Inteligência Artificial

ByteDance, dona do TikTok, entra na disputa da nuvem com IA e pressiona Alibaba

Empresa tem investido na expansão do Volcano Engine, sua plataforma de nuvem corporativa com assistente de inteligência artificial

Aplicativos ainda são maioria nas receitas da ByteDance, mas empresa busca diversificar seu portfólio (VCG/VCG/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13h52.

A ByteDance, dona do TikTok, ampliou seus investimentos em computação em nuvem na China e aposta em inteligência artificial para diversificar suas fontes de receita. A estratégia pressiona a Alibaba e acirra a disputa em um mercado bilionário.

Sediado em Pequim, o grupo expandiu rapidamente o Volcano Engine, sua plataforma de nuvem corporativa, com reforço da equipe de vendas e preços inferiores aos dos concorrentes nos últimos meses. Além disso, tem apresentado a clientes soluções baseadas em seus bancos dados e em sua infraestrutura computacional, incluindo a criação de agentes de IA personalizados.

O movimento muda o jogo em um setor tradicionalmente dominado por Alibaba, Tencent e Huawei. Segundo a IDC, o Volcano Engine já é o segundo maior provedor de infraestrutura e software de IA da China, atrás apenas da Alibaba.

Além disso, o levantamento indica que a ByteDance tinha quase 13% da receita de serviços de nuvem de IA no país, equivalente a cerca de US$ 390 milhões no primeiro semestre de 2025, enquanto a Alibaba manteve 23%.

A ByteDance detém apenas 3% do mercado geral de nuvem, mas o crescimento acelerado da IA tem ajudado a empresa a se posicionar como um dos nomes mais promissores do setor, como explicou Charlie Dai, vice-presidente e analista principal da Forrester, ao FT.

ByteDance se volta à IA

A ByteDance construiu sua base na indústria da tecnologia com aplicativos como TikTok, Douyin, CapCut e Toutiao. Essas plataformas ainda concentram a maioria das receitas, que somaram US$ 50 bilhões no terceiro trimestre de 2025, segundo dados compartilhados com investidores.

Existiram tentativas de avançar em software corporativo, como o Lark, que não deram certo. Agora, a ByteDance aposta no segmento com o Volcano Engine, cujo assistente de inteligência artificial, o HiAgent, cria agentes personalizados para empresas.

A ofensiva é acompanhada de um grande investimento em estrutura computacional: a empresa está entre as maiores compradoras de hardware de IA da China e foi o maior cliente da Nvidia no país em 2024. Além disso, deve investir 85 bilhões de yuans em processadores de IA neste ano e pretende comprar os chips H200 da Nvidia, voltados para IA, caso haja aprovação regulatória.

Enquanto a ByteDance avança, as concorrentes recuam sua participação no mercado. A Tencent priorizou GPUs para uso interno, e a Huawei tem focado na venda dos chips Ascend. Ambas perderam participação no primeiro semestre de 2025, segundo a IDC.

