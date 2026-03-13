Startup de IA quer preparar empresas para sistemas quânticos antes da era iniciar

A startup QuTwo está se antecipando para a chegada da computação quântica ao decidir trabalhar com empresas que buscam soluções modernas para problemas que só a inteligência artificial avançada parece conseguir entregar com eficácia. Liderada pelo empresário finlandês Peter Sarlin, que antes ocupava o cargo de CEO na AMD Silo AI, a companhia que se classifica como um "laboratório de IA para a era quântica" conta com uma equipe de 30 profissionais especializados em ambas as áreas.

É uma aposta de timing. A computação quântica ainda está longe de virar commodity, mas já há um número crescente de companhias tentando decidir onde entrar nessa cadeia: no hardware, no software, na camada de orquestração ou na integração com IA. A QuTwo quer atuar justamente nessa zona intermediária, menos vistosa que o chip, mas potencialmente mais rentável se o mercado amadurecer.

Sarlin montou a empresa com sócios que reforçam essa tese. Ao seu lado estão Kuan Yen Tan, cofundador da IQM Quantum Computers, e Antti Vasara, presidente da finlandesa SemiQon. Também entraram nomes como Pekka Lundmark, ex-CEO da Nokia, e Kaj-Mikael Björk, ex-sócio de Sarlin na Silo AI.

A peça central da empresa é o QuTwo OS, um sistema operacional desenhado para ajudar companhias a migrar de arquiteturas tradicionais para ambientes que, no futuro, possam combinar computação clássica e quântica. Sarlin descreve o produto como uma forma de preparar empresas para essa transição sem exigir que elas esperem a maturidade total do hardware quântico. Em vez de vender o futuro como ficção científica, a startup tenta empacotá-lo como software corporativo.

Os testes, por isso, ainda acontecem em sistemas convencionais capazes de simular operações quânticas. É menos glamouroso do que vender um computador quântico, mas talvez mais realista. Ao manter flexibilidade como atributo central do QuTwo OS, a empresa tenta atender clientes que já trabalham com chips quânticos experimentais e, ao mesmo tempo, companhias que seguem operando apenas com infraestrutura tradicional. Isso amplia o mercado potencial e evita que a startup fique dependente de uma ruptura tecnológica que talvez leve anos para chegar.

Em vez de gastar energia humana na administração de sistemas complexos, empresas poderiam transferir parte dessa carga para softwares capazes de gerenciar roteamento, infraestrutura e tomada de decisão em ambientes híbridos. É um discurso que mistura automação, IA e uma promessa de futuro quântico, um pacote suficientemente amplo para conversar tanto com executivos curiosos quanto com clientes em busca de ganho operacional mais imediato.

Uma das primeiras empresas citadas nesse esforço é a europeia Zalando, que procurou Sarlin para desenvolver o que foi classificado como “agentes de estilo de vida”. A ideia é empurrar a IA além da busca tradicional. Em vez de responder à consulta do usuário, o sistema passaria a antecipar preferências e sugerir soluções personalizadas de forma proativa. O caso ajuda a explicar onde a QuTwo pode encontrar demanda antes mesmo de a computação quântica se consolidar: na construção de agentes autônomos mais sofisticados, mais contextualizados e, no limite, mais úteis para operações de consumo.

A conversa da vez

Esse ponto importa porque os agentes de IA viraram uma das conversas centrais da indústria. De startups a gigantes de tecnologia, o setor corre para transformar modelos generativos em softwares capazes de executar tarefas, tomar decisões e navegar sistemas com alguma autonomia. É o tipo de promessa que o mercado gosta porque parece um passo adiante em relação ao chatbot: menos interface, mais ação.

A QuTwo tenta entrar justamente aí, mas com uma camada extra de ambição. Seu discurso sugere que os agentes de IA de amanhã não serão construídos apenas com mais dados e mais poder computacional clássico, mas também com arquiteturas que já nasçam preparadas para interagir com a computação quântica quando ela fizer sentido econômico. É uma forma de vender o presente usando o futuro como horizonte.

Essa aposta surge num momento em que o tabuleiro global de IA começa a ficar mais congestionado. Os Estados Unidos seguem liderando a corrida em modelos, chips e capital. A China tenta reduzir a distância com agressividade, inclusive por meio de agentes autônomos e aplicações de IA voltadas a escala e eficiência.

A Europa, historicamente mais fraca em plataformas globais, busca nichos onde possa construir vantagem competitiva. Sarlin parece ter escolhido o dele: software corporativo para uma era em que a inteligência artificial se mistura a novas arquiteturas computacionais.