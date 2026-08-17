Os melhores fones com cancelamento de ruído em 2026

Há alguns anos, o cancelamento de ruído ativo (ANC) era um recurso exclusivo de modelos premium de fone de ouvido, que custavam acima dos R$ 2.000. Em 2026, modelos mais acessíveis, a partir de R$ 120, já contam com processadores dedicados e múltiplos microfones capazes de neutralizar conversas de escritório e o zumbido constante do ar-condicionado.

A seleção a seguir reúne fones com cancelamento de ruído disponíveis no mercado brasileiro, organizados por faixa de preço e considerando quatro critérios:

Eficiência do cancelamento de ruído ativo;

Conforto para uso prolongado;

Autonomia de bateria com o ANC ligado;

Disponibilidade no Brasil.

Melhores fones com cancelamento de ruído até R$ 350

QCY H3

QCY H3

O QCY H3 é a porta de entrada para o cancelamento de ruído. Com ANC de até 43 dB e três níveis de ajuste, ele suprime o barulho de fundo em ônibus e salas de estudo o suficiente para dispensar o aumento de volume. O design over-ear com almofadas de espuma viscoelástica em couro sintético distribui bem a pressão, e o peso de 240 g permite sessões longas sem fadiga. A limitação fica na qualidade de chamadas — os três microfones captam a voz com clareza razoável, mas perdem eficiência em ambientes com muitas vozes simultâneas.

Tipo: over-ear (concha);

Cancelamento de ruído (ANC): até 43 dB, três níveis ajustáveis;

Bateria: até 60 horas sem ANC; até 35 horas com ANC ligado;

Conectividade: Bluetooth 5.3, conexão multiponto (dois dispositivos);

Codecs de áudio: SBC, AAC;

Peso: 240 g;

Extras: modo transparência com seis níveis, app QCY para equalização;

Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 100 a R$ 180.

Anker Soundcore Life Q30

Anker Soundcore Life Q30

O Soundcore Life Q30 é um dos principais fones custo-benefício no mercado brasileiro, com distribuição oficial pela Anker. Seu diferencial está nos três modos de ANC — Transporte, Outdoor e Interior —, que ajustam a filtragem conforme o tipo de ruído dominante. No modo Transporte, o fone lida bem com frequências graves e constantes, como o motor de um avião ou de um ônibus. No modo Interior, prioriza vozes e teclados. Para uso em escritório aberto ou home office com vizinhos barulhentos, esse ajuste fino faz diferença perceptível. O ponto fraco é o microfone, que capta bastante ruído de fundo em chamadas ao ar livre.

Tipo: over-ear (concha);

Cancelamento de ruído (ANC): três modos ajustáveis (Transporte, Outdoor, Interior);

Bateria: até 60 horas sem ANC; até 40 horas com ANC ligado;

Conectividade: Bluetooth 5.0;

Codecs de áudio: SBC, AAC;

Peso: 260 g;

Extras: app Soundcore com equalização personalizável, entrada P2 (3,5 mm), design dobrável;

Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 200 a R$ 350.

Melhores fones com cancelamento de ruído até R$ 900

JBL Tune 770NC

JBL Tune 770NC

O JBL Tune 770NC equilibra ANC adaptativo e bateria de longa duração sem pesar no orçamento. O cancelamento adaptativo identifica o ambiente e ajusta a intensidade da filtragem sem intervenção manual, e os modos Ambient Aware e TalkThru permitem dosar o quanto do som externo entra. A bateria de 44 horas com ANC ligado é a segunda maior da categoria intermediária e o design dobrável facilita o transporte na mochila. A ressalva está no microfone único para chamadas, que não isola bem a voz em ambientes com várias pessoas falando.

