Brasil alcança 8º lugar de ranking da OCDE sobre digitalização de governos

País supera avaliação anterior de 0,79 e atinge média de 0,70 no Índice de Governo Digital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 13 de março de 2026 às 11h05.

Pouco menos de um mês após o Brasil entrar no top 10 do Índice de Governo Digital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o país atingiu um feito histórico ao alcançar a oitava posição da lista que avalia a eficácia de políticas digitais em governos ao redor do mundo.

Na edição mais atual, o Brasil foi classificado com 0,70, pontuação classificada como a nota média após um aumento na adoção de políticas digitais de bom funcionamento. Antes, a nota do país da América do Sul havia sido definida em 0,79; o momento indica que o Brasil está melhor colocado do que 32% dos demais 41 países analisados pelo ranking, ficando acima de regiões como Canadá e Reino Unido.

“Esse resultado comprova o avanço do Brasil na agenda de transparência e Governo Aberto. Ao ampliar o acesso às informações públicas, fortalecemos o controle social, estimulamos a inovação e contribuímos para o aprimoramento das políticas públicas”, opinou Vinicius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), em nota oficial.

O indíce avalia como um país se adaptou a políticas de informações públicas como disponibilidade, suporte e acessibilidade. "No critério Disponibilidade de Dados, registrou 0,78 ponto, enquanto em Acessibilidade dos Dados alcançou 0,74. No pilar Suporte ao Reúso, o Brasil obteve 0,57, desempenho também superior à média da OCDE, de 0,40", informou a Secretaria de Comunicação Social. 

Governo passa por mudanças para ser mais eficaz

Buscando ainda mais agilidade em processos virtuais, o governo da região adotará a tecnologia quântica para aprimorar a segurança dos serviços digitais. Ferramentas como o serviço de assinatura do site gov.br serão impactadas pela decisão do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) de adicionar algoritmos criptográficos na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). A instrução normativa publicada no Diário Oficial da União diz que as alterações nos certificados digitais chegarão já "no primeiro semestre" de 2026.

Outro destaque é o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que em 2025 possuía mais de 15 mil conjuntos de dados acessíveis para mais de 100 mil usuários cadastrados no sistema. A nível global, o Brasil participa da Open Government Partnership (OGP) como copresidente; a iniciativa discute responsabilidade civil para transparência na era da informação digital ao lado de outros 72 países.

