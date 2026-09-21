Preparados para o fim do mundo: quanto custa um 'seguro contra o apocalipse'?

RESUMO ＋ Quanto custa se preparar para o fim do mundo? Entre bilionários da tecnologia, as estratégias vão de uma cirurgia LASIK de cerca de US$ 4 mil a um complexo de US$ 270 milhões no Havaí — e chegam à ideia de pagar até US$ 500 mil por uma futura passagem para Marte.

Há quase uma década, Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, afirmou à revista The New Yorker que mais da metade dos bilionários do Vale do Silício já havia comprado algum tipo de "seguro contra o apocalipse" — um bunker, uma propriedade discreta em outro país, ou as duas coisas.

Quase dez anos depois, esse seguro virou um mercado com preço de tabela, e a faixa de preço só aumentou. Uma cirurgia nos olhos custa pouco mais de US$ 4 mil. Um bunker sob medida começa nos milhões. Uma passagem para Marte, que a SpaceX promete vender algum dia, pode custar entre US$ 100 mil e meio milhão de dólares. E o projeto de infraestrutura por trás dela, uns US$ 10 bilhões. Por mais que os valores variem em bilhões de vezes, o público comprador continua sendo sempre o mesmo: bilionários de tecnologia.

Essa concentração não é coincidência. São, em boa parte, as mesmas pessoas que hoje soam o alarme sobre os riscos da própria tecnologia que constroem. Em setembro, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, publicou um ensaio defendendo que a própria indústria de inteligência artificial (IA) reduza o ritmo de desenvolvimento de seus modelos mais avançados — pedido endossado publicamente por Sam Altman, da OpenAI, e por Elon Musk.

Da cirurgia ao bunker de US$ 270 milhões

Na ponta mais barata das "apólices" para o fim do mundo está uma cirurgia básica.

Steve Huffman, CEO do Reddit, fez uma cirurgia a laser nos olhos em 2015 para não depender de óculos ou lentes de contato caso o mundo sofresse, em suas palavras, "o colapso temporário do nosso governo e das nossas estruturas". Uma LASIK nos Estados Unidos custa hoje, em média, US$ 2.246 por olho — entre US$ 4 mil e US$ 5.400 pelos dois, uma fração ínfima do restante desta lista.

A partir daí, a escala sobe rápido. Sam Altman se recusa a nomear formalmente o que tem: ao comediante Theo Von, no podcast This Past Weekend, disse possuir apenas "porões subterrâneos de concreto, bem reforçados... mas não o que eu chamaria de bunker".

Nem tamanho nem custo foram divulgados, mas é essa a faixa de entrada de qualquer projeto sob medida: o modelo mais simples da empresa Oppidum Bunkers começa em 7,5 milhões de euros (cerca de US$ 8,8 milhões), e sua versão mais completa, batizada de Futurist, chega a US$ 40 milhões, com câmara de descompressão, energia autossuficiente e cofre blindado para obras de arte.

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No topo da escala terrestre está Mark Zuckerberg, que constrói desde 2014 um complexo de 570 hectares na ilha havaiana de Kauai, com um abrigo subterrâneo de cerca de 420 m², sete quartos e porta resistente a explosões — US$ 270 milhões entre terreno e construção, mais de seis vezes o bunker mais caro já vendido comercialmente.

Peter Thiel escolheu uma rota mais barata, porém geograficamente mais radical: uma propriedade semienterrada em Wanaka, na Nova Zelândia, país do qual se naturalizou cidadão em 2011. O projeto, negado pelo conselho ambiental local em 2022, tinha custo estimado de US$ 13,5 milhões.

Quando a fuga é para outro planeta

No extremo oposto está sair do planeta de vez. Elon Musk já estimou que uma passagem só de ida para Marte, a bordo de uma futura Starship da SpaceX, deve custar entre US$ 100 mil e US$ 500 mil por pessoa — a volta, segundo ele, sairia de graça. É uma cifra pessoal parecida com a de um bunker de entrada, mas que embute um projeto de infraestrutura orçado pela própria SpaceX em cerca de US$ 10 bilhões.

Musk já disse esperar baixar o valor por passageiro a algo próximo do preço médio de uma casa americana, hoje pouco mais de US$ 400 mil, mas o número depende de um volume de viagens que ainda não existe.

Esses casos individuais são a ponta visível de um mercado que já tem escala própria. O setor de bunkers subterrâneos foi avaliado globalmente em US$ 3,07 bilhões em 2022, segundo a consultoria Archive Market Research, com fabricantes relatando picos de demanda de até 1.000% em períodos de tensão geopolítica aguda, de acordo com a Spherical Insights. Enquanto o restante do mundo debate se as ameaças vão realmente acabar com o mundo, a elite tecnológica já decidiu não esperar para ver.