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Os melhores fones com cancelamento de ruído em 2026

Modelos over-ear e intra-auriculares com ANC ativo vão de R$ 100 a R$ 6.590, com opções para o dia a dia e para viagens longas

Os melhores fones com cancelamento de ruído em 2026

Os melhores fones com cancelamento de ruído em 2026

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14h49.

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Há alguns anos, o cancelamento de ruído ativo (ANC) era um recurso exclusivo de modelos premium de fone de ouvido, que custavam acima dos R$ 2.000. Em 2026, modelos mais acessíveis, a partir de R$ 120, já contam com processadores dedicados e múltiplos microfones capazes de neutralizar conversas de escritório e o zumbido constante do ar-condicionado.

A seleção a seguir reúne fones com cancelamento de ruído disponíveis no mercado brasileiro, organizados por faixa de preço e considerando quatro critérios:

  • Eficiência do cancelamento de ruído ativo;
  • Conforto para uso prolongado;
  • Autonomia de bateria com o ANC ligado;
  • Disponibilidade no Brasil.

Melhores fones com cancelamento de ruído até R$ 350

QCY H3

QCY H3

O QCY H3 é a porta de entrada para o cancelamento de ruído. Com ANC de até 43 dB e três níveis de ajuste, ele suprime o barulho de fundo em ônibus e salas de estudo o suficiente para dispensar o aumento de volume. O design over-ear com almofadas de espuma viscoelástica em couro sintético distribui bem a pressão, e o peso de 240 g permite sessões longas sem fadiga. A limitação fica na qualidade de chamadas — os três microfones captam a voz com clareza razoável, mas perdem eficiência em ambientes com muitas vozes simultâneas.

  • Tipo: over-ear (concha);
  • Cancelamento de ruído (ANC): até 43 dB, três níveis ajustáveis;
  • Bateria: até 60 horas sem ANC; até 35 horas com ANC ligado;
  • Conectividade: Bluetooth 5.3, conexão multiponto (dois dispositivos);
  • Codecs de áudio: SBC, AAC;
  • Peso: 240 g;
  • Extras: modo transparência com seis níveis, app QCY para equalização;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 100 a R$ 180.

Anker Soundcore Life Q30

Anker Soundcore Life Q30

O Soundcore Life Q30 é um dos principais fones custo-benefício no mercado brasileiro, com distribuição oficial pela Anker. Seu diferencial está nos três modos de ANC — Transporte, Outdoor e Interior —, que ajustam a filtragem conforme o tipo de ruído dominante. No modo Transporte, o fone lida bem com frequências graves e constantes, como o motor de um avião ou de um ônibus. No modo Interior, prioriza vozes e teclados. Para uso em escritório aberto ou home office com vizinhos barulhentos, esse ajuste fino faz diferença perceptível. O ponto fraco é o microfone, que capta bastante ruído de fundo em chamadas ao ar livre.

  • Tipo: over-ear (concha);
  • Cancelamento de ruído (ANC): três modos ajustáveis (Transporte, Outdoor, Interior);
  • Bateria: até 60 horas sem ANC; até 40 horas com ANC ligado;
  • Conectividade: Bluetooth 5.0;
  • Codecs de áudio: SBC, AAC;
  • Peso: 260 g;
  • Extras: app Soundcore com equalização personalizável, entrada P2 (3,5 mm), design dobrável;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 200 a R$ 350.

Melhores fones com cancelamento de ruído até R$ 900

JBL Tune 770NC

JBL Tune 770NC

O JBL Tune 770NC equilibra ANC adaptativo e bateria de longa duração sem pesar no orçamento. O cancelamento adaptativo identifica o ambiente e ajusta a intensidade da filtragem sem intervenção manual, e os modos Ambient Aware e TalkThru permitem dosar o quanto do som externo entra. A bateria de 44 horas com ANC ligado é a segunda maior da categoria intermediária e o design dobrável facilita o transporte na mochila. A ressalva está no microfone único para chamadas, que não isola bem a voz em ambientes com várias pessoas falando.

  • Tipo: over-ear (concha);
  • Cancelamento de ruído (ANC): adaptativo;
  • Bateria: até 70 horas sem ANC; até 44 horas com ANC ligado;
  • Conectividade: Bluetooth 5.3, multiponto (dois dispositivos);
  • Codecs de áudio: SBC, AAC;
  • Peso: 220 g;
  • Extras: design dobrável, app JBL Headphones com EQ personalizável, VoiceAware;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 400 a R$ 580.

