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Disney+ muda termos de serviço e passa a permitir anúncios até no plano Premium

Novos termos permitem publicidade antes ou depois dos conteúdos em qualquer plano; transmissões ao vivo também podem ter intervalos comerciais

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15h56.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 15h59.

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RESUMO | O Disney+ atualizou o contrato de assinatura para permitir anúncios em todos os planos, inclusive no Premium. A publicidade pode aparecer antes ou depois dos conteúdos, enquanto transmissões ao vivo e eventos especiais podem ter intervalos comerciais. O Modo Júnior permanece sem anúncios.

O Disney+ atualizou os termos do contrato de assinatura para informar que anúncios poderão aparecer em qualquer modalidade de plano, incluindo conteúdos exibidos antes ou depois da reprodução de filmes, séries e outros formatos disponíveis na plataforma.

Segundo a página de Ajuda do serviço, o plano Premium, que inicialmente não apresentava publicidade, também passa a permitir a exibição de materiais promocionais. A mudança inclui "conteúdo promocional, clipes e trailers de outros conteúdos do Disney+, produtos e serviços, bem como conteúdo de marca ou patrocinado". A empresa também informa que transmissões ao vivo e eventos especiais podem conter intervalos comerciais tradicionais.

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O novo acordo não estabelece uma quantidade específica nem uma frequência definida para a exibição dos anúncios. A plataforma também alerta que ferramentas de bloqueio de publicidade podem interromper ou encerrar a reprodução dos conteúdos.

A exceção permanece no Modo Júnior, disponível em qualquer plano de assinatura, que continua sem exibição de anúncios.

Na América do Norte, a empresa enviou uma comunicação por e-mail aos assinantes para informar a atualização dos termos, com as mesmas condições descritas na página de suporte do serviço.

O Disney+ terá anúncios em todos os planos?

Sim. Os novos termos do Disney+ permitem a exibição de anúncios em qualquer modalidade de assinatura, inclusive no plano Premium.

Que tipos de publicidade podem aparecer no Disney+?

Segundo a página de Ajuda do Disney+, a plataforma pode exibir conteúdo promocional, clipes, trailers, materiais sobre produtos e serviços e conteúdo de marca ou patrocinado. Os anúncios podem aparecer antes ou depois de filmes, séries e outros formatos.

Transmissões ao vivo do Disney+ terão intervalos comerciais?

Sim. De acordo com o Disney+, transmissões ao vivo e eventos especiais podem conter intervalos comerciais tradicionais.

Quantos anúncios serão exibidos no Disney+?

O novo acordo não informa uma quantidade específica nem estabelece uma frequência para a exibição dos anúncios.

O bloqueador de anúncios pode impedir a reprodução no Disney+?

Sim. O Disney+ alerta que ferramentas de bloqueio de publicidade podem interromper ou encerrar a reprodução dos conteúdos.

O Modo Júnior do Disney+ terá anúncios?

Não. O Modo Júnior permanece sem publicidade e está disponível em qualquer plano de assinatura.

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