Setores de tecnologia lideram crescimento das vendas na China

China: Impulsionado por inteligência artificial e veículos inteligentes, setor de alta tecnologia supera a média industrial e alavanca as vendas em 2026 (Imagem gerada por IA)
Agência
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15h29.
Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 15h40.
As vendas dos setores de alta tecnologia da China cresceram 15,7% nos primeiros oito meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O ritmo ficou acima do registrado pelo conjunto da indústria, que teve alta de 7,3%, segundo dados de notas fiscais divulgados nesta segunda-feira (21) pela Administração Estatal de Tributação.
Dentro da indústria de alta tecnologia, a receita de vendas aumentou 18,9%. Alguns segmentos ligados à inteligência artificial tiveram altas ainda maiores: as vendas da fabricação de circuitos integrados cresceram 67,7%, enquanto as de equipamentos inteligentes para veículos subiram 38,8%.
A fabricação de equipamentos também apresentou crescimento acima da média industrial, com aumento de 10,1% na receita de vendas. Equipamentos de informática e comunicação tiveram alta de 18,8%, enquanto instrumentos de medição cresceram 14,1% e máquinas e equipamentos elétricos, 14%.
Os dados também mostram maior presença de tecnologias digitais nas empresas. As vendas das principais indústrias ligadas à economia digital cresceram 9% no período. Na fabricação de produtos digitais, o aumento foi de 16,6%, e nos serviços relacionados a esses produtos, de 11,1%.
As empresas chinesas também elevaram em 8,6% os gastos com aquisição de tecnologias digitais. Na indústria manufatureira, esse crescimento chegou a 17,1%, indicando maior investimento na digitalização das operações.
O levantamento aponta ainda aumento das vendas entre diferentes províncias chinesas. Essas operações representaram 41,4% das vendas nacionais nos primeiros oito meses, 0,5 ponto percentual acima do registrado no mesmo período de 2025.
No setor de transporte e logística, as vendas interprovinciais cresceram 8,2% em relação ao ano anterior. O percentual ficou 1,2 ponto acima da taxa de crescimento do setor como um todo.
Fonte: news.c