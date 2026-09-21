Disney+ muda termos de serviço e passa a permitir anúncios até no plano Premium

RESUMO | O Disney+ atualizou o contrato de assinatura para permitir anúncios em todos os planos, inclusive no Premium. A publicidade pode aparecer antes ou depois dos conteúdos, enquanto transmissões ao vivo e eventos especiais podem ter intervalos comerciais. O Modo Júnior permanece sem anúncios.

O Disney+ atualizou os termos do contrato de assinatura para informar que anúncios poderão aparecer em qualquer modalidade de plano, incluindo conteúdos exibidos antes ou depois da reprodução de filmes, séries e outros formatos disponíveis na plataforma.

Segundo a página de Ajuda do serviço, o plano Premium, que inicialmente não apresentava publicidade, também passa a permitir a exibição de materiais promocionais. A mudança inclui "conteúdo promocional, clipes e trailers de outros conteúdos do Disney+, produtos e serviços, bem como conteúdo de marca ou patrocinado". A empresa também informa que transmissões ao vivo e eventos especiais podem conter intervalos comerciais tradicionais.

O novo acordo não estabelece uma quantidade específica nem uma frequência definida para a exibição dos anúncios. A plataforma também alerta que ferramentas de bloqueio de publicidade podem interromper ou encerrar a reprodução dos conteúdos.

A exceção permanece no Modo Júnior, disponível em qualquer plano de assinatura, que continua sem exibição de anúncios.

Na América do Norte, a empresa enviou uma comunicação por e-mail aos assinantes para informar a atualização dos termos, com as mesmas condições descritas na página de suporte do serviço.

O Disney+ terá anúncios em todos os planos?

Sim. Os novos termos do Disney+ permitem a exibição de anúncios em qualquer modalidade de assinatura, inclusive no plano Premium.

Que tipos de publicidade podem aparecer no Disney+?

Segundo a página de Ajuda do Disney+, a plataforma pode exibir conteúdo promocional, clipes, trailers, materiais sobre produtos e serviços e conteúdo de marca ou patrocinado. Os anúncios podem aparecer antes ou depois de filmes, séries e outros formatos.

Transmissões ao vivo do Disney+ terão intervalos comerciais?

Sim. De acordo com o Disney+, transmissões ao vivo e eventos especiais podem conter intervalos comerciais tradicionais.

Quantos anúncios serão exibidos no Disney+?

O novo acordo não informa uma quantidade específica nem estabelece uma frequência para a exibição dos anúncios.

O bloqueador de anúncios pode impedir a reprodução no Disney+?

Sim. O Disney+ alerta que ferramentas de bloqueio de publicidade podem interromper ou encerrar a reprodução dos conteúdos.

O Modo Júnior do Disney+ terá anúncios?

Não. O Modo Júnior permanece sem publicidade e está disponível em qualquer plano de assinatura.