Alta do petróleo, PCE dos EUA e serviços no Brasil: o que move os mercados

Os mercados iniciam esta sexta-feira, 13, atentos a uma agenda carregada de indicadores econômicos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, além de continuarem monitorando os desdobramentos da guerra envolvendo o Irã — fator que tem sido o principal vetor de volatilidade nos ativos globais há duas semanas.

A agenda começa cedo na Europa. Às 7h (horário de Brasília), a Eurostat divulga os dados de produção industrial de janeiro na zona do euro. Na leitura anterior, referente a dezembro, o indicador mostrou queda de 1,4% na comparação mensal, enquanto no acumulado em 12 meses registrou alta de 1,2%.

No Brasil, o destaque da agenda doméstica é a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços pelo IBGE, às 9h, com dados referentes a janeiro. Na última leitura, o setor, que representa a maior parcela da economia brasileira, registrou queda de 0,4% na comparação mensal, mas crescimento de 3,4% na comparação anual.

Além disso, o IBGE também divulga nesta sexta-feira o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola referente a fevereiro e a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional de janeiro.

Indicadores dos EUA concentram atenções

O foco dos investidores, no entanto, deve se concentrar na sequência de indicadores relevantes da economia americana ao longo da manhã.

Às 9h30, o Departamento de Comércio divulga o Índice de Preços das Despesas com Consumo Pessoal (PCE) referente a janeiro, indicador de inflação acompanhado de perto pelo Federal Reserve.

Na última divulgação, o índice registrou alta mensal de 0,4% e avanço de 2,9% no acumulado em 12 meses, ambos acima do projetado pelo mercado. O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, também subiu 0,4% no mês e 3,0% em 12 meses.

No mesmo horário, o Bureau of Economic Analysis publica a estimativa preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. Após a economia americana registrar crescimento de 4,3% no trimestre anterior, a expectativa é de uma desaceleração para 1,4% neste período.

Também às 9h30 serão divulgados os dados preliminares de pedidos de bens duráveis pelo Census Bureau. Na leitura anterior, referente a dezembro, as novas encomendas recuaram 1,4%, enquanto o núcleo do indicador — que exclui itens mais voláteis, como transporte — apresentou alta de 1,0%.

Mais tarde, às 11h, saem novos indicadores sobre o mercado de trabalho e o sentimento do consumidor nos Estados Unidos. O Bureau of Labor Statistics publica o relatório JOLTS de janeiro, que mede o número de vagas de emprego abertas no país. Na última leitura, foram registradas 6,542 milhões de posições disponíveis.

No mesmo horário, a Universidade de Michigan divulga as expectativas de inflação para março e o índice de confiança do consumidor referente a fevereiro. Na divulgação anterior, as expectativas de inflação estavam em 3,4%, enquanto o índice de confiança ficou em 56,6 pontos.

Geopolítica segue no radar

Além da agenda de indicadores, os investidores continuam acompanhando os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, que entra em seu 14º dia.

Nesta quinta-feira, o embaixador do Irã nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmou que o país não pretende fechar o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global de petróleo. Segundo ele, Teerã permanece comprometido com a liberdade de navegação, embora tenha ressaltado o direito do país de atuar para preservar a segurança da região.

A declaração ocorreu após um pronunciamento atribuído ao líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, sugerir a manutenção do bloqueio da passagem marítima como forma de pressão geopolítica. Pelo Estreito de Ormuz passa cerca de 20% de todo o petróleo transportado no mundo, o que torna a região um ponto sensível para o mercado internacional de energia.

Coletiva de Haddad sobre diesel

No Brasil, o governo anunciou nesta quinta-feira a decisão de zerar as alíquotas de PIS e Cofins sobre o diesel como forma de conter os efeitos da alta do petróleo no mercado internacional. A medida foi apresentada no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com participação de ministros como Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Segundo Haddad, a redução dos tributos não interfere na política de preços da Petrobras e faz parte de um conjunto de medidas temporárias para evitar que os efeitos da guerra cheguem ao consumidor.

Às 10h40 desta sexta, o titular da Fazenda concede entrevista à imprensa no Palácio do Planalto sobre as medidas para reduzir o impacto da oscilação do preço internacional do petróleo sobre o diesel no Brasil.

Aversão ao risco pesou na véspera

O pano de fundo para a sessão desta sexta-feira é um mercado que terminou o dia anterior em forte aversão a risco. O Ibovespa caiu 2,55% na quinta-feira, 12, encerrando o pregão aos 179.284 pontos. No câmbio, o dólar à vista subiu 1,62%, fechando cotado a R$ 5,242.

A pressão veio principalmente da disparada do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent superou a marca de US$ 100 e encerrou o dia com alta de 9,21%, a US$ 100,46, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio e aos riscos para a oferta global da commodity.