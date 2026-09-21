Navegador privado na prática: extensões e ajustes que bloqueiam rastreadores

RESUMO | O modo anônimo do navegador não impede rastreamento por sites nem por redes de publicidade. A proteção depende de extensões e ajustes nativos que bloqueiam requisições de terceiros antes de elas carregarem. Em 2026, o Chrome restringiu a capacidade dessas extensões com o Manifest V3, enquanto Firefox e Brave mantêm suporte completo. Este guia mostra quais extensões instalar, como configurar cada navegador e qual combinação se encaixa em cada perfil de uso.

A aba anônima do navegador apaga o histórico local ao ser fechada, mas não esconde o endereço IP nem bloqueia os rastreadores embutidos nos sites. Quem depende só do modo incógnito para se proteger continua sendo monitorado por redes de publicidade e scripts de terceiros em cada página visitada.

A proteção contra rastreamento passa pela escolha do navegador e pela combinação de extensões com ajustes nas configurações nativas. E o que funcionava até 2024 mudou, visto que o Chrome concluiu a migração para o Manifest V3, que limita como extensões podem filtrar o tráfego de rede, enquanto Firefox e Brave mantêm APIs mais abertas para bloqueio.

O que o Manifest V3 do Chrome mudou nas extensões de privacidade?

O Manifest V3 (MV3) é o novo padrão do Chrome para extensões. Ele substitui a API webRequest — que permitia às extensões inspecionar e bloquear requisições em tempo real — pela declarativeNetRequest, que trabalha com listas de regras predefinidas e mais rígidas.

Com isso, o uBlock Origin original foi removido da Chrome Web Store em agosto de 2026, junto com todas as demais extensões baseadas no Manifest V2. No Chrome, restou apenas o uBlock Origin Lite, uma versão com capacidade reduzida de filtragem dinâmica e sem injeção de scriptlets por padrão.

No Firefox e no Brave, o uBlock Origin completo continua funcionando com listas de filtros mais abrangentes e capacidade de adaptação rápida a novos rastreadores.

Quais extensões de privacidade instalar em 2026?

uBlock Origin (Firefox e Brave) ou uBlock Origin Lite (Chrome): bloqueador de anúncios e rastreadores open-source. No Firefox e Brave, a versão completa usa filtros dinâmicos e listas como EasyPrivacy. No Chrome, a versão Lite oferece bloqueio eficiente, mas com regras fixas;

Privacy Badger (todos os navegadores): desenvolvido pela Electronic Frontier Foundation (EFF), aprende quais domínios rastreiam o usuário em vários sites e os bloqueia de forma automática, sem depender de listas estáticas. Complementa o uBlock Origin ao capturar rastreadores que mudam de endereço;

ClearURLs (Firefox, Chrome, Edge): remove parâmetros de rastreamento de links — como utm_source, fbclid e gclid — antes de a página carregar. É leve, open-source e impede que serviços identifiquem de qual e-mail, rede social ou anúncio o clique veio;

Consent-O-Matic (Firefox, Chrome, Edge): responde de forma automática aos banners de consentimento de cookies, rejeitando opções não essenciais. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Aarhus, evita que o usuário aceite rastreamento por cansaço de clicar em "aceitar tudo".

Como configurar a proteção nativa no Firefox?

Abra Configurações > Privacidade e Segurança; Em Proteção Aprimorada contra Rastreamento, selecione Rigorosa; Role até Modo HTTPS e marque Ativar modo HTTPS em todas as janelas; Para proteção extra contra fingerprinting, digite about:config na barra de endereço, procure privacy.resistFingerprinting e defina como true — esse ajuste pode alterar o tamanho da janela e desabilitar algumas APIs de sites.

Como configurar a proteção nativa no Brave?

Clique no ícone do leão (Shields) na barra de endereço; Ajuste Bloqueio de anúncios e rastreamento para Estrito — o modo padrão já bloqueia a maioria dos rastreadores, mas o estrito amplia a cobertura (pode afetar o carregamento de alguns sites); Para navegação com anonimato extra, acesse Menu > Nova janela privada com Tor — o tráfego é roteado pela rede Tor, com velocidade reduzida.

Como configurar a proteção nativa no Chrome?

Acesse Configurações > Privacidade e segurança; Em Cookies e outros dados do site, ative Enviar solicitação "Não rastrear" — a eficácia é limitada, porque sites não são obrigados a obedecer, mas registra a preferência do usuário; Instale uBlock Origin Lite + ClearURLs + Privacy Badger como combinação base.

Como configurar a proteção nativa no Safari?

Acesse Safari > Preferências > Privacidade; Marque Impedir rastreamento entre sites (a opção já vem ativa por padrão); Complemente com Ghostery ou DuckDuckGo Privacy Essentials para ampliar a cobertura de bloqueio.

O que extensões de navegador não protegem?

O modo anônimo não esconde o IP do usuário nem impede rastreamento por provedores de internet ou empregadores — ele só apaga histórico e cookies ao fechar a janela. Extensões de navegador também não removem dados que corretores de dados já coletaram e publicaram, como nome e endereço. Para essa remoção, são necessários serviços específicos. Nenhuma extensão bloqueia pixels de rastreamento dentro do Gmail, porque o Google faz proxy de todas as imagens antes de elas chegarem ao navegador.