Edifier W820NB Plus

Edifier W820NB Plus

O Edifier W820NB Plus tem como diferencial a certificação Hi-Res Audio com suporte ao codec LDAC, que transmite áudio sem fio em qualidade superior à do Bluetooth convencional — algo raro abaixo de R$ 500. O cancelamento de ruído híbrido de até 43 dB dá conta de ambientes moderados, como salas de estudo e home offices, mas perde eficiência diante de ruídos variáveis de alta frequência. A bateria de 49 horas sem ANC (33 horas com ANC ligado) sustenta uma semana inteira de uso sem recarga para a maioria dos usuários.

  • Tipo: over-ear (concha);
  • Cancelamento de ruído (ANC): híbrido, até -43 dB;
  • Bateria: até 49 horas sem ANC; até 33 horas com ANC ligado;
  • Conectividade: Bluetooth 5.0;
  • Codecs de áudio: SBC, AAC, LDAC (Hi-Res);
  • Peso: 220 g;
  • Extras: certificação Hi-Res Audio, modo jogo com baixa latência, entrada P2;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 380 a R$ 500.

Samsung Galaxy Buds FE

Samsung Galaxy Buds FE

O Galaxy Buds FE é a opção intra-auricular da lista, voltada a quem prefere fones compactos para academia e deslocamento diário. O ANC funciona bem para isolar ruídos de transporte público e academias, e o modo ambiente permite ouvir o trânsito durante caminhadas sem tirar os fones. A integração com smartphones Samsung é o ponto forte — o pareamento é instantâneo e o app Galaxy Wearable libera equalização e controle de gestos, além de localizar os fones via SmartThings Find. Para quem usa Android de outras marcas, o fone funciona sem restrições, mas perde parte das automações. A bateria de 6 horas com ANC (21 horas com o estojo) é mais curta que a dos modelos over-ear, como esperado para o formato intra-auricular.

  • Tipo: intra-auricular (TWS);
  • Cancelamento de ruído (ANC): ativo, com modo ambiente;
  • Bateria: até 8,5 horas sem ANC (fones); até 6 horas com ANC (fones); até 30 horas com estojo (sem ANC); até 21 horas com estojo (com ANC);
  • Conectividade: Bluetooth 5.2;
  • Codecs de áudio: SBC, AAC, Samsung Scalable Codec;
  • Resistência: IPX2 (suor);
  • Peso: 5,6 g por fone;
  • Extras: app Galaxy Wearable, SmartThings Find, três tamanhos de ponteiras;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 250 a R$ 500.

Melhores fones com cancelamento de ruído na faixa premium

Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5

O WH-1000XM5 ocupa o topo das recomendações de cancelamento de ruído há quatro anos por um motivo simples: o ANC adaptativo com 8 microfones e dois processadores (o HD QN1 e o V1) ainda é referência em isolar vozes humanas e ruídos de avião com precisão que poucos concorrentes alcançam. O Speak-to-Chat pausa o áudio quando o usuário começa a falar, dispensando a remoção do fone para conversas rápidas. O suporte ao codec LDAC entrega qualidade de áudio próxima à de fones com fio, e a conexão multiponto permite alternar entre notebook e celular sem desconectar. O fone não é vendido pela Sony no Brasil, o que significa compra via importadores ou marketplaces sem garantia oficial no país.

  • Tipo: over-ear (concha);
  • Cancelamento de ruído (ANC): adaptativo, 8 microfones com dois processadores;
  • Bateria: até 30 horas com ANC ligado;
  • Conectividade: Bluetooth 5.2, multiponto;
  • Codecs de áudio: SBC, AAC, LDAC (Hi-Res);
  • Peso: 250 g;
  • Extras: Speak-to-Chat, app Sony Headphones Connect, sensor de uso, entrada P2;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 1.700 a R$ 2.300.

