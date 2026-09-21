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Setores de tecnologia lideram crescimento das vendas na China

Com alta de 15,7% nos primeiros oito meses do ano, alta tecnologia supera o ritmo geral da indústria chinesa impulsionada por inteligência artificial e veículos inteligentes.

China: Impulsionado por inteligência artificial e veículos inteligentes, setor de alta tecnologia supera a média industrial e alavanca as vendas em 2026 (Imagem gerada por IA)

China: Impulsionado por inteligência artificial e veículos inteligentes, setor de alta tecnologia supera a média industrial e alavanca as vendas em 2026 (Imagem gerada por IA)

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Agência

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15h29.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 15h40.

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As vendas dos setores de alta tecnologia da China cresceram 15,7% nos primeiros oito meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O ritmo ficou acima do registrado pelo conjunto da indústria, que teve alta de 7,3%, segundo dados de notas fiscais divulgados nesta segunda-feira (21) pela Administração Estatal de Tributação.

Dentro da indústria de alta tecnologia, a receita de vendas aumentou 18,9%. Alguns segmentos ligados à inteligência artificial tiveram altas ainda maiores: as vendas da fabricação de circuitos integrados cresceram 67,7%, enquanto as de equipamentos inteligentes para veículos subiram 38,8%.

A fabricação de equipamentos também apresentou crescimento acima da média industrial, com aumento de 10,1% na receita de vendas. Equipamentos de informática e comunicação tiveram alta de 18,8%, enquanto instrumentos de medição cresceram 14,1% e máquinas e equipamentos elétricos, 14%.

Os dados também mostram maior presença de tecnologias digitais nas empresas. As vendas das principais indústrias ligadas à economia digital cresceram 9% no período. Na fabricação de produtos digitais, o aumento foi de 16,6%, e nos serviços relacionados a esses produtos, de 11,1%.

As empresas chinesas também elevaram em 8,6% os gastos com aquisição de tecnologias digitais. Na indústria manufatureira, esse crescimento chegou a 17,1%, indicando maior investimento na digitalização das operações.

O levantamento aponta ainda aumento das vendas entre diferentes províncias chinesas. Essas operações representaram 41,4% das vendas nacionais nos primeiros oito meses, 0,5 ponto percentual acima do registrado no mesmo período de 2025.

No setor de transporte e logística, as vendas interprovinciais cresceram 8,2% em relação ao ano anterior. O percentual ficou 1,2 ponto acima da taxa de crescimento do setor como um todo.

Fonte: news.c

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