Preparados para o fim do mundo: quanto custa um 'seguro contra o apocalipse'?

De Altman a Gates: bilionários se preparam para o fim do mundo (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14h56.
Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 15h05.
Quanto custa se preparar para o fim do mundo? Entre bilionários da tecnologia, as estratégias vão de uma cirurgia LASIK de cerca de US$ 4 mil a um complexo de US$ 270 milhões no Havaí — e chegam à ideia de pagar até US$ 500 mil por uma futura passagem para Marte.
Há quase uma década, Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, afirmou à revista The New Yorker que mais da metade dos bilionários do Vale do Silício já havia comprado algum tipo de "seguro contra o apocalipse" — um bunker, uma propriedade discreta em outro país, ou as duas coisas.
Quase dez anos depois, esse seguro virou um mercado com preço de tabela, e a faixa de preço só aumentou. Uma cirurgia nos olhos custa pouco mais de US$ 4 mil. Um bunker sob medida começa nos milhões. Uma passagem para Marte, que a SpaceX promete vender algum dia, pode custar entre US$ 100 mil e meio milhão de dólares. E o projeto de infraestrutura por trás dela, uns US$ 10 bilhões. Por mais que os valores variem em bilhões de vezes, o público comprador continua sendo sempre o mesmo: bilionários de tecnologia.
Essa concentração não é coincidência. São, em boa parte, as mesmas pessoas que hoje soam o alarme sobre os riscos da própria tecnologia que constroem. Em setembro, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, publicou um ensaio defendendo que a própria indústria de inteligência artificial (IA) reduza o ritmo de desenvolvimento de seus modelos mais avançados — pedido endossado publicamente por Sam Altman, da OpenAI, e por Elon Musk.
Na ponta mais barata das "apólices" para o fim do mundo está uma cirurgia básica.
Steve Huffman, CEO do Reddit, fez uma cirurgia a laser nos olhos em 2015 para não depender de óculos ou lentes de contato caso o mundo sofresse, em suas palavras, "o colapso temporário do nosso governo e das nossas estruturas". Uma LASIK nos Estados Unidos custa hoje, em média, US$ 2.246 por olho — entre US$ 4 mil e US$ 5.400 pelos dois, uma fração ínfima do restante desta lista.
A partir daí, a escala sobe rápido. Sam Altman se recusa a nomear formalmente o que tem: ao comediante Theo Von, no podcast This Past Weekend, disse possuir apenas "porões subterrâneos de concreto, bem reforçados... mas não o que eu chamaria de bunker".
Nem tamanho nem custo foram divulgados, mas é essa a faixa de entrada de qualquer projeto sob medida: o modelo mais simples da empresa Oppidum Bunkers começa em 7,5 milhões de euros (cerca de US$ 8,8 milhões), e sua versão mais completa, batizada de Futurist, chega a US$ 40 milhões, com câmara de descompressão, energia autossuficiente e cofre blindado para obras de arte.
No topo da escala terrestre está Mark Zuckerberg, que constrói desde 2014 um complexo de 570 hectares na ilha havaiana de Kauai, com um abrigo subterrâneo de cerca de 420 m², sete quartos e porta resistente a explosões — US$ 270 milhões entre terreno e construção, mais de seis vezes o bunker mais caro já vendido comercialmente.
Peter Thiel escolheu uma rota mais barata, porém geograficamente mais radical: uma propriedade semienterrada em Wanaka, na Nova Zelândia, país do qual se naturalizou cidadão em 2011. O projeto, negado pelo conselho ambiental local em 2022, tinha custo estimado de US$ 13,5 milhões.
No extremo oposto está sair do planeta de vez. Elon Musk já estimou que uma passagem só de ida para Marte, a bordo de uma futura Starship da SpaceX, deve custar entre US$ 100 mil e US$ 500 mil por pessoa — a volta, segundo ele, sairia de graça. É uma cifra pessoal parecida com a de um bunker de entrada, mas que embute um projeto de infraestrutura orçado pela própria SpaceX em cerca de US$ 10 bilhões.
Musk já disse esperar baixar o valor por passageiro a algo próximo do preço médio de uma casa americana, hoje pouco mais de US$ 400 mil, mas o número depende de um volume de viagens que ainda não existe.
Esses casos individuais são a ponta visível de um mercado que já tem escala própria. O setor de bunkers subterrâneos foi avaliado globalmente em US$ 3,07 bilhões em 2022, segundo a consultoria Archive Market Research, com fabricantes relatando picos de demanda de até 1.000% em períodos de tensão geopolítica aguda, de acordo com a Spherical Insights. Enquanto o restante do mundo debate se as ameaças vão realmente acabar com o mundo, a elite tecnológica já decidiu não esperar para ver.
Os valores variam de cerca de US$ 4 mil para uma cirurgia LASIK nos Estados Unidos a US$ 270 milhões para o complexo de Mark Zuckerberg no Havaí. Há ainda a estimativa de Elon Musk de que uma futura passagem para Marte poderia custar entre US$ 100 mil e US$ 500 mil por pessoa.
A cirurgia LASIK feita por Steve Huffman, CEO do Reddit. Ele realizou o procedimento para não depender de óculos ou lentes de contato em um eventual colapso social. Atualmente, a cirurgia nos dois olhos custa cerca de US$ 4 mil a US$ 5,4 mil nos Estados Unidos.
O CEO da OpenAI afirma possuir "porões subterrâneos de concreto, bem reforçados", mas diz que não os considera bunkers. Altman não revelou o tamanho nem quanto gastou nas estruturas.
A Oppidum Bunkers vende projetos que começam em € 7,5 milhões, cerca de US$ 8,8 milhões. O modelo Futurist custa US$ 40 milhões e inclui câmara de descompressão, energia autossuficiente e cofre blindado para obras de arte.
O Koolau Ranch, na ilha de Kauai, tem custo estimado de US$ 270 milhões entre terreno e construção. A propriedade de 570 hectares inclui uma estrutura subterrânea de aproximadamente 420 m², sete quartos e uma porta resistente a explosões.
Musk já estimou um preço entre US$ 100 mil e US$ 500 mil por pessoa para uma futura viagem a Marte com a SpaceX. O valor é apenas uma projeção: nenhuma nave da empresa levou seres humanos ao planeta até hoje.