Bose QuietComfort Ultra (2ª geração)

Bose QuietComfort Ultra (2ª geração)

A Bose lançou a segunda geração do QC Ultra em 2026 corrigindo as duas reclamações mais frequentes do modelo de 2023: a bateria curta e a impossibilidade de usar o cabo USB-C para áudio. A autonomia subiu de 24 para 30 horas com ANC ativo, e a reprodução com fio via USB-C entrega qualidade lossless. O cancelamento de ruído opera com a tecnologia ActiveSense, que ajusta a intensidade conforme o ambiente muda sem intervenção manual. O Immersive Audio (áudio espacial 3D) posiciona instrumentos e vozes em camadas tridimensionais — o efeito é perceptível em filmes e podcasts gravados em Dolby Atmos. O acabamento em metal polido nas hastes mantém o visual discreto o suficiente para reuniões presenciais. A ausência do codec LDAC limita a qualidade de áudio sem fio para usuários Android, que dependem de SBC e AAC.

  • Tipo: over-ear (concha);
  • Cancelamento de ruído (ANC): ActiveSense com ajuste automático;
  • Bateria: até 30 horas com ANC ligado;
  • Conectividade: Bluetooth 5.3, multiponto;
  • Codecs de áudio: SBC, AAC;
  • Peso: 250 g;
  • Extras: Immersive Audio (áudio espacial 3D), app Bose Music, áudio lossless via USB-C com fio;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 2.700 a R$ 3.200.

Apple AirPods Max 2

Apple AirPods Max 2

O AirPods Max 2 chegou ao Brasil em abril de 2026 com o chip H2 da Apple, que melhora o cancelamento de ruído e habilita o áudio espacial personalizado com rastreamento de cabeça. A alternância automática entre iPhone, iPad e Mac é instantânea — o fone reconhece qual dispositivo está reproduzindo áudio e muda a conexão sem intervenção manual. Para quem já usa vários dispositivos da Apple no dia a dia, essa fluidez justifica parte do preço. A construção em alumínio e aço inoxidável entrega uma qualidade de materiais sem equivalente na lista, mas cobra um preço: o peso de 384 g é o maior do grupo e causa fadiga em sessões acima de duas horas. A bateria de 20 horas com ANC é a menor entre os over-ear premium, e o fone reproduz áudio sem fio apenas em AAC — para qualidade lossless, é necessário usar o cabo USB-C.

  • Tipo: over-ear (concha);
  • Cancelamento de ruído (ANC): adaptativo, 9 microfones;
  • Bateria: até 20 horas com ANC ligado;
  • Conectividade: Bluetooth 5.0 (chip H2);
  • Codecs de áudio: AAC;
  • Peso: 384 g;
  • Extras: Áudio Espacial com rastreamento de cabeça, Siri por voz, Digital Crown para controle de volume, alternância automática entre dispositivos Apple, USB-C com áudio lossless;
  • Preço sugerido no Brasil (agosto de 2026): R$ 6.590.

JBL Tour One M3

JBL Tour One M3

O Tour One M3 é o modelo mais completo da JBL, com cancelamento adaptativo de oito microfones e algoritmo de IA que rastreia mudanças no ambiente em tempo real. A bateria de 40 horas com ANC ligado é a maior entre os premium da lista, e o suporte ao codec LDAC via Bluetooth 5.3 LE coloca o Tour One M3 entre os poucos modelos que entregam áudio Hi-Res sem fio com autonomia de sobra. O recurso SMART Talk pausa a reprodução quando o usuário começa a falar, dispensando comandos manuais. A versão com Smart Tx inclui um transmissor que conecta o fone a entradas USB-C e P2 analógicas, permitindo uso com TVs e sistemas de entretenimento de bordo de aviões. O preço sugerido no Brasil é menor que o dos concorrentes diretos (Sony XM5 importado e Bose QC Ultra 2ª geração), com a vantagem de distribuição oficial e garantia local.

  • Tipo: over-ear (concha);
  • Cancelamento de ruído (ANC): adaptativo 2.0, 8 microfones com IA;
  • Bateria: até 70 horas sem ANC; até 40 horas com ANC ligado;
  • Conectividade: Bluetooth 5.3 LE, multiponto;
  • Codecs de áudio: SBC, AAC, LDAC (Hi-Res);
  • Peso: 270 g;
  • Extras: JBL Spatial 360 com rastreamento de cabeça, SMART Talk, app JBL Headphones com EQ de 12 bandas, certificação Zoom;
  • Preço sugerido no Brasil (agosto de 2026): R$ 2.199 (sem Smart Tx); R$ 2.599 (com Smart Tx).
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