visuais e conceitos de vídeos.

Organização de Projetos: Gerencie diversos vídeos em um só ambiente, com facilidade para retomar trabalhos antigos.

Gravação: Capture vídeos em alta resolução com recursos embutidos como chroma key, retoques e temporizador.

Edição na Linha do Tempo: Ajustes precisos com controle quadro a quadro para uma edição detalhada.

Isolamento Inteligente: Ferramenta com IA que identifica e separa automaticamente pessoas ou objetos em cena.

Animações com IA: Dê vida a imagens paradas utilizando animações geradas por inteligência artificial.

Geração de Legendas: Criação automática de legendas em diferentes idiomas, pronta para ampliar o alcance.

Trilhas Sonoras: Explore toda a biblioteca de músicas e efeitos sonoros disponíveis no Instagram.

Publicação Simples: Poste diretamente no Instagram ou Facebook, ou exporte o conteúdo sem marcas d'água.

Métricas e Desempenho: Veja estatísticas detalhadas sobre visualizações e engajamento do seu conteúdo.

Uma ameaça ao CapCut?

O Edits parece ser a resposta da Meta ao CapCut, aplicativo também controlado pela ByteDance, que permite aos usuários criar e editar vídeos em seus celulares ou computadores.

Com o futuro do TikTok incerto nos Estados Unidos, a decisão do Instagram de lançar o Edits pode ser vista como um passo para ganhar espaço na próxima era da criação de vídeos curtos na economia dos criadores.

No início deste mês, o presidente Donald Trump estendeu pela segunda vez o prazo para a ByteDance encontrar um novo comprador para as operações do TikTok nos EUA. O chefe da Casa Branca assinou uma ordem executiva para manter o aplicativo funcionando por mais 75 dias. Se essa ação não ocorrer, a ferramenta pode enfrentar uma proibição efetiva.