Tipo: over-ear (concha);

Cancelamento de ruído (ANC): adaptativo;

Bateria: até 70 horas sem ANC; até 44 horas com ANC ligado;

Conectividade: Bluetooth 5.3, multiponto (dois dispositivos);

Codecs de áudio: SBC, AAC;

Peso: 220 g;

Extras: design dobrável, app JBL Headphones com EQ personalizável, VoiceAware;

Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 400 a R$ 580.

Edifier W820NB Plus

Edifier W820NB Plus

O Edifier W820NB Plus tem como diferencial a certificação Hi-Res Audio com suporte ao codec LDAC, que transmite áudio sem fio em qualidade superior à do Bluetooth convencional — algo raro abaixo de R$ 500. O cancelamento de ruído híbrido de até 43 dB dá conta de ambientes moderados, como salas de estudo e home offices, mas perde eficiência diante de ruídos variáveis de alta frequência. A bateria de 49 horas sem ANC (33 horas com ANC ligado) sustenta uma semana inteira de uso sem recarga para a maioria dos usuários.

Tipo: over-ear (concha);

Cancelamento de ruído (ANC): híbrido, até -43 dB;

Bateria: até 49 horas sem ANC; até 33 horas com ANC ligado;

Conectividade: Bluetooth 5.0;

Codecs de áudio: SBC, AAC, LDAC (Hi-Res);

Peso: 220 g;

Extras: certificação Hi-Res Audio, modo jogo com baixa latência, entrada P2;

Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 380 a R$ 500.

Samsung Galaxy Buds FE

Samsung Galaxy Buds FE

O Galaxy Buds FE é a opção intra-auricular da lista, voltada a quem prefere fones compactos para academia e deslocamento diário. O ANC funciona bem para isolar ruídos de transporte público e academias, e o modo ambiente permite ouvir o trânsito durante caminhadas sem tirar os fones. A integração com smartphones Samsung é o ponto forte — o pareamento é instantâneo e o app Galaxy Wearable libera equalização e controle de gestos, além de localizar os fones via SmartThings Find. Para quem usa Android de outras marcas, o fone funciona sem restrições, mas perde parte das automações. A bateria de 6 horas com ANC (21 horas com o estojo) é mais curta que a dos modelos over-ear, como esperado para o formato intra-auricular.

Tipo: intra-auricular (TWS);

Cancelamento de ruído (ANC): ativo, com modo ambiente;

Bateria: até 8,5 horas sem ANC (fones); até 6 horas com ANC (fones); até 30 horas com estojo (sem ANC); até 21 horas com estojo (com ANC);

Conectividade: Bluetooth 5.2;

Codecs de áudio: SBC, AAC, Samsung Scalable Codec;

Resistência: IPX2 (suor);

Peso: 5,6 g por fone;

Extras: app Galaxy Wearable, SmartThings Find, três tamanhos de ponteiras;

Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 250 a R$ 500.

Melhores fones com cancelamento de ruído na faixa premium

Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5

O WH-1000XM5 ocupa o topo das recomendações de cancelamento de ruído há quatro anos por um motivo simples: o ANC adaptativo com 8 microfones e dois processadores (o HD QN1 e o V1) ainda é referência em isolar vozes humanas e ruídos de avião com precisão que poucos concorrentes alcançam. O Speak-to-Chat pausa o áudio quando o usuário começa a falar, dispensando a remoção do fone para conversas rápidas. O suporte ao codec LDAC entrega qualidade de áudio próxima à de fones com fio, e a conexão multiponto permite alternar entre notebook e celular sem desconectar. O fone não é vendido pela Sony no Brasil, o que significa compra via importadores ou marketplaces sem garantia oficial no país.

Tipo: over-ear (concha);

Cancelamento de ruído (ANC): adaptativo, 8 microfones com dois processadores;

Bateria: até 30 horas com ANC ligado;

Conectividade: Bluetooth 5.2, multiponto;

Codecs de áudio: SBC, AAC, LDAC (Hi-Res);

Peso: 250 g;

Extras: Speak-to-Chat, app Sony Headphones Connect, sensor de uso, entrada P2;

Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 1.700 a R$ 2.300.

