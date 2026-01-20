ByteDance, dona do TikTok, entra na disputa da nuvem com IA e pressiona Alibaba

A ByteDance, dona do TikTok, ampliou seus investimentos em computação em nuvem na China e aposta em inteligência artificial para diversificar suas fontes de receita. A estratégia pressiona a Alibaba e acirra a disputa em um mercado bilionário.

Sediado em Pequim, o grupo expandiu rapidamente o Volcano Engine, sua plataforma de nuvem corporativa, com reforço da equipe de vendas e preços inferiores aos dos concorrentes nos últimos meses. Além disso, tem apresentado a clientes soluções baseadas em seus bancos dados e em sua infraestrutura computacional, incluindo a criação de agentes de IA personalizados.

O movimento muda o jogo em um setor tradicionalmente dominado por Alibaba, Tencent e Huawei. Segundo a IDC, o Volcano Engine já é o segundo maior provedor de infraestrutura e software de IA da China, atrás apenas da Alibaba.

Além disso, o levantamento indica que a ByteDance tinha quase 13% da receita de serviços de nuvem de IA no país, equivalente a cerca de US$ 390 milhões no primeiro semestre de 2025, enquanto a Alibaba manteve 23%.

A ByteDance detém apenas 3% do mercado geral de nuvem, mas o crescimento acelerado da IA tem ajudado a empresa a se posicionar como um dos nomes mais promissores do setor, como explicou Charlie Dai, vice-presidente e analista principal da Forrester, ao FT.

ByteDance se volta à IA

A ByteDance construiu sua base na indústria da tecnologia com aplicativos como TikTok, Douyin, CapCut e Toutiao. Essas plataformas ainda concentram a maioria das receitas, que somaram US$ 50 bilhões no terceiro trimestre de 2025, segundo dados compartilhados com investidores.

Existiram tentativas de avançar em software corporativo, como o Lark, que não deram certo. Agora, a ByteDance aposta no segmento com o Volcano Engine, cujo assistente de inteligência artificial, o HiAgent, cria agentes personalizados para empresas.

A ofensiva é acompanhada de um grande investimento em estrutura computacional: a empresa está entre as maiores compradoras de hardware de IA da China e foi o maior cliente da Nvidia no país em 2024. Além disso, deve investir 85 bilhões de yuans em processadores de IA neste ano e pretende comprar os chips H200 da Nvidia, voltados para IA, caso haja aprovação regulatória.

Enquanto a ByteDance avança, as concorrentes recuam sua participação no mercado. A Tencent priorizou GPUs para uso interno, e a Huawei tem focado na venda dos chips Ascend. Ambas perderam participação no primeiro semestre de 2025, segundo a IDC.