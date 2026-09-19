Eles usaram o Claude para atrair 10 mil usuários em plataforma de saúde (e não gastaram um centavo)

Maria e Hex: casal fundou startup de saúde que 'bombou' no Brasil (Health Data Avatar/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06h59.
A Health Data Avatar lança nesta semana a versão beta de seu aplicativo, após alcançar mil novos cadastros por dia. A startup britânica usa IA para reunir exames, receitas e anotações em um histórico médico controlado pelo paciente, pesquisável e traduzível. Mais de 10 mil pessoas usam gratuitamente a plataforma, que tem o Brasil entre seus principais mercados.
Quando quebrou o braço durante uma viagem à Tailândia, um alemão que convive com diabetes entregou o celular ao médico que o atendia. Na tela, um aplicativo traduziu para o idioma local suas alergias e as informações clínicas relevantes para a consulta, sem que ele precisasse explicar, em uma língua que não dominava, anos de acompanhamento médico.
O usuário era um dos primeiros da Health Data Avatar (HDA), startup britânica que tenta resolver na saúde um problema que o setor financeiro resolveu há décadas. Conta bancária, cartão e histórico de transações acompanham o cliente em qualquer país — mas o prontuário médico continua preso ao hospital, ao laboratório ou ao sistema de saúde onde foi criado.
A ideia para a empresa nasceu de um trabalho anterior ao código. Há 12 anos, Maria Sergeeva, de 33 anos, cofundadora e CEO da empresa, atua como voluntária na defesa de pacientes, acompanhando pessoas em diagnósticos complexos. Com formação clínica em psicologia e passagens pelo NHS, o sistema de saúde público britânico, ela viu o mesmo padrão se repetir em casos diferentes.
"Algumas pessoas perderam diagnósticos por terem tudo em vários lugares e não em um só. Não tinha como entender o paciente sem tudo estar conectado", diz Sergeeva em entrevista à EXAME. "Com a saúde, parece que não somos donos dos nossos dados. Queremos que as pessoas tenham o controle de sua saúde, não importa quão espalhadas essas informações estejam."
O projeto ganhou forma em setembro de 2024, ao lado de Hex Miller-Bakewell, de 36 anos, hoje cofundador, diretor de tecnologia e seu noivo. A motivação dele também era pessoal: ao se mudar para o Reino Unido na infância, o registro de suas alergias não o acompanhou.
Para superar esse gargalo, a HDA constrói um registro de saúde longitudinal controlado pelo próprio paciente — ou seja, um histórico contínuo, controlado pelo próprio paciente. O usuário envia exames, receitas, imagens e anotações, e um sistema de inteligência artificial (IA) organiza tudo em uma linha do tempo pesquisável, que pode ser resumida em qualquer idioma e compartilhada em camadas com médicos ou cuidadores. Em alguns países, a empresa tem acordos diretos com hospitais para facilitar o processo.
Em vez de começar por um aplicativo próprio, a HDA funciona como conector do Model Context Protocol (MCP), padrão aberto lançado pela Anthropic em novembro de 2024 para conectar assistentes de IA a dados externos. O protocolo é hoje suportado pelo Claude, ChatGPT, Gemini e Copilot e, em julho, se aproximava de meio bilhão de downloads por mês, segundo seus mantenedores.
A escolha, segundo Sergeeva, foi pensada para não deixar ninguém de fora. Aplicativos costumam funcionar melhor em um sistema operacional do que em outro, e a versão web elimina essa barreira. "Queremos que todos possam usar, já que alguns apps são melhores apenas para alguns sistemas. É possível acessar a plataforma de um computador ou celular antigo", diz. A interface foi desenhada para exigir pouco processamento do aparelho, o que ela chama de interface de baixa demanda.
Mas os planos mudaram — por um bom motivo: a empresa cresceu rápido demais.A HDA chegou a receber mil novos cadastros por dia, e boa parte deles queria algo que a versão web não entregava com facilidade, conectar relógios, aplicativos de exercício e outros dispositivos ao histórico médico. "Estouramos. Chegamos a mil usuários por dia e mudamos todos os nossos planos", diz Sergeeva.
