Mesmo com atraso na colheita, soja deve renovar recorde, estima Conab

Segundo o órgão, o país deve colher 177,8 milhões de toneladas do grão

Plantação de soja no Mato Grosso: Conab projeta que a safra brasileira de grãos atinja 353 milhões e renove o recorde alcançado na safra 2024/25 (Matt Mawson/Getty Images)

César H. S. Rezende
Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 13 de março de 2026 às 09h55.

Mesmo com o atraso na colheita da soja no Brasil na safra 2025/26, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) manteve a estimativa de produção recorde para a atual temporada. Segundo o órgão, o país deve colher 177,8 milhões de toneladas do grão.

“Mesmo com os desafios encontrados, de maneira geral as condições climáticas favoreceram o desenvolvimento da cultura, e a expectativa é que a produção atinja um novo recorde”, afirma a Conab em levantamento divulgado nesta sexta-feira, 13.

De acordo com a estatal, fevereiro foi um mês desafiador para a colheita em função do excesso de chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste, especialmente em Goiás e Minas Gerais, além da irregularidade climática em grande parte do Rio Grande do Sul.

No início de março, as regiões Norte e Nordeste também passaram a registrar atrasos nos trabalhos de campo por causa das chuvas intensas, diz a Conab.

Levantamento da AgRural mostra que a área cultivada com soja na safra 2025/26 estava 51% colhida até quinta-feira, 5, ante 39% uma semana antes e 61% no mesmo período do ano passado.

Apesar do avanço na semana, o ritmo da colheita segue como o mais lento desde a safra 2020/21.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estima a safra brasileira em 180 milhões de toneladas.

Grãos no Brasil

Segundo a Conab, a safra brasileira de grãos deve crescer 0,3% em 2025/26 e atingir 353,4 milhões de toneladas. Se confirmado, o volume estabelecerá um novo recorde na série histórica da companhia.

As estimativas da Conab apontam para uma produção de 11,2 milhões de toneladas de arroz na safra 2025/26, redução de 12,4% em relação ao volume obtido no ciclo passado. A queda acompanha a menor área destinada ao cultivo do grão.

No caso do feijão, a produção total — considerando as três safras da leguminosa — está estimada em 2,9 milhões de toneladas, volume 4,7% abaixo do registrado na safra anterior.

Para o algodão, o plantio já foi concluído, e a maior parte da área semeada está em fase de desenvolvimento vegetativo. A estimativa da Conab é de redução de 3,5% na área plantada em relação à safra anterior, para cerca de 2 milhões de hectares, com produção de pluma projetada em 3,8 milhões de toneladas.

