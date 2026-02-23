Brasil entra no top 10 de ranking da OCDE que avalia modernização de governos

O Índice de Governo Digital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 2025 avaliou o Brasil como o 10º colocado na lista de países que melhor adotaram serviços digitais para processos governamentais. Em 2023, o país da América do Sul estava em 16º, mas subiu ao receber a nota acima da média 0,79, empatando com o Chile e ficando atrás da França por um décimo.

Além do Brasil, estão no ranking, em ordem do primeiro ao nono colocado, os países Coreia do Sul, Austrália, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Estônia, Irlanda, Noruega e França. Para definir a lista, são avaliados critérios como a eficiência da digitalização focada nos usuários e infraestrutura técnica que comporte todos os acessos. A segurança dos dados e transparência de processos também são pontos avaliados para definir a nota, assim como a interação facilitada pelo design e a proatividade.

Para este ano, a média foi definida em 0,70 em decorrência da rápida melhora na adoção de medidas digitais. A pesquisa aponta que os países melhoraram em todas as seis dimensões, com os maiores ganhos em Setor público orientado por dados, Orientado pelo usuário e Proatividade" e que as próximas grandes mudanças devem estar relacionadas a processos em nuvem e infraestrutura pública digital.

Mesmo com críticas ao funcionamento e à estabilidade do gov.br, site que concentra as principais operações, a OCDE avaliou o progresso dos países citados em meio aos frequentes desafios técnicos para a manutenção adequada das plataformas.

Gov.br será mais modernizado

A tecnologia quântica é a próxima aposta do governo brasileiro para aprimorar a segurança dos serviços digitais. Ferramentas como o serviço de assinatura do site gov.br serão impactadas pela decisão do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) de adicionar algoritmos criptográficos na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). A instrução normativa publicada no Diário Oficial da União diz que as alterações nos certificados digitais chegarão já "no primeiro semestre" de 2026.

Ainda não há uma data exata para a implementação da mudança, mas a instrução normativa já entrou em vigor anulando as regulamentações anteriores, o que significa que o processo de desenvolvimento está ativo e deve receber uma primeira versão em um futu