Bose QuietComfort Ultra (2ª geração)

Bose QuietComfort Ultra (2ª geração)

A Bose lançou a segunda geração do QC Ultra em 2026 corrigindo as duas reclamações mais frequentes do modelo de 2023: a bateria curta e a impossibilidade de usar o cabo USB-C para áudio. A autonomia subiu de 24 para 30 horas com ANC ativo, e a reprodução com fio via USB-C entrega qualidade lossless. O cancelamento de ruído opera com a tecnologia ActiveSense, que ajusta a intensidade conforme o ambiente muda sem intervenção manual. O Immersive Audio (áudio espacial 3D) posiciona instrumentos e vozes em camadas tridimensionais — o efeito é perceptível em filmes e podcasts gravados em Dolby Atmos. O acabamento em metal polido nas hastes mantém o visual discreto o suficiente para reuniões presenciais. A ausência do codec LDAC limita a qualidade de áudio sem fio para usuários Android, que dependem de SBC e AAC.

Tipo: over-ear (concha);

Cancelamento de ruído (ANC): ActiveSense com ajuste automático;

Bateria: até 30 horas com ANC ligado;

Conectividade: Bluetooth 5.3, multiponto;

Codecs de áudio: SBC, AAC;

Peso: 250 g;

Extras: Immersive Audio (áudio espacial 3D), app Bose Music, áudio lossless via USB-C com fio;

Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 2.700 a R$ 3.200.

Apple AirPods Max 2

Apple AirPods Max 2

O AirPods Max 2 chegou ao Brasil em abril de 2026 com o chip H2 da Apple, que melhora o cancelamento de ruído e habilita o áudio espacial personalizado com rastreamento de cabeça. A alternância automática entre iPhone, iPad e Mac é instantânea — o fone reconhece qual dispositivo está reproduzindo áudio e muda a conexão sem intervenção manual. Para quem já usa vários dispositivos da Apple no dia a dia, essa fluidez justifica parte do preço. A construção em alumínio e aço inoxidável entrega uma qualidade de materiais sem equivalente na lista, mas cobra um preço: o peso de 384 g é o maior do grupo e causa fadiga em sessões acima de duas horas. A bateria de 20 horas com ANC é a menor entre os over-ear premium, e o fone reproduz áudio sem fio apenas em AAC — para qualidade lossless, é necessário usar o cabo USB-C.

Tipo: over-ear (concha);

Cancelamento de ruído (ANC): adaptativo, 9 microfones;

Bateria: até 20 horas com ANC ligado;

Conectividade: Bluetooth 5.0 (chip H2);

Codecs de áudio: AAC;

Peso: 384 g;

Extras: Áudio Espacial com rastreamento de cabeça, Siri por voz, Digital Crown para controle de volume, alternância automática entre dispositivos Apple, USB-C com áudio lossless;

Preço sugerido no Brasil (agosto de 2026): R$ 6.590.

JBL Tour One M3

JBL Tour One M3

O Tour One M3 é o modelo mais completo da JBL, com cancelamento adaptativo de oito microfones e algoritmo de IA que rastreia mudanças no ambiente em tempo real. A bateria de 40 horas com ANC ligado é a maior entre os premium da lista, e o suporte ao codec LDAC via Bluetooth 5.3 LE coloca o Tour One M3 entre os poucos modelos que entregam áudio Hi-Res sem fio com autonomia de sobra. O recurso SMART Talk pausa a reprodução quando o usuário começa a falar, dispensando comandos manuais. A versão com Smart Tx inclui um transmissor que conecta o fone a entradas USB-C e P2 analógicas, permitindo uso com TVs e sistemas de entretenimento de bordo de aviões. O preço sugerido no Brasil é menor que o dos concorrentes diretos (Sony XM5 importado e Bose QC Ultra 2ª geração), com a vantagem de distribuição oficial e garantia local.