Um aplicativo próprio, em versão beta, entra no ar nesta semana.
Um aplicativo próprio, em versão beta, entra no ar nesta semana. Por trás desse volume, a equipe em tempo integral tem só duas pessoas: Sergeeva e Miller-Bakewell.
"Às vezes precisamos lidar com pedidos de suporte que chegam de noite. É uma maldição e uma bênção, porque não temos períodos de folga", diz. "Algumas coisas na vida doméstica não são feitas, como limpar e comer direito, o que é irônico para fundadores de uma empresa de saúde."
Para evitar que a infraestrutura cedesse, a empresa passou a limitar o processamento de IA por usuário. Mais de 10 mil pessoas usam a plataforma de graça, o que a fundadora reconhece como um risco para o negócio.
No meio disso, o Brasil virou um dos principais mercados sem nenhuma campanha. "Os brasileiros estão mais abertos a novas tecnologias e querem explorar", diz Sergeeva, que cita os pedidos de integração com o Strava.
Por aqui, o Brasil já tem uma das maiores iniciativas públicas do tipo: a Rede Nacional de Dados em Saúde, do SUS, reúne 4,1 bilhões de registros públicos e privados, acessíveis pelo aplicativo Meu SUS Digital, que tinha 29 milhões de usuários ativos por mês em setembro de 2025.
A diferença está em quem controla o dado. No sistema público, os registros são de responsabilidade dos gestores de saúde, e o usuário não pode incluí-los nem corrigi-los.
Depois de dois anos sem capital externo, a HDA está em processo de captação, com o objetivo de dar conta de contratos com empresas que já estão na mesa. A pressão dos investidores é conhecida: priorizar clientes corporativos, como clínicas e seguradoras, em vez do paciente.
Na América Latina, as healthtechs captaram US$ 253,7 milhões em 2024, alta de 37,6%, mas em menos rodadas, e as maiores foram de empresas que vendem para hospitais e médicos, segundo o Distrito e a Associação Brasileira de Startups de Saúde.
"Todas as soluções de saúde no momento são voltadas para os negócios, e é muito interessante ver se vamos sobreviver com essa abordagem voltada para os usuários", diz Sergeeva. "Somos os sujeitos passivos desses dados. As clínicas têm dados sobre a gente, os aplicativos têm dados sobre a gente. Mas o único elo que conecta tudo isso somos nós."
A meta, afirma Sergeeva, é que uma pessoa acesse o próprio histórico de saúde com a mesma facilidade com que abre o aplicativo do banco. Em qualquer país, inclusive quando quebra um braço na Tailândia.
A Health Data Avatar é uma startup britânica que cria históricos médicos digitais controlados pelos próprios pacientes. A empresa foi fundada em setembro de 2024 por Maria Sergeeva e Hex Miller-Bakewell.
O usuário envia exames, receitas, imagens e anotações, e um sistema de inteligência artificial organiza os dados em uma linha do tempo pesquisável. O histórico pode ser resumido em diferentes idiomas e compartilhado em camadas com médicos ou cuidadores.
Sim. A plataforma funciona como um conector do Model Context Protocol, padrão aberto usado por Claude, ChatGPT, Gemini e Copilot para acessar dados externos. Segundo os mantenedores do protocolo, o MCP se aproximava de meio bilhão de downloads mensais em julho.
A empresa mudou os planos após chegar a mil novos cadastros por dia e receber pedidos para conectar relógios, aplicativos de exercícios e outros dispositivos ao histórico médico. A versão beta do aplicativo entra no ar nesta semana.
Mais de 10 mil pessoas usam gratuitamente a plataforma. Apesar do volume de usuários, a equipe em tempo integral é formada apenas pelos fundadores Maria Sergeeva e Hex Miller-Bakewell.
A Health Data Avatar permite que o paciente envie, organize e compartilhe o próprio histórico médico. Na Rede Nacional de Dados em Saúde, que reúne 4,1 bilhões de registros acessíveis pelo Meu SUS Digital, os gestores de saúde controlam os dados, e o usuário não pode incluí-los nem corrigi-los.